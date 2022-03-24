Для України принципово важливо, щоб Китай долучився до переговорів про мир, - Подоляк

Для військово-політичного керівництва України важливо, щоб Китай долучився до переговорів про мир, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував таку можливість телефонної розмови з Сі Цзіньпіном. Чому ми вважаємо, що це важливо? Тому що Китай — це все-таки велика потужна країна, яка сьогодні має велику вагу у світі. Вони можуть якось спілкуватися, у тому числі із Російською Федерацією так, щоб їх чули. А сьогодні з РФ узагалі мало хто може спілкуватися, щоб їх чули", - розповів Подоляк в інтерв'ю виданню "Новое время", передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що для військово-політичного керівництва України на сьогодні є принципово важливим, щоб Китай долучився до переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інші країни не зможуть допомогти Росії уникнути санкцій: США попередили Китай

"Тим більше, що Китай чітко розуміє сьогоднішній стан глобальної політики і може досить ефективно позначити всі ризики, які є сьогодні в цій війні для регіону в цілому, і в тому числі для Російської Федерації", - додав Подоляк.

Наразі, за його словами, організацією цих важливих міждержавних комунікацій опікується глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Водночас він зазначив, що "фінальну крапку у війні Росії поставить тільки одна країна – Україна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба

"Уся країна буде до кінця стояти за свободу. У нас сподівання, перш за все, на Україну. І я думаю, що 90% усього, що ми отримаємо у фіналі, це буде тільки Україна. Як ми фіналізуємо цю війну (а ми її фіналізуємо обов'язково з перемогою України) - це буде 90% Україна. Інші 10% - це допомога партнерів", - резюмував радник глави Офісу Президента.