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Колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишнього в'язня Бухенвальда та ще кількох німецьких концтаборів Бориса Романченка, який загинув 18 березня від російського снаряду, поховали у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Борис Романченко, колишній в'язень Бухенвальда та ще кількох німецьких концтаборів, загинув 18 березня у власній квартирі у Харкові після того, як до будинку потрапив російський снаряд.

Романченко жив у Північній Салтівці — районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО

Колишнього вязня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові 01
Колишнього вязня Бухенвальда Бориса Романченка, що загинув від російського снаряду, поховали у Харкові 02
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Страшна молодість, страшна смерть. Нацизм все ж таки його знайшов...
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24.03.2022 16:39 Відповісти
Виходить, він ще дитиною оте все пройшов.
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24.03.2022 16:41 Відповісти
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24.03.2022 16:54 Відповісти
Фашизм и рашизм близнецы братья.
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24.03.2022 16:58 Відповісти
Всего 4 человека пришли провести его в последний путь
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24.03.2022 17:25 Відповісти
Оці ******* середньовічні традиції прощання з мертвими вже давно треба забороняти.
Тим більш зараз не той час, щоб жертвувати ресурсами живих заради трупів.
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24.03.2022 18:12 Відповісти
 
 