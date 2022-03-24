США запроваджують санкції проти оборонної бази РФ, депутатів Держдуми та директора Сбербанку
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США посилюють економічний тиск на Росію через вторгнення в Україну. Під нові санкції потрапили оборонна база РФ, депутати Держдуми, а також генеральний директор Сбербанку.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що США запроваджують нові санкції проти 48 російських оборонних компаній. Вони не зможуть користуватися та застосовувати західні технологічні і фінансові ресурси.
Крім того, під економічні санкції потрапили 328 депутатів Державної Думи Росії, які підтримали визнання "ЛДНР", та керівник Сбербанку Герман Греф.
"Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками цілять у центр спроможності Росії фінансувати та вести свою війну та вчиняти звірства проти України", - заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.
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А навіщо їм це, якщо надаючи допомогу ЗСУ, вони не наражаються на ядерний удар і, одночасно, вирішують проблему боєздатності ЗС РФ?
Просто не треба розглядати ситуацію з ідіотської позиції української влади, що "нам фсе далжни" і все стає логічним та саме таким, як має бути.
Відповіддю на будапешстську пісульку було запрошення на вступ до НАТО, який так само був проігнорований українською владою, як і наступне попередження про напад.
За "будапештською писулькою" Україна РЕАЛЬНО віддала третій, за потужністю, ядерний арсенал.
Яка користь від третього ядерного арсеналу, яким не можливо скористатися?
Звісно, те що виторгував дебіл Кучма - курям насміх, але від самих ядерних зарядів толку зараз не було б ніякого.
Ти не знаєш ані про співробітництво, ані про стандарти, а ні про спільні навчання. В тебе інтернет лише щоб тупі коменти на цензорі писати?