Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні. ФОТО
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Спікери України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ
" Сьогодні перший місяць із моменту повномасштабної агресії російської федерації проти України. І мені надзвичайно приємно, що в цей день наші друзі — спікери парламентів Литви Viktorija Čmilytė-Nielsen, Латвії Ināra Mūrniece та Естонії Jüri Ratas поруч із нами. Саме вони першими стали на захист України. Сьогодні ми підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі", - пише Стефанчук.
Серед інших пунктів Заява:
наголошує на необхідності прискорення членства України в ЄС;
підтримує продовження політики відкритих дверей НАТО;
закликає міжнародну спільноту негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоби запобігти масовим жертвам серед мирного населення;
пропонує міжнародній спільноті ввести повне торгове ембарго проти Росії;
закликає країни збільшити постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;
заявляє, що воєнні злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом і Міжнародним Кримінальним Судом;
наголошує на необхідності почати думати про відбудову України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.
Будь ласка, зачекайте...
"заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
Журналізду який вігадує заголовки - вдарся головою об стіну.
ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ!
СТИДОБА!
ГАНЬБА!