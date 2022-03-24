Китай має чітко засудити брутальну війну РФ проти України та не підтримувати Росію ні економічно, ні військово, - Столтенберг

Лідери держав та урядів держав-членів НАТО закликали всі держави, зокрема Китай, утриматися від підтримки будь-яких військових дій Росії, так само як і тих, які допомагають уникати санкцій, застосованих до Москви за її агресію щодо України.

"Ми закликаємо всі держави, зокрема Китайську Народну Республіку, підтримувати міжнародний порядок, включаючи принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплені у Статуті ООН, утримуватися від будь-якої підтримки військових дій Росії та будь-яких дій, які допомагають Росії обходити санкції", - йдеться у заяві, ухваленій за підсумками позачергового саміту альянсу, який відбувся у четвер у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Союзники висловили стурбованість нещодавніми публічними коментарями офіційних осіб КНР. "Ми закликаємо Китай припинити розповсюджувати неправдиві наративи Кремля, зокрема, про війну та НАТО, та сприяти мирному врегулюванню конфлікту", - закликали союзники.

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"Наш меседж Китаю - що вони мають приєднатися до решти світу та чітко засудити брутальну війну проти України і не підтримувати Росію ні економічно, ні військово", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі у четвер.