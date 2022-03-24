Російські війська знищують українську літературу та підручники історії на окупованих територіях, - ГУР Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані "ідеологічні функції".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністертва оборони України.
Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.
"Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані", - йдеться у повідомленні. Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.
У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи з впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.
Повідомляється, що путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації. Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС. Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто з метою оформлення пенсійного забезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
ШО Ви Дивуєтесь?
глушити - пізно
укрліт увесь у мережі
Дні один одного змінюють, наче з набоями короби,
І цитаделі-міста запалюють пекло мостів і трас.
А навкруги скрізь щілини лізуть тавровані в лоб раби,
Щоби звільнити від волі доволі упертих нас.
Мріяли - квіти, привіти, діти несуть хліб-сіль,
А батальйони кинувши зброю чекають на милість ниць.
А вийшло, що кожна молекула простору має конкретну ціль,
І кожен черпає сили з тисяч бездонних криниць.
Що там у наступі? Кома? Втома, пауза, або смерть?
Як тобі, у розкислому полі чекати, коли полягти?
А ми повертаємо жорна, що з хрускотом змелють тебе на дерть,
Крутимо м'ясорубку, в яку тебе сунуть чорти.
Жалості просиш? Сумуєш? Кажеш, "мамо, хочу назад"?
Що ж ти цю жалість гуслями танків різав, немов ножем?
Жалість загинула, разом із дітьми, у домі, що знищив Град.
Ти тепер, курво, пекла не бійся. Бо у пеклі ти вже.
Виходу в тебе немає, бо тебе вже кинули на самоті,
Хоч віддають ще команди, і кажуть - служи, тваринко, служи!
Все закінчиться ганьбою повернення на брудному щиті.
Або у тихому рві при дорозі. Біжи, якщо встигнеш . Біжи…
Гліб Бабич
https://www.youtube.com/watch?v=u75d2um_2qg&t=110s
Цим самим вони творять історію, яка також буде викарбувана в нових підручниках,
якими будуть користуватися по всій Україні, в тому числі і там, де спалювали.
Вони не розуміють, що Україна - народ, українці - нація,
а русія - територія з рабським покірним насєлєнієм без слова і права голосу,
бо "аз єсьмь царь" - усьо рішає
У ніч з 21 на 22 квітня 1718 року в Києво-Печерському монастирі трапилася пожежа. «Історія русів» розгорнуто й емоційно оповідає, що згоріли не тільки велика церква і друкарня, а й «многочисленная и найдревнЂйшая, библіотека… ВЂ ней содержались великія тысячи книгъ рукописныхъ и разныхъ драгоцЂнныхъ манускриптовъ, писанныхъ на разныхъ языкахъ, и многія между ними на такихъ, которые и ученымъ тогдашнимъ мужамъ не были свЂдомы, а особливо всЂ записки и документы, до исторіи правленія Славянскихъ племенъ и царствъ и до ихъ законовъ и устройствъ касающіесь. Государь, при печальномъ извЂстіи о такой важной потерЂ, не могь удержаться отъ слезъ; но она была невозвратна».
Є, втім, імовірність, що сльози Петра І були крокодилячими, пожежа - спланованим ідеологічним актом, а випадкове займання келії намісника обителі від свічки - це лишень традиційне виправдання лаврських екскурсоводів.
Історик Києва Ігор Гирич у статті «Лавра в автономістичних змаганнях козацьких часів» вказує, що у відомого києвознавця протоієрея Петра Лебединцева зберігалися свідчення очевидців пожежі. Вони ж розповідали, що монастир підпалили переодягнені ченцями московські посланці, аби позбутися численних документів XI-XVII століть: грамот і пожалувань литовських князів, польських королів і українських гетьманів. Пожежа знищила «письмову пам'ять про незалежне українське політичне і духовне життя лаври».
А вже 1720 року, за рік до перейменування Московії на Всеросійську імперію, вийшли царські укази про цензурування книжок, які готували до друку в києво-печерській і чернігівській друкарнях, і про уніфікацію мови видань із російськими синодальними версіями. Саме через ці приписи лаврську бібліотеку невдовзі після поновлення роботи закрили знову. На ціле десятиліття там замкнули надрукований без згоди Синоду антипротестантський трактат «Камінь віри» митрополита Стефана Яворського - того самого, який, даруючи свою книгозбірню ніжинському монастиреві, склав латиною елегію «Слізне з книгами прощання»: у ній він звертається до книжок, які часто пригортав і якими втішався, і просить їх стати поживою для інших, щасливіших душ.
Свого часу Стефан Яворський був викладачем і префектом Києво-Могилянської академії. Розташована над Дніпром, на дерев'яному Подолі, вона повсякчас потерпала то від повеней, то від пожеж, але найбільше стихійне лихо спіткало її невдовзі після того, як Катерина ІІ знищила Запорізьку Січ.
#Ukraineart #SupportUkraine
Відкриваю замовлення на малюнки.
Ціна: вільний донат.
приклад малюнка, створенного за вільний донат:
Виходить різниця є, раз окупант так завзято нищить все українське!!!!