Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація
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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті "Великої сімки", заявив, що після російсько-української війни настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація.
"Сталася глобальна катастрофа. Росія знищила глобальну безпекову архітектуру, завдала потужного удару по міжнародних відносинах. Але це лише початок. Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. У багатьох країнах Азії, Африки, Європи можуть навіть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів і з цінами на продовольство", - заявив глава держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Це, за словами президента, однозначно скінчиться політичною дестабілізацією. "Може, в цьому також мета російського керівництва. Мені це не відомо, але ми всі маємо діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх із території України. Мир потрібен негайно, доки планета не зіткнулася з іще більшим рівнем проблем", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
На окупованих територіях, зокрема в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну «дерев'яну» валюту.
Для цього ворожі війська намагаються:
🔺️ максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
🔺️ одержати перелік осіб, що отримують пенсії та соціальні виплати, щоб здійснити ці виплати в рублях;
🔺️ перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі.
Таким чином, «стратеги» рф намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами та у далекій перспективі призвести до деморалізації населення і примирення з окупацією.
Однак ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.
Проблема тільки у одному, - кацапи ніколи не дотримувалися жодних домовленостей.
Це завжди треба мати на увазі.
Але зараз владу не критикуємо, у нас з нею зараз тіпа консолідація...