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В лісах Чернігівщини знищено два "Тигри", танк та "КамАЗ" окупантів, - ОК "Північ". ФОТО
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На Чернігівщині захисники України знищили чергову групу російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".
"Сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 константен
показати весь коментар24.03.2022 16:50
+21 Валерий К b16b1c08
показати весь коментар24.03.2022 16:50
+11 Myko
показати весь коментар24.03.2022 16:54
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