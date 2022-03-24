Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті "Великої сімки", заявив, що після російсько-української війни настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація.

"Сталася глобальна катастрофа. Росія знищила глобальну безпекову архітектуру, завдала потужного удару по міжнародних відносинах. Але це лише початок. Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. У багатьох країнах Азії, Африки, Європи можуть навіть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів і з цінами на продовольство", - заявив глава держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це, за словами президента, однозначно скінчиться політичною дестабілізацією. "Може, в цьому також мета російського керівництва. Мені це не відомо, але ми всі маємо діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх із території України. Мир потрібен негайно, доки планета не зіткнулася з іще більшим рівнем проблем", - сказав він.

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