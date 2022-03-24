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Зеленський (17456) перемовини (2484) Путін (21440) Подоляк Михайло (296)

"Все вирішує сьогодні не Путін, а Зеленський", - Подоляк про переговорний процес між Україною та РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у переговорному процесі Києва з Москвою сьогодні все вирішує Зеленський, а не Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський. Тому що так як працює Україна і це вже світ визнав: так, як працює президент України з точки зору оборонного менеджменту, військово-економічного менеджменту і інформаційного менеджменту, ніхто поряд не стоїть. Сьогодні правила задає пан Зеленський. Друге: світ просто ще не може зламати себе з точки зору того, що робить Російська Федерація, і більш дієво втрутитися у цю ситуацію. Але ще пару днів і цей перелом відбудеться остаточно. Країни вже зрозуміють, що не треба вже проговорювати нафтове ембарго, треба закривати порти чи не треба. Це буде робитися автоматично. Тому що не має сенсу вести діалог з варварами", - заявив Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація

Радник очільника ОП також пояснив, навіщо Україна взагалі веде перемовини з країною-агресоркою.

"Переговорний процес ми ведемо не тому, щоб щось затягнути. Ми розуміємо, що фундаментально Україну зламати неможливо. Ми розуміємо, що усе буде вирішувати ЗСУ. Збройні Сили України точно доведуть усе до кінця. Питання - яку ціну ми за це заплатимо: нашими містами, нашою цивільною інфраструктурою? Чим далі, тим росіяни будуть воювати усе більше і більше з цивільним населенням, а не з військовим. Вони будуть тікати від наших військових і будуть вбивати цивільних громадян. Ми собі не можемо цього дозволити", - наголосив він.

Також читайте: Українці ніколи не думали, що НАТО може боятися дій Росії: промова Зеленського на саміті НАТО. ВIДЕО

Подоляк додав, що чим далі затягуються ці перемовини і війна, тим менше у РФ шансів залишитися державою.

"І нарешті основне — є декілька фронтів, по якими треба рухатися обов’язково, коли йде війна. Це зрозуміло, поля битв, це дипломатичні, економічні і мобілізаційні фронти, але зокрема і переговорні. Ми маємо пояснювати людям [росіянам], що вони будуть програвати і яку ціну вони будуть за цей програш платити. Чим раніше вони зупиняться у своєму неадекватному сприйнятті цього світу, тим меншу ціну вони заплатять. Вона і так буде велика, але вони ще залишаться як якась країна, яка має право щось говорити. Бо чим далі, чим більше жертв серед цивільного населення, чим більше зруйнованих наших міст, тим менше шансів, що Російська Федерація взагалі може залишитися як якась важлива держава у цьому світі", - зазначив радник очільника ОП.

Також дивіться: Зеленський у парламенті Швеції: Росія розраховує йти далі в Європу. Вони показують це по телебаченню росіянам, демонструють напрямки наступу. ВIДЕО
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Топ коментарі
+58
Хвали мене моя губонька а то роздеру до вух... Скромнее нужно быть.Вирішують хлопці на передку, зброєю яку дали країни НАТО.
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24.03.2022 17:44
+46
Все зараз вирішує ВСУ.

А Подоляк - розмовляюча срака Зеленського.
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24.03.2022 17:45
+43
Nataliya


@Nataliy94087733

·
1 ч



Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну... Одна надія на ЗСУ !
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24.03.2022 17:45
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Хвали мене моя губонька а то роздеру до вух... Скромнее нужно быть.Вирішують хлопці на передку, зброєю яку дали країни НАТО.
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24.03.2022 17:44 Відповісти
Так. Вирішують хлопці, вирішують ЗСУ, вирішує народ. Вочевидь в Україні все змінюється на краще. Бо колись все вирішувала одна людина. Рятувала країну і навіть сама створювала армію! З нуля
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24.03.2022 17:59 Відповісти
згідний на 1000% а подоляко- просто бздун..
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24.03.2022 18:22 Відповісти
Ну так эта Армия сейчас и воюет -зеля к ее становлению ни малейшего отношения не имеет)
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24.03.2022 18:45 Відповісти
Миротворец хренов, заглядывающий в очко *****...
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24.03.2022 19:16 Відповісти
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24.03.2022 17:44 Відповісти
Nataliya


@Nataliy94087733

·
1 ч



Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну... Одна надія на ЗСУ !
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24.03.2022 17:45 Відповісти
Що, сучисько, може готуєш внутрішній переворот? До чого тоді це все?
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24.03.2022 18:02 Відповісти
*****, про шо ти?
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24.03.2022 18:08 Відповісти
Думаю зеля чекає свій ласий шматок за здачу півдня!
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24.03.2022 20:59 Відповісти
Все зараз вирішує ВСУ.

А Подоляк - розмовляюча срака Зеленського.
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24.03.2022 17:45 Відповісти
главные решалы Украины
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24.03.2022 18:16 Відповісти
ну рожи предателей же - ну посмотрите на них!
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24.03.2022 18:50 Відповісти
"Подоляк - розмовляюча срака Зеленського"
та ні, воно само собі розмовляюча срака, а подоля - репітер.
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24.03.2022 19:20 Відповісти
Подоляк-залепи дуло.
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24.03.2022 17:46 Відповісти
"Ми маємо пояснювати людям [росіянам], що вони будуть програвати і яку ціну вони будуть за цей програш платити. Джерело: https://censor.net/ua/n3328289". Пояснюйте це бетонному стовпу, користі буде більше.
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24.03.2022 17:46 Відповісти
Я бы сказал ,что сегодня всё решает НАРОД УКРАИНЫ ,мужественный ,свободный ,гордый НАРОД а Зеленский может эти решения только озвучивать !
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24.03.2022 17:46 Відповісти
ЗСУ
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24.03.2022 18:23 Відповісти
Пердіти,пердіти...
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24.03.2022 17:52 Відповісти
Все вирішують ті , хто дають Україні ******* озброєння ... а не зєлєнські, подоляки, чифіри і земфіри а про єрмаків взагалі мовчу... як кажуть одеські жуліки : ето вам нє мєлочь по карманам тиріть !
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24.03.2022 17:53 Відповісти
"Здесь всё от меня зависит.."

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24.03.2022 19:14 Відповісти
"Героическая личность - козья морда." (с) В.Высоцкий
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24.03.2022 21:58 Відповісти
ЗСУ вирішує та народ України
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24.03.2022 17:55 Відповісти
Народ уже нарешал, что хуже не будет. Слава ЗСУ !
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24.03.2022 18:49 Відповісти
надеемся что народ уже прозрел - иначе будет беда будет еще долго
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24.03.2022 18:51 Відповісти
І відколи це ***** паном стало? Тю!
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24.03.2022 17:55 Відповісти
Ну, мы так и поняли, что капитулировать не Путин заставляет, а сам Зеленский хочет этого. Во всяком случае, не вступать в НАТО - это инициатива самого Зеленского. Вскоре узнаем и остальные предложенные Зеленским пункты капитуляции.
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24.03.2022 17:55 Відповісти
Та не буде ніякої капітуляції. Все ці переговори це комедія і не більше. Є положення які ні одна зі сторін не може виконати. Ми вже мали яскравий приклад - мінські угоди. Це все картинка з боку росісі для заходу. А тепер риторичне питання, що буде коли вусатий введе свої війська? Відповідь очевидна, всі ці переговори це фікція.
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24.03.2022 18:13 Відповісти
За преЗЕдентом и его жОПой в три глаза приглядывать надо.
95-квартал он и есть 95-квартал, и не более...
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24.03.2022 19:55 Відповісти
Пуйла не цікавить Херсон чи Крим. Йому треба вся Україна. Погана новина для нас полягає в тому що, якщо пуйла не стане нам потім ще раз доведеться воювати з ними. Це може бути 5,10,20 років але це неминуча війна. До речі люди думають що ми з ними боримося з 2014 р. але це не так, війна вже триває багато століть, це лиша ще одна фаза цієї війни.
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24.03.2022 20:01 Відповісти
Вирішує, вирішує, а вирішити не може.
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24.03.2022 17:56 Відповісти
от вже лизнув так лизнув....
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24.03.2022 18:04 Відповісти
mihalkov nervno kurit v staronke
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24.03.2022 19:22 Відповісти
Виршує тільки народ України, зелупа і служки, якщо тільки рипнуться капітулювати, будуть знищені!
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24.03.2022 18:12 Відповісти
Краще б вирішувало ЗСУ. А то Зеленський без вагань здасть Україну.
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24.03.2022 18:15 Відповісти
ну и? шо он до сих пор ничего не выришыв ????
так примитивно льстить надо еще и уметь !!!
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24.03.2022 18:20 Відповісти
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24.03.2022 18:22 Відповісти
Ну добре, так і запишемо - усю відповідальність за результати переговорів несе президент, кацапи взагалі - ні до чого
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24.03.2022 18:23 Відповісти
Кому Абрамович дал взятку шоб Зеленский походатайствовал перед США за снятие с него санкций?
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24.03.2022 18:29 Відповісти
Дерьмаку и оооочень большую-кстати зелю с этим англичане послали
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24.03.2022 18:39 Відповісти
Часто читаю ермак то, ермак се. Эта личность еще та, которую надо к стенке.
Но почему никто не может поверить, что зеленский сам может все решать, а не только его холуи? И я больше чем уверена, что на росии у зе есть какие то делишки. А может на него и компроматы есть🤔
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24.03.2022 21:36 Відповісти
а смысл? не зе решает это)
просить делать из абрамовича "голубя мира" ну очень подозрительно
надеюсь скажут
"спасибо конечно, но мы тут разберемся"
тем более основные активы то его скорее всего в британии а не в сша
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24.03.2022 18:41 Відповісти
Абрамович дал взятку брату Ермака.
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24.03.2022 19:09 Відповісти
И шо решил Зеленский по оккупированым территориям? По Херсону?
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24.03.2022 18:32 Відповісти
"кемська волость ? забирайте - госсударство не обеднеет"..
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24.03.2022 18:53 Відповісти
Якщо не звертати на цих **переговорників** увагу,то ради справедливості потрібно замітити,що Зе на початку каденції,до початку війни--був не НУЛЬ,а щось МЕНШ НУЛЯ,на сьогодні варто відзначити,що він робить велику і вірну роботу,за винятком,коли кожен раз починає скиглити за ті літаки,а особливо,коли починає про особисту зустріч з карликом. ЗУСТРІЛИСЬ, ВИБОРЕЦЬ ПОРОХА І ЗЕ, ПІСЛЯ ДОВГИХ СПЕРЕЧАНЬ І ДОКАЗІВ ТОГО,ЩО НАКОЇВ ЗЕ,ОСТАННІЙ ЗАЯВИВ.---А ЯКБИ БУВ ПОРОХ,ТО ВЖЕ ДАВНО ЗДАВ-БИ УКРАЇНУ..
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24.03.2022 18:37 Відповісти
Це феномен Зе виборців - бачити хфантастику там де ії ніколи не було.
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24.03.2022 18:40 Відповісти
сорян наехал не подумал,но все что он делает,не есть подвигом или свершением.как зелохторат уже вещает,это всего лишь его прямая обязанность,и было б очень странно если б он этого не делал,но его высеры в сторону нато и запада вообще уже накаляют,это сто запад ему мешал укреплять оборону?
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24.03.2022 20:41 Відповісти
Нихрена политический Мир никаких заслуг самого зели не признал -даже спецом слили то,что он за Абрамовича просил ,чтоб звиздеть на НАТО переставал и знал свое "особое" место в их сердцах- то есть отношение ровно такое же ,что и до войны -как к зарвавшемуся идиотику
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24.03.2022 18:37 Відповісти
подоляк и зеленский мало к этому имеют отношения
видя действия ермака и прочих
нехорошие мысли приходят
ладно, придет время, разберутся кто где что
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24.03.2022 18:38 Відповісти
Знову в очко ліліпутіну дивитись, видмовлятись від НАТО, Криму, Донбасу і клюнути на подачку кацапів десь у пару сотен міліардів долярів за "бєспокойство".
Я НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ТАК І БУДЕ
Як що Зе буле гнути лінію смерті Кацапії, навіть я його в цьому підтримаю.
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24.03.2022 18:43 Відповісти
Цікаво, як Подоляк відростив собі такого довгого язика?!
мабуть, постійно практикуючи…
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24.03.2022 18:46 Відповісти
Не смешите. Зе мечтает о встрече с ВВХ и мире "где-то посередине". Клемляди Ермак и Ко активно над этим работают ( история с Абрамовичем тому пример). Надежда только на ВСУ и народ.
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24.03.2022 18:47 Відповісти
после победы - гнать всю эту оповскую шоблу половыми тряпками. иначе, если Украине предоставят "план маршалла", то первое что они сделают, обьявят уже на следующий день новую свою программу-минимум, - "велике маршаллівництво".
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24.03.2022 18:49 Відповісти
Україна не Росія,відтак,"Пан Зеленський" не вирішує-він реалізує,виконує те що вирішує Народ України! Так говорить Конституція!
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24.03.2022 18:57 Відповісти
Подоляк - класичний пропагандон, достатньо подивитися на кого він працював, бо гроші для нього "не пахнуть", має значення тільки сума і звичайно патріотизму у ньому 0.
Зараз Україна може покладатися на ЗСУ і всіх воїнів які вдень і вночі ціною свого життя захищають нашу країну. Пропагвндони на відміну від них нічим не ризикують.
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24.03.2022 19:09 Відповісти
Якщо перестараєшся то можеш до крові зализати,роби перекури.
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24.03.2022 19:13 Відповісти
Читаешь коменты и видишь, как торчат ушки всяких ботов, целью которых является поссорить нас, умалить значение усилий, которые каждый из украинцев, то ли рядовой солдат, то ли Президент совершается на участках своей ответственности. И все эти усилия одинаково важны сейчас. Как на руке - какой палец не порежь, а болит одинаково.
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24.03.2022 19:13 Відповісти
Як заставити оточення Зе не казати у ефір брєд ??
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24.03.2022 19:31 Відповісти
Зевсім старуха здуріла, хоче бути володаркою морскою.
То може її розбитим коритом пригостити?
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24.03.2022 19:24 Відповісти
Так! А чого не вирішує? Чому не накаже путіну йти в тому напрямку куди й їхній корабель? Не хоче???
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24.03.2022 19:28 Відповісти
Подоляк заявив, що у переговорному процесі Києва з Москвою сьогодні все вирішує Зеленський, а не Путін.


Насправді Подоляк підставляє Зе. Може і не спеціально. Виходить Зе не завершує перемовини ??
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24.03.2022 19:29 Відповісти
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24.03.2022 19:46 Відповісти
Читаю коменты и не могу понять логику писавших! Впечатление, что тут засели пропагандисты пуйла . А может так и есть. Европа, Канада, Штаты, да практически почти все страны признали заслуги Зеленского в руководстве ЗСУ, его настойчивость привлечь множество стран для помощи Украине и сделал это, но то ли наши рашисты, то ли больные на голову люди, продолжают гадить и шипеть, пытаясь нас расколоть. Хрен вам! Не получится. Слава Украине!
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24.03.2022 20:46 Відповісти
эти страны не жили с этим "сокровищем" три года не видели того ******* что творила его "молодая команда"
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24.03.2022 21:23 Відповісти
https://t.me/Nasobin

Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]

Расклад по переговорам:

Вариантов всего три:

1/ Переговоры не приводят к соглашению.

2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс

3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.

Если произойдет

Вариант 1:

Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.

Вариант 2:

Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.

Вариант 3:

Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.

Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?

Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.

Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.

Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?

ПЦ, просто.
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24.03.2022 21:37 Відповісти
*****, дебил! Что несёт подоляк подлюка!?
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24.04.2022 02:05 Відповісти
 
 