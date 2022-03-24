40 524 72
Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Києву військову допомогу, оскільки це важливо.
Боррель критично оцінив найближчі дні і сказав, що опір України буде формувати історію, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.
Топ коментарі
+54 Мобильный крематорий
показати весь коментар24.03.2022 15:17
+37 Dementeev John
показати весь коментар24.03.2022 15:12
+34 Анжей b106d7a9
показати весь коментар24.03.2022 15:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вот "Орск" не знал. И сгорел раньше.
"Дэбил ***"😒
Що найважливіше зараз вразити для захисту мирного населення і мирних будівель? Ракети і літаки, які несуть бомби. Навіть "Стінгери" під це не налаштовані. Але коли вже відкритим текстом йде запит на таку зброю, євросоюзці морозяться і клеять дурня.
Ось десь так... Хіба ні?
какашкамиракетами.
Невже якимось чином знищать кремлівську гниду і головоріза 😡
Перший тост - за кацапохолокост!
Хлопці їх так мочать, що їм мариться, що воюють з елітними загонами спецназу з усього світу.