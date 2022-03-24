УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20408 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 078 114
армія РФ (13489) війна (56511) НАТО (5140) Росія (47229)

Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити вогонь в Україні та сісти за стіл переговорів, - заява

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Лідери держав та урядів країн-членів НАТО закликали Росію негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками позачергового саміту альянсу, який відбувся у четвер у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії необхідно показати, що вона серйозно ставиться до переговорів, негайно впровадивши припинення вогню. Ми закликаємо Росію до конструктивної участі в переговорах із Україною, що заслуговують на довіру, для досягнення конкретних результатів, починаючи зі стійкого припинення вогню і закінчуючи повним виведенням своїх військ із території України", - сказано в документі.

Лідери також заявили, що агресія Росії під час обговорення "викликає жаль".

"Ми підтримуємо зусилля України з досягнення миру, а також дипломатичні зусилля країн НАТО, спрямовані на тиск на Росію з метою припинення війни та полегшення людських страждань. Ми повністю солідарні з президентом Зеленським, урядом України та сміливими громадянами України, які захищають свою Батьківщину", - йдеться у заяві.

Лідери зазначили, що "шанують пам'ять усіх загиблих, поранених та переміщених осіб унаслідок російської агресії, а також членів їхніх сімей". "Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що тягнуться до її територіальних вод", - констатується у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг

Лідери також зазначили, що Україна має фундаментальне право на самооборону відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

"З 2014 року ми надаємо велику підтримку спроможності України реалізувати це право. Ми навчили Збройні сили України, зміцнивши їхній військовий потенціал і підвищивши їхню стійкість. Союзники НАТО посилили свою підтримку і продовжуватимуть надавати подальшу політичну та практичну підтримку Україні, оскільки вона продовжує захищати себе", - запевнили союзники.

У заяві також зазначається, що країни-члени альянсу продовжать надавати допомогу у таких галузях, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру.

"Союзники НАТО також надають велику гуманітарну допомогу та приймають мільйони біженців. Міністри закордонних справ додатково обговорять нашу підтримку Україні, коли зустрінуться у квітні", - сказали лідери.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Дебилы,блеать.🤦
показати весь коментар
24.03.2022 16:24
+23
Говорили, балакали, сіли, заплакали. До фонаря мордору заклики, тільки в рило лупить треба, тоді почують
показати весь коментар
24.03.2022 16:29
+18
Срала Рашка на всі заклики...
показати весь коментар
24.03.2022 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Отже Китай - тобі можна! Можна нападати на Тайвань!
показати весь коментар
24.03.2022 18:41 Відповісти
У Тайваня закрите небо. Вони прямі союзники США
показати весь коментар
24.03.2022 20:02 Відповісти
та йди ти на хер довбане нато з усіма лідерами.засуньте собі і своїм сімьям в задницю свої заклики.тварі трусливі.суки.уроди.сволота.
показати весь коментар
24.03.2022 19:23 Відповісти
Невже десятки тисяч загиблих мають меншу вагу за заклики НАТО
показати весь коментар
24.03.2022 19:25 Відповісти
гітлєр, фашисти, нацисти...про сталіна та комуністів ні слова...
показати весь коментар
24.03.2022 19:39 Відповісти
Переговоры с военным преступником и террористом, на минуточку.
показати весь коментар
24.03.2022 19:52 Відповісти
Це фейк, вони не закликали до переговорів, лише вивести війська
показати весь коментар
24.03.2022 22:15 Відповісти
А що з цього приводу кажуть мадьяри? чи вони клали на заяви лідерів НАТО?
показати весь коментар
24.03.2022 19:54 Відповісти
НАТО = Спортлото
показати весь коментар
24.03.2022 20:01 Відповісти
Закликами зупинити маньяків неможливо.
показати весь коментар
24.03.2022 20:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 