Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Слід позбавити РФ можливості використовувати GPS на війні, - Зеленський

Наразі зупинити Росію можна зусиллями світової спільноти.

Про це сьогодні під час звернення до учасників саміту "Групи семи" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі повинні діяти негайно! Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України. Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем", - попереджає глава держави.

За його словами, краще зараз посилити санкції проти Росії настільки, наскільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпекової глобальної кризи та небачених викликів!

"Якщо так, то потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, Центробанк Росії повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей! А їхні заморожені активи повинні перетворитися зокрема на репарації для відбудови України", - зауважив Зеленський.

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