П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції, - нардеп Гончаренко
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Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що п'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Так, у дописі йдеться про те, що з фракції ОПЗЖ вийшли:
1. Валерій Гнатенко
2. Ігор Кісільов
3. Олександр Лукашев
4. Володимир Мороз
5. Наталія Приходько
Також Антон Яценко вийшов з фракції "Батьківщина".
Топ коментарі
+25 andrey цьома
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+22 Александр Карин
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+15 Василий СПРУТ
показати весь коментар24.03.2022 15:41
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Всі депутати, урядовці, інші члени партії ОПЗЖ, залишаються на своїх місцях. Вони створюють нову партію, з іншою назвою.
Абсурд?
*******
Ця скотина де вже тільки не була!
Юлька, ***, ти нахера це падло знову пригріла?! Дура намахана!