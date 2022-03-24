П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції, - нардеп Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що п'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Так, у дописі йдеться про те, що з фракції ОПЗЖ вийшли:

1. Валерій Гнатенко

2. Ігор Кісільов

3. Олександр Лукашев

4. Володимир Мороз

5. Наталія Приходько

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Також Антон Яценко вийшов з фракції "Батьківщина".