Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити вогонь в Україні та сісти за стіл переговорів, - заява

Лідери держав та урядів країн-членів НАТО закликали Росію негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками позачергового саміту альянсу, який відбувся у четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії необхідно показати, що вона серйозно ставиться до переговорів, негайно впровадивши припинення вогню. Ми закликаємо Росію до конструктивної участі в переговорах із Україною, що заслуговують на довіру, для досягнення конкретних результатів, починаючи зі стійкого припинення вогню і закінчуючи повним виведенням своїх військ із території України", - сказано в документі.

Лідери також заявили, що агресія Росії під час обговорення "викликає жаль".

"Ми підтримуємо зусилля України з досягнення миру, а також дипломатичні зусилля країн НАТО, спрямовані на тиск на Росію з метою припинення війни та полегшення людських страждань. Ми повністю солідарні з президентом Зеленським, урядом України та сміливими громадянами України, які захищають свою Батьківщину", - йдеться у заяві.

Лідери зазначили, що "шанують пам'ять усіх загиблих, поранених та переміщених осіб унаслідок російської агресії, а також членів їхніх сімей". "Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що тягнуться до її територіальних вод", - констатується у заяві.

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Лідери також зазначили, що Україна має фундаментальне право на самооборону відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

"З 2014 року ми надаємо велику підтримку спроможності України реалізувати це право. Ми навчили Збройні сили України, зміцнивши їхній військовий потенціал і підвищивши їхню стійкість. Союзники НАТО посилили свою підтримку і продовжуватимуть надавати подальшу політичну та практичну підтримку Україні, оскільки вона продовжує захищати себе", - запевнили союзники.

У заяві також зазначається, що країни-члени альянсу продовжать надавати допомогу у таких галузях, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру.

"Союзники НАТО також надають велику гуманітарну допомогу та приймають мільйони біженців. Міністри закордонних справ додатково обговорять нашу підтримку Україні, коли зустрінуться у квітні", - сказали лідери.