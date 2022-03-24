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Латвія (861) Литва (1538) Естонія (1040) Стефанчук Руслан (654)

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Спікери України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 01Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 02

" Сьогодні перший місяць із моменту повномасштабної агресії російської федерації проти України. І мені надзвичайно приємно, що в цей день наші друзі — спікери парламентів Литви Viktorija Čmilytė-Nielsen, Латвії Ināra Mūrniece та Естонії Jüri Ratas поруч із нами. Саме вони першими стали на захист України. Сьогодні ми підписали спільну заяву щодо російської війни в Україні про об’єднання зусиль для припинення агресії та відновлення безпеки в Європі", - пише Стефанчук.

Серед інших пунктів Заява:

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04наголошує на необхідності прискорення членства України в ЄС;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04підтримує продовження політики відкритих дверей НАТО;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04закликає міжнародну спільноту негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоби запобігти масовим жертвам серед мирного населення;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04пропонує міжнародній спільноті ввести повне торгове ембарго проти Росії;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04закликає країни збільшити постачання всієї зброї, необхідної Україні для перемоги у війні;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04заявляє, що воєнні злочини кремлівського режиму не повинні залишатися безкарними Міжнародним Судом і Міжнародним Кримінальним Судом;

Спікери парламентів України, Литви, Латвії та Естонії підписали спільну заяву про припинення агресії РФ та про надання підтримки Україні 04наголошує на необхідності почати думати про відбудову України вже зараз та виступати за комплексний план допомоги для відновлення економіки України.

Читайте: Стефанчук - білорусам: Путін хоче вас втягнути у війну проти України, не треба помирати за Росію
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Топ коментарі
+12
Шановна редакціє. Ви хоч читайте, що пишете:
"заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
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24.03.2022 16:43
+11
"заяву проти припинення агресії"? Альо, заголовки вичитуйте!
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24.03.2022 16:42
+7
Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.👍
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24.03.2022 16:42
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Краще один Джавелін, ніж сотня заяв.
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24.03.2022 16:40 Відповісти
"заяву проти припинення агресії"? Альо, заголовки вичитуйте!
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24.03.2022 16:42 Відповісти
Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.👍
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24.03.2022 16:42 Відповісти
Шановна редакціє. Ви хоч читайте, що пишете:
"заява ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ"!
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24.03.2022 16:43 Відповісти
О, дякую, виправили.
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24.03.2022 17:45 Відповісти
Де ви філолухів на цензор понабирали??"Заява проти припинення агресії" тобто заява за продовження агресії????
Журналізду який вігадує заголовки - вдарся головою об стіну.
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24.03.2022 16:43 Відповісти
админ,ты сам то понял что в заголовке написано?
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24.03.2022 16:44 Відповісти
Они только понимают как банить неизвестно за что. А всякая кацапская ботва воняет безнаказанно.
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24.03.2022 16:47 Відповісти
"проти припинення агресії!" це про що в заголовку? здоровий глузд загубили?
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24.03.2022 16:47 Відповісти
Тільки не "проти" припинення, а "ЗА".
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24.03.2022 16:48 Відповісти
Чи "про".
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24.03.2022 16:51 Відповісти
Як це " проти припинення агресії РФ"? Вони що, за продовження агресії? Миттєво виправляйте. Бо другий Янукович у вас з"явився, бо той казав що робить Україну небезпечною.
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24.03.2022 16:54 Відповісти
Самі хоч прочитайте, що ви пишете!
ПРОТИ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ!
СТИДОБА!
ГАНЬБА!
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24.03.2022 16:57 Відповісти
Напишіть зразу пачку паперу--щоб )(уйло вашими заявами зад підтер
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24.03.2022 16:59 Відповісти
 
 