"Все вирішує сьогодні не Путін, а Зеленський", - Подоляк про переговорний процес між Україною та РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у переговорному процесі Києва з Москвою сьогодні все вирішує Зеленський, а не Путін.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.
"Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський. Тому що так як працює Україна і це вже світ визнав: так, як працює президент України з точки зору оборонного менеджменту, військово-економічного менеджменту і інформаційного менеджменту, ніхто поряд не стоїть. Сьогодні правила задає пан Зеленський. Друге: світ просто ще не може зламати себе з точки зору того, що робить Російська Федерація, і більш дієво втрутитися у цю ситуацію. Але ще пару днів і цей перелом відбудеться остаточно. Країни вже зрозуміють, що не треба вже проговорювати нафтове ембарго, треба закривати порти чи не треба. Це буде робитися автоматично. Тому що не має сенсу вести діалог з варварами", - заявив Подоляк.
Радник очільника ОП також пояснив, навіщо Україна взагалі веде перемовини з країною-агресоркою.
"Переговорний процес ми ведемо не тому, щоб щось затягнути. Ми розуміємо, що фундаментально Україну зламати неможливо. Ми розуміємо, що усе буде вирішувати ЗСУ. Збройні Сили України точно доведуть усе до кінця. Питання - яку ціну ми за це заплатимо: нашими містами, нашою цивільною інфраструктурою? Чим далі, тим росіяни будуть воювати усе більше і більше з цивільним населенням, а не з військовим. Вони будуть тікати від наших військових і будуть вбивати цивільних громадян. Ми собі не можемо цього дозволити", - наголосив він.
Подоляк додав, що чим далі затягуються ці перемовини і війна, тим менше у РФ шансів залишитися державою.
"І нарешті основне — є декілька фронтів, по якими треба рухатися обов’язково, коли йде війна. Це зрозуміло, поля битв, це дипломатичні, економічні і мобілізаційні фронти, але зокрема і переговорні. Ми маємо пояснювати людям [росіянам], що вони будуть програвати і яку ціну вони будуть за цей програш платити. Чим раніше вони зупиняться у своєму неадекватному сприйнятті цього світу, тим меншу ціну вони заплатять. Вона і так буде велика, але вони ще залишаться як якась країна, яка має право щось говорити. Бо чим далі, чим більше жертв серед цивільного населення, чим більше зруйнованих наших міст, тим менше шансів, що Російська Федерація взагалі може залишитися як якась важлива держава у цьому світі", - зазначив радник очільника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
@Nataliy94087733
·
1 ч
Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну... Одна надія на ЗСУ !
А Подоляк - розмовляюча срака Зеленського.
та ні, воно само собі розмовляюча срака, а подоля - репітер.
95-квартал он и есть 95-квартал, и не более...
так примитивно льстить надо еще и уметь !!!
Но почему никто не может поверить, что зеленский сам может все решать, а не только его холуи? И я больше чем уверена, что на росии у зе есть какие то делишки. А может на него и компроматы есть🤔
просить делать из абрамовича "голубя мира" ну очень подозрительно
надеюсь скажут
"спасибо конечно, но мы тут разберемся"
тем более основные активы то его скорее всего в британии а не в сша
видя действия ермака и прочих
нехорошие мысли приходят
ладно, придет время, разберутся кто где что
Я НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ТАК І БУДЕ
Як що Зе буле гнути лінію смерті Кацапії, навіть я його в цьому підтримаю.
мабуть, постійно практикуючи…
Зараз Україна може покладатися на ЗСУ і всіх воїнів які вдень і вночі ціною свого життя захищають нашу країну. Пропагвндони на відміну від них нічим не ризикують.
То може її розбитим коритом пригостити?
Насправді Подоляк підставляє Зе. Може і не спеціально. Виходить Зе не завершує перемовини ??
Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]
Расклад по переговорам:
Вариантов всего три:
1/ Переговоры не приводят к соглашению.
2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс
3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.
Если произойдет
Вариант 1:
Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.
Вариант 2:
Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.
Вариант 3:
Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.
Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?
Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.
Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.
Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?
ПЦ, просто.