Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Києву військову допомогу, оскільки це важливо.

Боррель критично оцінив найближчі дні і сказав, що опір України буде формувати історію, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.

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