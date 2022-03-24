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Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті "Великої сімки", заявив, що після російсько-української війни настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація.

"Сталася глобальна катастрофа. Росія знищила глобальну безпекову архітектуру, завдала потужного удару по міжнародних відносинах. Але це лише початок. Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. У багатьох країнах Азії, Африки, Європи можуть навіть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів і з цінами на продовольство", - заявив глава держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це, за словами президента, однозначно скінчиться політичною дестабілізацією. "Може, в цьому також мета російського керівництва. Мені це не відомо, але ми всі маємо діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх із території України. Мир потрібен негайно, доки планета не зіткнулася з іще більшим рівнем проблем", - сказав він.

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Топ коментарі
+8
З головою дехто перед війною не дружив. Замість того, аби мінувати у 5 рядів вихід з кримського перешийку, будував там нові дороги. Ось тепер Марік і вигрібає...
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24.03.2022 16:52
+7
Це реально гарні новини! Помилок в обороні дійсно багато було. Дєрьмак ляпнув був, що "вони (мабуть із Зєлєю) до останнього моменту не вірили, що рашка нападе". І це чувак, який був присутнім на всіх засіданнях комітету з питань розвідки. Але після Перемоги Українського Народу будемо розбиратись, з якого хєра вони не вірили. Може IQ не дозволяло, а може і зрада...
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24.03.2022 16:47
+5
Будемо китайцям пшеницю продавати по тій же ціні, що рашка продавала газ в Європу: 1200-1500 баксів за тону!
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24.03.2022 16:39
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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про чергову спробу маніпуляцій ворога.

На окупованих територіях, зокрема в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, окупант намагається ввести в обіг власну «дерев'яну» валюту.

Для цього ворожі війська намагаються:

🔺️ максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
🔺️ одержати перелік осіб, що отримують пенсії та соціальні виплати, щоб здійснити ці виплати в рублях;
🔺️ перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі.

Таким чином, «стратеги» рф намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами та у далекій перспективі призвести до деморалізації населення і примирення з окупацією.

Однак ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі.
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24.03.2022 16:42 Відповісти
Це була реклама?
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24.03.2022 17:34 Відповісти
Іуда корчить з себе великого експерта. Хай краще розповість, як Януковичу сраку лизав, гидота...
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24.03.2022 16:43 Відповісти
Це реально гарні новини! Помилок в обороні дійсно багато було. Дєрьмак ляпнув був, що "вони (мабуть із Зєлєю) до останнього моменту не вірили, що рашка нападе". І це чувак, який був присутнім на всіх засіданнях комітету з питань розвідки. Але після Перемоги Українського Народу будемо розбиратись, з якого хєра вони не вірили. Може IQ не дозволяло, а може і зрада...
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24.03.2022 16:47 Відповісти
Западу некоторые моменты доходят туже чем до касапов..
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24.03.2022 16:37 Відповісти
Будемо китайцям пшеницю продавати по тій же ціні, що рашка продавала газ в Європу: 1200-1500 баксів за тону!
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24.03.2022 16:39 Відповісти
Сили надто нерівні ....
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24.03.2022 16:45 Відповісти
Это получается что кацапская ДРГ захватила церковь - ни больше, ни меньше. Они каждый день шастают. И что? Как зашли - так там и лягут.
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24.03.2022 16:52 Відповісти
ну в нас то зерна в держрезерві досить.Чи не досить?Мишей ж знайли і потравили що 260 вагонів зжерли.Чи не знайшли?
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24.03.2022 16:50 Відповісти
З головою дехто перед війною не дружив. Замість того, аби мінувати у 5 рядів вихід з кримського перешийку, будував там нові дороги. Ось тепер Марік і вигрібає...
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24.03.2022 16:52 Відповісти
Думаю, що так.
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24.03.2022 17:20 Відповісти
Нам потрібен мир, чи перемога? бо вже був Брестський Мир, який россія використала для геноциду української нації.
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24.03.2022 16:57 Відповісти
Брестський мир був якраз дуже вигідним для України.
Проблема тільки у одному, - кацапи ніколи не дотримувалися жодних домовленостей.
Це завжди треба мати на увазі.

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24.03.2022 21:37 Відповісти
Українському суспільству - перемога! Владі - ХЗ, може і мир (особливо сумніви виникають, як послухати Дєрьмака чи Подляка).
Але зараз владу не критикуємо, у нас з нею зараз тіпа консолідація...
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24.03.2022 17:26 Відповісти
молодець зе, все розклав по поличкам (для нетямущих світових лідерів), усіх налякав, та ще й тоненький шар лайна продемонстрував (дійсно, чого добру у штанях пропадати)
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24.03.2022 17:41 Відповісти
У війну не вірив чи саботував, а от тепер раптом став великим аналітиком і пророком.
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24.03.2022 18:31 Відповісти
 
 