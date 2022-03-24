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Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Києву військову допомогу, оскільки це важливо.

Боррель критично оцінив найближчі дні і сказав, що опір України буде формувати історію, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ЄС продовжить надавати військову допомогу Україні. Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів, а здатність українців протистояти увійде в історію", - сказав він.

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Топ коментарі
+54
Нет. Все уже решилось. Критическими были первые три-четыре дня. Сейчас вопрос лишь в том, какой ценой победит Украина.
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24.03.2022 15:17
+37
Так за 15 днів вирішиться ви нікчемний захід, що прогнив чи ви все тіж воїни і миротворці, що і колись.
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24.03.2022 15:12
+34
Усе вирішилося, ще у перші дні, коли українські воїни дали по зубам росіянам, а Європа принишкла в очікуванні, дякую США, Великій Британії, Польщі, Швеції за тверду позицію, щодо підтримки України!
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24.03.2022 15:17
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Так за 15 днів вирішиться ви нікчемний захід, що прогнив чи ви все тіж воїни і миротворці, що і колись.
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24.03.2022 15:12 Відповісти
***** здохнет раньше 15 дней --- бьем не останавливаемся свинособак бешеных
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24.03.2022 15:19 Відповісти
здається, ми знайшли ще одну нішу в світовій економіці, крім аграрної і хімії.
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24.03.2022 15:12 Відповісти
Почитайте історію України від самої Русі. Українці завжди вміли воювати. У нас це в генах. Просто у наших ворогів складалося вражння що ми слабкі тому, що українці ніколи не були агресивними та не прагнули чужої землі, не розвʼязували загарбницьких війн.
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24.03.2022 16:37 Відповісти
трепло гороховое!
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24.03.2022 15:13 Відповісти
Мудило про щось про....зділо .
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24.03.2022 15:14 Відповісти
Якось двозначно .
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24.03.2022 15:14 Відповісти
типа вы дали нам 15 дней? а что дальше- как будет так и будет?
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24.03.2022 15:14 Відповісти
😀😀Люблю «пророков»…
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24.03.2022 15:15 Відповісти
Боррель справжній іспанобандерівець. Не те що імтотент Столтенберг.
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24.03.2022 15:15 Відповісти
Каталонець. Після спроби відокремлення Каталонії від Іспанії в 2017, каталонцям не дуже довіряю...
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24.03.2022 15:19 Відповісти
Каталонобандерівець). Не важливо хто він за походженням. Важливо те що він зробив для України більше як НАТО. І постачання зброї йде за рахунок ЄС, причому з першого дня війни.
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24.03.2022 15:27 Відповісти
Оба парня ,,смелые,, оба ,,хороши,,.
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24.03.2022 16:19 Відповісти
Так уже было 15 дней. Каждый раз по 15 дней будут давать на решение вопроса с россией.
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24.03.2022 15:16 Відповісти
в найближчі 15 днів вияснться,чи Захід має яйця чи ні
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24.03.2022 15:16 Відповісти
Яйца есть, но тухлые.
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24.03.2022 15:20 Відповісти
у вас там в Ольгино гугл транслейт отключили, что ли? раньше хоть криво - но на українську мову переводили. сейчас некогда?
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24.03.2022 15:45 Відповісти
Яке відношення посадовець ЄС має до НАТО, крім того що він громадянин країни-члена?
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24.03.2022 15:30 Відповісти
Николай! В Ольгіно немає безкоштовних курсів укр.мови для співробітників фсб рф?
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24.03.2022 15:39 Відповісти
Вы не понимаете, в те 15 дней решалось когда наступят вот те 15 дней что все решат. То есть сейчас уже точно наметилось начало того конца, которым оканчивается победа.
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24.03.2022 16:12 Відповісти
Твои слова да БОГУ в уши..
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24.03.2022 15:16 Відповісти
Головне втриматись на лінії Миколаїв - Вознесенськ - Кривий Ріг.
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24.03.2022 15:16 Відповісти
Там все четко, ребята работают
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24.03.2022 15:21 Відповісти
Усе вирішилося, ще у перші дні, коли українські воїни дали по зубам росіянам, а Європа принишкла в очікуванні, дякую США, Великій Британії, Польщі, Швеції за тверду позицію, щодо підтримки України!
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24.03.2022 15:17 Відповісти
Сам Євросоюз як організація також добре поміг, у тому числі зброєю, і продовжує це робити, бо там нема права вето у всяких *******.
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24.03.2022 15:28 Відповісти
Нет. Все уже решилось. Критическими были первые три-четыре дня. Сейчас вопрос лишь в том, какой ценой победит Украина.
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24.03.2022 15:17 Відповісти
Если НАТО и США и дальше будет жевать сопли, то боюсь, цена будет огромной. Она уже огромная - сколько городов пострадало, сколько людей погибло. Никогда не думала, что мир так цинично будет наблюдать за такой бойней и блеять о "невмешательстве".
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24.03.2022 15:46 Відповісти
Нинішній лівацький Захід планував, що з Україною все буде як в 2014 з Кримом - їхній друг валодя по-тихому зайде і все. Але тут вони всі разом з валодєй обісрались і тепер українців і підтримувати треба, але шоб наче й не сильно так, бо договорняк же ж був.
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24.03.2022 19:26 Відповісти
Каждую неделю мы слышим от кого-то про очередные "15 дней". Уже и не интересно даже.
Вот "Орск" не знал. И сгорел раньше.
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24.03.2022 15:18 Відповісти
Отвечу новым "дипломатичным" языком кацапов

"Дэбил ***"😒
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24.03.2022 15:19 Відповісти
Сам ти дебіл, ЄС виділив 1 млрд. євро на зброю та амуніцію для України. І планує ще мільярд додатково виділити.
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24.03.2022 15:29 Відповісти
Вопрос что на эти деньги дадут купить
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24.03.2022 15:44 Відповісти
Уже покупают амуницию, сухпайки и оружие. Очередь за вооружениями.
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24.03.2022 15:51 Відповісти
Найважливіша потреба зараз у засобах ППО/ПРО середнього і великого радіусу дії.
Що найважливіше зараз вразити для захисту мирного населення і мирних будівель? Ракети і літаки, які несуть бомби. Навіть "Стінгери" під це не налаштовані. Але коли вже відкритим текстом йде запит на таку зброю, євросоюзці морозяться і клеять дурня.
Ось десь так... Хіба ні?
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24.03.2022 16:28 Відповісти
ты уже нам самолеты обещал, схлопнись уже, очевидные вещи озвучил и всё
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24.03.2022 15:20 Відповісти
Здається, якщо ми протримаємося ці 15 днів, а положення на фронтах значно не погіршиться, то цей кабінетний щур назве новий строк, протягом якого "все вирішиться". І так допоки або ми, або ....
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24.03.2022 15:21 Відповісти
Предсказатель из разряда "завтра будет следующий день" ))
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24.03.2022 15:23 Відповісти
ЕС будет подавать заявку на вступление в Украину.
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24.03.2022 15:21 Відповісти
Ещё 15 дней и Лукашенко точно дойдет до Ла-Манша, ещё недалеко осталось клоун 🤡
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24.03.2022 15:22 Відповісти
за 7 дней, за 10 дней теперь за 15 дней. я нахожу эту инфу уже 20 дней.
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24.03.2022 15:22 Відповісти
УРОД !!!
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24.03.2022 15:22 Відповісти
Посівна на носі, рухайтесь швидше, а то будете голодні з вашими чорношкірими друзями з Африки
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24.03.2022 15:24 Відповісти
Що,там в Бореля, буде вирішено??? Вирішування,ще непочалося
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24.03.2022 15:24 Відповісти
популисты, бюрократы. такая у них работа, *******
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24.03.2022 15:25 Відповісти
он бухгалтер, он имеет ввиду 15 апреля - выплату рф по обслуживанию долга. но только это х#йла нисколько не затруднит - он простит им долги и продолжит кидаться какашками ракетами.
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24.03.2022 15:27 Відповісти
если мы все доживем..., 15 дней нас будут поливать градами, ураганами, ракетами и сбрасывать авиабомбы....
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24.03.2022 15:27 Відповісти
Ханка! В Ольгіно немає безкоштовних курсів укр.мови для співробітників фсб рф?
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24.03.2022 15:35 Відповісти
БОРРЕЛЬ, СТАРИЙ, ВСЕ ВЖЕ ВИРІШЕНО БЕЗ ТЕБЕ ЗА ЦЕЙ МІСЯЦЬ. ПРОСТО ВИВЧИ ФРАЗУ: "ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!".
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24.03.2022 15:33 Відповісти
Подібне я вже чув пару тижнів тому
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24.03.2022 15:34 Відповісти
Що Боррель має на увазі , коли каже про якісь міфічні 15 днів ?

Невже якимось чином знищать кремлівську гниду і головоріза 😡
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24.03.2022 15:42 Відповісти
Все уже решилось в первых числах марта, а спасения не только Украины, но и всего этого грешного Мира следует ждать ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, на Пасху! Наберитесь терпения, первая роковая для Украины половина войны пройдена, Украину ждет военный перелом, славная и долгожданная победа! СЛАВА УКРАИНЕ (ГЕРОЯМ СЛАВА!)
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24.03.2022 15:42 Відповісти
вже було "два рєшающіх тижня", потім "рєшающая недєля" і тут знову ...-нах ідіть зі своїми прогнозами , "синоптики" мамкіни...
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24.03.2022 15:45 Відповісти
Шо он несет?! Это война России против Украины или война Украины против РоССии?
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24.03.2022 15:48 Відповісти
Скоро почнеться війна України проти роZZії - і ось тоді нехай висловлюють стурбованості, коли українці почнуть влаштовувати кацапам Дахау та Бабині Яри.
Перший тост - за кацапохолокост!
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24.03.2022 18:40 Відповісти
Когда Украина победит московских фашистов без помощи ЕС и НАТО, вот это будет страшный позор для кремлевских гопников и всея рабССии! И этот день придет!!! Все буде Украина!!!
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24.03.2022 15:52 Відповісти
Они скажут что ваивале с Гамерикой и видели абрамсы и Шварцнегера на спитфаере...
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24.03.2022 16:16 Відповісти
Так вони вже це кажуть. Не чув хіба тел. розмови?
Хлопці їх так мочать, що їм мариться, що воюють з елітними загонами спецназу з усього світу.
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24.03.2022 16:21 Відповісти
І шо - таки допомоги не було? Це ти по своєму лахтинському телевізорі почув?
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24.03.2022 17:59 Відповісти
"Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів." - Боррель неправильно поставив акценти. Необхідно написати " Ставлення чиновників ЄС і НАТО щодо війни Росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів". Захід , він і є Захід, хвойда на хвойді - будете вигравати, будемо допомагати, якщо програєте, то це ваша справа.
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24.03.2022 15:55 Відповісти
нічого за 15 днів не станеться. ***** буде кидати своїх рабів аж поки вони не закінчаться. а це ще на пару місяців мінімум. Хіба що ракет буде менше літати. цапи вже випустили десь половину своїх ракет.
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24.03.2022 15:57 Відповісти
Имеется ввиду перелом, я думаю, с нашей стороны. Может все-таки наступательное вооружение выделят.
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24.03.2022 15:58 Відповісти
Он явно что-то знает. Может ***** к тому времени заварят в бункере вместе с кабаихой и выводком.
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24.03.2022 16:08 Відповісти
Треба добре насипати за ці дні, щоб тварюки забули де знаходиться Україна.
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24.03.2022 16:09 Відповісти
борельідина)(*й!
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24.03.2022 16:13 Відповісти
Художественный фильм "Решалы".
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24.03.2022 16:14 Відповісти
Сказал , Борель, а шо он имел в виду, или кого ,хер его знает , тоже мне мудрец из прошлого , ванга *****
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24.03.2022 16:40 Відповісти
Как объяснить людям под завалами ? Как объяснить людям которые теряют близких родных по минутно как ? О каких 15 дней речь ? 15 часов хватит помочь решению катастрофической проблемы . 15- дней , это пи*дец , просто пи*дец !!!!!!
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24.03.2022 17:34 Відповісти
пуууук !!!
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24.03.2022 17:51 Відповісти
Недееспособный Жопез Боррель.
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24.03.2022 18:59 Відповісти
Там у Гомелі 15 ракет до іскандерів везуть нас бомбити.
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24.03.2022 19:47 Відповісти
 
 