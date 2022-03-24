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Російські війська знищують українську літературу та підручники історії на окупованих територіях, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міноборони,гур

В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані "ідеологічні функції".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністертва оборони України.

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

"Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані", - йдеться у повідомленні. Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи з впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Повідомляється, що путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС. Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
ничего нового, в Германии нацисты тоже палили книги. Так что правильной дорогой идёте, руSSофашисты.
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24.03.2022 17:03
+23
Не пора ли побрить по этмоу поводу пашу-мерседеса из Лавры и заставить выучить историю Украины? Его и его подельников из фсб? А будет отбрыкиваться, выбросить на свалку истории. Пусть там ее изучает.
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24.03.2022 17:02
+14
ПОРА вже писати ПРАВИЛЬНО - не р....війська,а терористи х...ла!
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24.03.2022 17:07
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Спалювати будуть, еге ж?
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24.03.2022 17:02 Відповісти
Не пора ли побрить по этмоу поводу пашу-мерседеса из Лавры и заставить выучить историю Украины? Его и его подельников из фсб? А будет отбрыкиваться, выбросить на свалку истории. Пусть там ее изучает.
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24.03.2022 17:02 Відповісти
Спалити як єретика разом з їхніми методичками.
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24.03.2022 17:34 Відповісти
ничего нового, в Германии нацисты тоже палили книги. Так что правильной дорогой идёте, руSSофашисты.
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24.03.2022 17:03 Відповісти
14 січ. 2016 р. - В Республике Коми сожгли десятки книг, изданных при поддержке Фонда Джорджа Сороса, признанного «иноагентом»
ШО Ви Дивуєтесь?
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24.03.2022 17:03 Відповісти
Головне не кажіть їм про Інтернет, бо і його спалять ))
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24.03.2022 17:35 Відповісти
Орда и методы те же. Несут фашизм в Европу.
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24.03.2022 17:03 Відповісти
палити - дарма
глушити - пізно
укрліт увесь у мережі

Дні один одного змінюють, наче з набоями короби,
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…

Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
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24.03.2022 17:04 Відповісти
Хайль Путін!

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24.03.2022 17:04 Відповісти
Все як і у 1939 у Західній Україні: терор і пропаганда...
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24.03.2022 17:04 Відповісти
Харькаф з його розстрілами школярів, студентів й кобзарів поза межами зони зв'язку з ДІЙСНІСТЮ?...
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24.03.2022 17:07 Відповісти
Пистець... Окупація має ДАЛЕКІ ПЛАНИ - елементарний показник заморожування...........
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24.03.2022 17:05 Відповісти
Уничтожение украинского народа в этих мерзавцев нацистов назы́вается "денацификацией".
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24.03.2022 17:06 Відповісти
Нас моськовити нищили, забороняли, нас морили голодом, нас гноіли в тюрмах і таборах, а ми вижили, живемо і будемо жити, бо ми не раби, ми вільні люди вільного народу.
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24.03.2022 17:47 Відповісти
ПОРА вже писати ПРАВИЛЬНО - не р....війська,а терористи х...ла!
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24.03.2022 17:07 Відповісти
Одним словом підходить *********.
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24.03.2022 17:37 Відповісти
Добре, що спалюють.
Цим самим вони творять історію, яка також буде викарбувана в нових підручниках,
якими будуть користуватися по всій Україні, в тому числі і там, де спалювали.

Вони не розуміють, що Україна - народ, українці - нація,
а русія - територія з рабським покірним насєлєнієм без слова і права голосу,
бо "аз єсьмь царь" - усьо рішає
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24.03.2022 17:10 Відповісти
В українській мові, по відношенню до московитів, нема слова "русія". Є слово "росія". І російський, а не руський. А ще правильніше московити, кацапи і т.п. а "Русь" це тільки Україна. Тому щось вас не туди занесло. Хоча в іншому багато правильного.
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11.06.2022 19:08 Відповісти
Обезьяны... Сами читать не умеют, пишут с трудом. Вот и ненависть к учебникам.
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24.03.2022 17:12 Відповісти
Бібліотека Києво-Печерської лаври

У ніч з 21 на 22 квітня 1718 року в Києво-Печерському монастирі трапилася пожежа. «Історія русів» розгорнуто й емоційно оповідає, що згоріли не тільки велика церква і друкарня, а й «многочисленная и найдревнЂйшая, библіотека… ВЂ ней содержались великія тысячи книгъ рукописныхъ и разныхъ драгоцЂнныхъ манускриптовъ, писанныхъ на разныхъ языкахъ, и многія между ними на такихъ, которые и ученымъ тогдашнимъ мужамъ не были свЂдомы, а особливо всЂ записки и документы, до исторіи правленія Славянскихъ племенъ и царствъ и до ихъ законовъ и устройствъ касающіесь. Государь, при печальномъ извЂстіи о такой важной потерЂ, не могь удержаться отъ слезъ; но она была невозвратна».

Є, втім, імовірність, що сльози Петра І були крокодилячими, пожежа - спланованим ідеологічним актом, а випадкове займання келії намісника обителі від свічки - це лишень традиційне виправдання лаврських екскурсоводів.

Історик Києва Ігор Гирич у статті «Лавра в автономістичних змаганнях козацьких часів» вказує, що у відомого києвознавця протоієрея Петра Лебединцева зберігалися свідчення очевидців пожежі. Вони ж розповідали, що монастир підпалили переодягнені ченцями московські посланці, аби позбутися численних документів XI-XVII століть: грамот і пожалувань литовських князів, польських королів і українських гетьманів. Пожежа знищила «письмову пам'ять про незалежне українське політичне і духовне життя лаври».

А вже 1720 року, за рік до перейменування Московії на Всеросійську імперію, вийшли царські укази про цензурування книжок, які готували до друку в києво-печерській і чернігівській друкарнях, і про уніфікацію мови видань із російськими синодальними версіями. Саме через ці приписи лаврську бібліотеку невдовзі після поновлення роботи закрили знову. На ціле десятиліття там замкнули надрукований без згоди Синоду антипротестантський трактат «Камінь віри» митрополита Стефана Яворського - того самого, який, даруючи свою книгозбірню ніжинському монастиреві, склав латиною елегію «Слізне з книгами прощання»: у ній він звертається до книжок, які часто пригортав і якими втішався, і просить їх стати поживою для інших, щасливіших душ.

Свого часу Стефан Яворський був викладачем і префектом Києво-Могилянської академії. Розташована над Дніпром, на дерев'яному Подолі, вона повсякчас потерпала то від повеней, то від пожеж, але найбільше стихійне лихо спіткало її невдовзі після того, як Катерина ІІ знищила Запорізьку Січ.
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24.03.2022 17:23 Відповісти
А до того. здається князь Потьомкін (може хтось поправить) їздив по Русі і силою відбирав всю історичну літературу під предлогом вивчення...
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24.03.2022 17:41 Відповісти
Дурним лапотніккам-Українську незламну націю не знищити спалюючи книжки...
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24.03.2022 17:15 Відповісти
сатаністів (попів) з мп виловлювати, таврувати на лобі букву z і садити на пляшку і робити це массово, народ поки терпить...але думаю це не триватиме довго.
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24.03.2022 17:16 Відповісти
один хер переписувати, новітню так 100%
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24.03.2022 17:17 Відповісти
Недорейх недоДеланий.
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24.03.2022 17:21 Відповісти
пані фіш, фанатка ЗСУ@MiriamFishman



#Ukraineart #SupportUkraine
Відкриваю замовлення на малюнки.
Ціна: вільний донат.
приклад малюнка, створенного за вільний донат:

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24.03.2022 17:21 Відповісти
Похоже это и есть основная цель '' денацификации''/ Полное уничтожение украинской нации, ее истории, культуры, языка и заселение оккупированных территорий алко быдлом из Балалайни. До сих пор не верится что весь этот кошмар происходит на наших глазах в 2022 году а весь мир затаившись только наблюдает
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24.03.2022 17:28 Відповісти
Це не надовго, рукописи не горять, а діючи підручники історії України і так треба переробляти, просачуються туди ще радянські норативи, напишемо заново.
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24.03.2022 17:33 Відповісти
А вот этот вопрос и нужно поднять на весь мир и требовать еще санкций за геноцид укр. языка и культуры.
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24.03.2022 17:42 Відповісти
Ну, де ті хто казав - какая разница на каком языке???
Виходить різниця є, раз окупант так завзято нищить все українське!!!!
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24.03.2022 17:42 Відповісти
Про Чорновола, Стуса слід зробити потрібні висновки- а саме заарештувати медведчука, кравчука, і інших комуняцьких шісток
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24.03.2022 17:56 Відповісти
Макулатуру краще переробляти на туалетний папір, а не спалювати. Нічого розсудливого в орках.
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24.03.2022 18:17 Відповісти
Якісь кончені. Ті книжки в 1 му екземплярі, рукою написані і ми їх не зможемо заново роздрукувати і заповнити бібліотеки після деокупації? Це те ж саме, що й руйнуання телевишок. Наче інтернета не існує і всі по бібліотеках сидять.
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24.03.2022 18:24 Відповісти
Та чи кацапы в курсе, шо такое интернет. Им приказали - они делают. Дебилы потому что
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24.03.2022 19:43 Відповісти
Це те, що вони робили в ссср постійно.
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24.03.2022 19:42 Відповісти
Вони ненавидять все українське.
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24.03.2022 19:42 Відповісти
германские нацисты тоже жгли книги...так что опять нацизм!
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24.03.2022 19:57 Відповісти
 
 