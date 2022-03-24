РФ шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Це цілковито змінить природу конфлікту, - Столтенберг
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РФ шукає привід для застосування в Україні хімічної та біологічної зброї.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми занепокоєні, частково - тому що ми бачимо риторику, і ми бачимо, що Росія намагається створити привід, звинувативши Україну, США, союзників по НАТО в підготовці використання хімічної та біологічної зброї. Ми бачили раніше, що цей спосіб звинувачення є способом створити привід для того, щоб зробити це самим", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що звинувачення РФ проти України та союзників щодо НАТО "абсолютно хибні".
"Будь-яке використання хімічної зброї цілковито змінить природу конфлікту. Це буде кричуще порушення міжнародного права, матиме широкомасштабні наслідки й буде надзвичайно небезпечним. Це вплине на українців, а також є ризик, що це вплине на людей, які живуть у країнах НАТО, тому що ми можемо бачити забруднення, розповсюдження хімічних агентів чи біологічної зброї на наші країни", - пояснив Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
может быть я был бы более категоричен, но помню как всем (в том числе и на этом форуме) было абсолютно плевать на то, что население Алеппо в Сирии целенаправленно уничтожают бомбардировками,
всем было абсолютно плевать на то, что ООН подаёт Рассее координаты больниц для точечных бомбардировок и и в последующем глубинными бомбами...
мало того - посты с фотками разрушений удалялись а меня и банили...
так что - всё нормально...
так и должно быть
а сейчас, когда коснулось нас - нам очень хочеться чтобы другим было не пофиг...
а меня извини за резкость (в удалённых постах) - нервы сдают...
delajem ne tolko potomu shto nehotim eto vse u sebja - a potomu shto znaem s chem vi stolknulis i ljuto nenavidem eto dermo pod nazvaniem rjuske mir.
p.s. ja vse ponimaju- vse ok
как бы это не нравилось ес и нато, но зарывая голову в песок от этого не уйдешь.
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Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей.
може все таки війни ?
От коли тебе (чи твою сім'ю) це безпосередньо зачепить - тоді зразу станеш "обучаемим".
zadumaites.
А не проявляйте Озабоченность с Обеспокоенностью.
Малохольные блинн
Находятся какие то орки,которые обсырают дейсвия наших союзников
Есть ум в голове?
Пора бы баны раздавать
От того, что ты лепочешь, планы лилипутина не поменяются.
А если ты предложишь миллиард за голову этого чмыря+гражданство+новые доки тому, кто это осуществит и его семье, то что-то может и изменится.
Но куйло поймёт это по-другому - что можно использовать такое оружие на достаточной отдалённости от границ НАТО. Потому, чем такие выступления, как у Столтенберга, то лучше вообще молчать, бл**ь, потому что вы своими постоянными повторениями, что НАТО не будет воевать за Украину, всё больше и больше убеждаете путлера, что можно беспределить и за это будут лишь какие-то там санкции.
Важливим є лише факт вбивств та кількість.