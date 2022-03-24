США запроваджують санкції проти оборонної бази РФ, депутатів Держдуми та директора Сбербанку

США посилюють економічний тиск на Росію через вторгнення в Україну. Під нові санкції потрапили оборонна база РФ, депутати Держдуми, а також генеральний директор Сбербанку.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що США запроваджують нові санкції проти 48 російських оборонних компаній. Вони не зможуть користуватися та застосовувати західні технологічні і фінансові ресурси.

Крім того, під економічні санкції потрапили 328 депутатів Державної Думи Росії, які підтримали визнання "ЛДНР", та керівник Сбербанку Герман Греф.

"Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками цілять у центр спроможності Росії фінансувати та вести свою війну та вчиняти звірства проти України", - заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

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