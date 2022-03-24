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Для України принципово важливо, щоб Китай долучився до переговорів про мир, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Для військово-політичного керівництва України важливо, щоб Китай долучився до переговорів про мир, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував таку можливість телефонної розмови з Сі Цзіньпіном. Чому ми вважаємо, що це важливо? Тому що Китай — це все-таки велика потужна країна, яка сьогодні має велику вагу у світі. Вони можуть якось спілкуватися, у тому числі із Російською Федерацією так, щоб їх чули. А сьогодні з РФ узагалі мало хто може спілкуватися, щоб їх чули", - розповів Подоляк в інтерв'ю виданню "Новое время", передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що для військово-політичного керівництва України на сьогодні є принципово важливим, щоб Китай долучився до переговорів.

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"Тим більше, що Китай чітко розуміє сьогоднішній стан глобальної політики і може досить ефективно позначити всі ризики, які є сьогодні в цій війні для регіону в цілому, і в тому числі для Російської Федерації", - додав Подоляк.

Наразі, за його словами, організацією цих важливих міждержавних комунікацій опікується глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Водночас він зазначив, що "фінальну крапку у війні Росії поставить тільки одна країна – Україна".

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"Уся країна буде до кінця стояти за свободу. У нас сподівання, перш за все, на Україну. І я думаю, що 90% усього, що ми отримаємо у фіналі, це буде тільки Україна. Як ми фіналізуємо цю війну (а ми її фіналізуємо обов'язково з перемогою України) - це буде 90% Україна. Інші 10% - це допомога партнерів", - резюмував радник глави Офісу Президента.
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Топ коментарі
+16
У Гостомель зайшли ЗСУ, почалась зачистка.Ох і дають ******, аж гай шумить👉👌
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24.03.2022 15:07
+13
Коли,вже,приберуть опівських презервативів? Нудить
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24.03.2022 15:04
+13
Ето тот Китай который постоянно голосует против Украины или есть еще какой то другой Китай?
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24.03.2022 15:11
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Чепушило, китайці чекають на вибачення за Мотор-Січ від зеленослужних.
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24.03.2022 15:00 Відповісти
А надо было отдать китайцам наши практически единственные современные технологии?
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24.03.2022 15:09 Відповісти
ой дурак, зачем он нужен? он только свои цели преследует, срать он хотел на Украину
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24.03.2022 15:02 Відповісти
Коли,вже,приберуть опівських презервативів? Нудить
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24.03.2022 15:04 Відповісти
eto prosto...psc kakoi ta....s nachala abramovich , teperj kitay....shto dalshe ? pushilin s pasechnikom ?
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24.03.2022 15:04 Відповісти
Как теперь стало известно переговоры нужны были для того что бы был повод просить США не вводить санкции потив Абрамовича . Грин пись , так сказать .
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24.03.2022 15:05 Відповісти
полрояка решил усилить позицию ***** китаем...
шота американцев или хотя бы англичан на нашу сторону не привлекает.
уроды
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24.03.2022 15:06 Відповісти
Ага а подоляки щоб сиділи у тамбурі.
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24.03.2022 15:06 Відповісти
Замечательно! Дерьмак хорошо отрабатывает своему бункерному хозяину. Завести так анонсированные зеледентом переговоры в тупик по причине отказа Китая, а не по причине отказа тупина разговаривать без капитуляции Украины.
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24.03.2022 15:07 Відповісти
У Гостомель зайшли ЗСУ, почалась зачистка.Ох і дають ******, аж гай шумить👉👌
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24.03.2022 15:07 Відповісти
Хоть перед войной успел посмотреть на этот городок повнимательней. Парк ниче начали делать на въезде с варшавки. Теперь явно уже все по другому. К сожалению. Как и в моем соседнем. Осталось только фото и видео целого. Гори огнем ***** и все *****вцы.
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24.03.2022 15:14 Відповісти
Принципов важливо забить на китай куй...
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24.03.2022 15:07 Відповісти
Найкраще відео за останні дні війни

https://t.me/pervomaisk_city/2538
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24.03.2022 15:07 Відповісти
Красотища!
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24.03.2022 15:13 Відповісти
Придушите подоляка подушкой. Его слишком много и без толку.
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24.03.2022 15:10 Відповісти
Они не забыли ,что Китай-это страна диктатура и у них мышление развито в направлении диктатуры..,поэтому они и были с режимом «пу» в очень хороших отношениях. Пару слов сказать,которые возможно несовсем будут удовлетворять Украину ,ещё не означает содействовать в прекращении войны..Я уверена ,что он с «пу»многократно говорил ,вопрос заключается в том о «чем»они говорили..Китай и Украине желает мира и раше хочет помочь…это не однозначная позиция..
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24.03.2022 15:10 Відповісти
Ето тот Китай который постоянно голосует против Украины или есть еще какой то другой Китай?
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24.03.2022 15:11 Відповісти
Китай - единственный, кто может настучать по лбу *****. Потому что на всех остальных ***** ложило - США, ЕС, НАТО.
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24.03.2022 15:19 Відповісти
китаи воздержується
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24.03.2022 15:21 Відповісти
він дуже хитровиібании і великии без нього нізя
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24.03.2022 15:23 Відповісти
китаи дуже хитровишмалянии і Великии без нього нізя
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24.03.2022 15:25 Відповісти
З 1989 року жив у Білорусі, закінчив Мінський медичний інститут[2].

У 90-х роках Михайло Подоляк працював журналістом у виданнях «FM-бульвар», «Час», «Народна воля» і «Белорусская деловая газета[be]».

У 2002 році проти Подоляка подав позов голова Комітету держконтролю Білорусі Анатолій Тозік за публікацію «Конфіденційно» в опозиційній газеті «Наша свобода». У статті йшлося про те, що президент республіки Олександр Лукашенко «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва»
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24.03.2022 15:43 Відповісти
Давай-давай, Подляк, ліпи Україну до Китая, ********** від НАТО. От же вміє ОПа Україні "друзів" вибирати. Мабуть, за якісь китайські смаколики.
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24.03.2022 15:50 Відповісти
Може китай не хоче заганяти капутіна до кута, бо щурі під напливом адреналіну кидатись можуть, 1 атомна бомба й мир вже не буде таким яким був... заганяти його у трясину яку сам спричинив, тільки ця буде скорше засасувати.
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24.03.2022 16:06 Відповісти
Ну да, Китай с удовольствием сольёт Украину. Это ж коммуняки хреновы.
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24.03.2022 16:07 Відповісти
Коротше - єрмаківські хочуть залучити до переговорного процесу усіх, хто весь час голосує проти України в ООН.
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24.03.2022 16:10 Відповісти
Китай нам не друг.......ісконно.
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24.03.2022 16:23 Відповісти
Квартал-95 і дипломатія...
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24.03.2022 16:57 Відповісти
У китайцев сейчас в данный момент людей в лагеря изолируют от этой короны. Заборы обматывают колючей проволокой. Каждому китайцу надо пройти тест. Там щас такой замес начался. Китай как огромный концлагерь.
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02.04.2022 20:17 Відповісти
 
 