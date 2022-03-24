УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15215 відвідувачів онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні Війна
18 816 29
війна (56511) Чернігівщина (1312) ЗСУ (5717)

В лісах Чернігівщини знищено два "Тигри", танк та "КамАЗ" окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Чернігівщині захисники України знищили чергову групу російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

В лісах Чернігівщини знищено два Тигри, танк та КамАЗ окупантів, - ОК Північ 01

"Сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать", - йдеться у повідомленні.

В лісах Чернігівщини знищено два Тигри, танк та КамАЗ окупантів, - ОК Північ 02

Також дивіться: Чернігівські партизани взяли чергові трофеї в російських окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Несемось!

показати весь коментар
24.03.2022 16:50
+21
"Ванька фашист" На холсте я пытался изобразить фашиствующего русского Ивана. Иван голоден, беден , кастрирован и изнасилован собственным правительством, мечтает всех убить, ограбить и изнасиловать, в этом он видит высшую форму справедливости (Семён Скрепецкий)
показати весь коментар
24.03.2022 16:50
+11
Не здивують, якщо та дочка вже зареєструвалась біженкою десь в Німеччині чи в Італії.
показати весь коментар
24.03.2022 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бімба!
показати весь коментар
24.03.2022 17:12 Відповісти
Ленин на субботнике? Знаем, проходили...
показати весь коментар
24.03.2022 17:15 Відповісти
Несемось!

показати весь коментар
24.03.2022 16:50 Відповісти
с такими темпами, росские фашисты уже через год будут воевать рогатками.
показати весь коментар
24.03.2022 16:53 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 16:59 Відповісти
Тих к-52 у рашки десь біля сотні було загалом, невідомо скільки справних.... Мають вже скоріш за все взагалі закінчуватись
показати весь коментар
24.03.2022 16:53 Відповісти
Видосик увы на фотожабу очень смахивает.
показати весь коментар
24.03.2022 17:00 Відповісти
Это фейк.
показати весь коментар
24.03.2022 17:00 Відповісти
"Ванька фашист" На холсте я пытался изобразить фашиствующего русского Ивана. Иван голоден, беден , кастрирован и изнасилован собственным правительством, мечтает всех убить, ограбить и изнасиловать, в этом он видит высшую форму справедливости (Семён Скрепецкий)
показати весь коментар
24.03.2022 16:50 Відповісти
Я вже не можу дочекатися, коли в новинах про спалену техніку орків, будуть фігурувати велосипеди, самокати та скейти
показати весь коментар
24.03.2022 16:51 Відповісти
Не здивують, якщо та дочка вже зареєструвалась біженкою десь в Німеччині чи в Італії.
показати весь коментар
24.03.2022 16:54 Відповісти
Так его же СБУ поймало. Ещё 28 февраля, вроде.
показати весь коментар
24.03.2022 16:56 Відповісти
Ніхто його не ловив, провжує співпрацювати з кацапами. Зусрічаєься з лікарями для картинки для рашаа ТВ..
показати весь коментар
24.03.2022 17:04 Відповісти
а синка не викрали випадково. Слугує далі. Нічого, з літінантом утрясе, татуся випустять, якщо ще не випустили, підлікується трішки а потім далі буде керовать.
показати весь коментар
24.03.2022 17:40 Відповісти
В наше время чтобы не сидеть сложа руки можно самостоятельно сделать хорошие бронежилеты для себя и для кума. Это позволит успешно гонять заблудившихся оккупантов и сохранить себе жизнь https://www.youtube.com/watch?v=ekQ4wcE7gpM
показати весь коментар
24.03.2022 16:52 Відповісти
у тебя есть кевлар? и бронеплиты?
показати весь коментар
24.03.2022 17:14 Відповісти
Вдосконаленню немає меж...
показати весь коментар
24.03.2022 16:52 Відповісти
Але є підтвердження, що 18 березня дефолт параші не настав, бо США (читай Байден) дозволили російським банкам, рахунки яких заблоковані в Штатах, сплатити по зовнішніх боргах параші перед іноземними кредиторами. А чому? А тому, що серед тих іноземних інвесторів були американські фірми. Наступна дата можливих дефолтів 15 квітня та 25 травня.
показати весь коментар
24.03.2022 17:03 Відповісти
Якщо Зеленський має такий великий вплив на Білий дім, що ті зразу його послухали, то чого не закривають небо над Україною. Він вже місяць їх просить і криком кричить, а не закривають.
Те що Абрамовичу належить міноритарний пакет акцій металургійної та гірничодобувної компанії Evraz PLC, яка керує сталеливарними заводами в Орегоні та Колорадо могло якось вплинути?
показати весь коментар
24.03.2022 17:10 Відповісти
По чем нынче в рублях платят за "сеяние сомнения" лахтинскими экономистами? Для тех, кто хочет правды - послушайте разбор всего происходящего, упомянутого микой тут и выше, на "новом времени" сегодня. Там весьма доходчиво. А это все тролиный понос. У ребят работа такая - за рублики гадить. Вроде и выгодно, только бедолаги не понимают, что им потом среди этого созданного ими же злобного русского люмпена жить. А это - сомнительное удовольствие, даже с деньгами)
показати весь коментар
24.03.2022 17:26 Відповісти
Угодья на аленя...
показати весь коментар
24.03.2022 16:54 Відповісти
Сьогодні Маляр видала пост з кадрами комп гри, тепер фото лісів з листями...(
показати весь коментар
24.03.2022 16:55 Відповісти
Сосни на зиму не опадають, а на Сіверщині здебільшого соснові ліси.
показати весь коментар
24.03.2022 17:06 Відповісти
Гм, сосна - дерево хвойне, якщо що...
показати весь коментар
24.03.2022 17:15 Відповісти
Сосна - це ви про дерево, чи....... ?
показати весь коментар
24.03.2022 17:35 Відповісти
 
 