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Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Слід позбавити РФ можливості використовувати GPS на війні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Наразі зупинити Росію можна зусиллями світової спільноти.

Про це сьогодні під час звернення до учасників саміту "Групи семи" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі повинні діяти негайно! Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України. Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем", - попереджає глава держави. 

За його словами, краще зараз посилити санкції проти Росії настільки, наскільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпекової глобальної кризи та небачених викликів!

"Якщо так, то потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей! А їхні заморожені активи повинні перетворитися зокрема на репарації для відбудови України", - зауважив Зеленський. 

Читайте також: Зеленський на саміті G7: За цією війною настануть глобальна продовольча криза та політична дестабілізація

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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24.03.2022 17:56
+12
Пусть ему Подоляк пояснит. GPS нельзя избирательно отключить.
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24.03.2022 18:00
+8
є ще китайська бейдоу. Тим паче кацапські ракети по gps не літають.
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24.03.2022 18:01
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Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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24.03.2022 17:56 Відповісти
И лампа ГЛОНАСС засветится красным.
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24.03.2022 17:56 Відповісти
Если касап по звёздам, иди по компасу пойдёт, точно выйдет где-то в Забайкалье..
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24.03.2022 17:58 Відповісти
Головне - щоб пішов *****, як корабель. А де себе потім знайде - то його особиста проблема.
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24.03.2022 18:41 Відповісти
є ще китайська бейдоу. Тим паче кацапські ракети по gps не літають.
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24.03.2022 18:01 Відповісти
Пусть ему Подоляк пояснит. GPS нельзя избирательно отключить.
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24.03.2022 18:00 Відповісти
Кому объяснит ? Ему ???!!!
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24.03.2022 18:38 Відповісти
А Подоляк що як Ілон Маск)
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24.03.2022 18:59 Відповісти
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24.03.2022 18:03 Відповісти
Російський нацизм має бути знищений...
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24.03.2022 18:07 Відповісти
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.(с) По моему, орки и с наличием GPS блудят как матрос Железняк. Недаром снятие табличек на развилках вводит их в ступор.
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24.03.2022 18:08 Відповісти
Так і Україні потрібна ця система.байрактари по зіркам не летять.
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24.03.2022 18:10 Відповісти
Потужньо. Русня сидить на глонасах. Санкції... таблицю Мєндєлеева санкціям не піддаш. Так і бовдурів с ЕС змусиш прийняти вірне рішення. А так одні санціі приймають, на них одразу знаходяться контрміри з "дірами" в системі. На торгівлю в криптовалюті, ****** не накладеш.
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24.03.2022 18:18 Відповісти
Немеряно идиотов в округе. Сёдня уже слыхал что надо обязательно спутниковые антенны снимать ибо по ним калибры наводятся....
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24.03.2022 18:20 Відповісти
Можно не снимать. Просто приклеить специальные антиракетные наклейки. По типу и исполнению похожи на те которые от излучения на мобилы когда то клеили. Я как раз их продаю по сходной цене. Всем нуждающимся.
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24.03.2022 18:54 Відповісти
Говорят, шапочка из фольги защищает от попадания ракет.
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24.03.2022 19:55 Відповісти
Ото було б свято як би кацапські супутники на орбіті позбивати )
кацапи наводять свої ракети і винищувачі літаком - радаром який літає над Белоруссю, як би збити цей літак, то ракети кацапи літали б у поля і ліса.
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24.03.2022 18:21 Відповісти
Воно і про принцип роботи GPS нічого не розуміє...
У кацапів і так мінімально можлива точність (як у цивільних), вимкнути можна лише повністю.
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24.03.2022 18:28 Відповісти
Інших він повчає . Хоч би раз відзвітував би що він разом зі своєю командою зробив для зміцнення держави за три роки .
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24.03.2022 18:36 Відповісти
так иди и поотключай. Кто это должен делать, раз тебе надо
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24.03.2022 18:40 Відповісти
GPS? Он не в курсе, что кацапы запустили ГЛОНАСС?
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24.03.2022 19:54 Відповісти
Глонасс только летает. Толку нуль
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24.03.2022 20:08 Відповісти
 
 