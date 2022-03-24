В лісах Чернігівщини знищено два "Тигри", танк та "КамАЗ" окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

На Чернігівщині захисники України знищили чергову групу російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"Сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать", - йдеться у повідомленні.

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