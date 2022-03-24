УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15251 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 478 28
війна (56511) миротворці (615) Польща (5173) Дещиця (105)

Ініціатива про миротворчу місію не має однозначної підтримки НАТО: варто говорити про об'єднання з країнами, які готові боротися за перемогу України, - Дещиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дещиця

Ініціатива Польщі про миротворчу місію в Україні не має однозначної підтримки в НАТО, тому, можливо, не потрібно чекати на рішення всього НАТО, а достатньо буде об'єднатися з тими країнами, які готові реально та сміливо боротися за перемогу України, заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Наразі ця ініціатива поки що не має однозначної підтримки в НАТО. Виявляється, НАТО також має ухвалювати ці рішення одностайно. Не виключено, що і ця система ухвалення рішень потребує певних коректив, враховуючи справжню, а не штабну війну", - сказав Дещиця в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Посол наголосив, що така і військова, і миротворча місія потрібні.

"Не лише для іміджу, а й для практичної підтримки України важливо, чи готові країни Європи, які не є членами НАТО або членами ЄС, приєднатися до такої місії. Можливо, не потрібно чекати на рішення всього НАТО, можливо, достатньо буде об'єднатися з тими країнами, які готові реально та сміливо боротися за перемогу України", - зазначив Дещиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відправка миротворців в Україну означатиме пряме зіткнення Росії і НАТО, - Лавров

Він зазначив, що якщо зважити на те, що Польща висунула таку ініціативу, вона готова і очолити її, і бути одним із лідерів цієї коаліції.

"Я думаю, що вже є країни, готові долучитися. Принаймні, Чехія та Словенія, прем'єр-міністри яких разом із керівництвом польського уряду нещодавно їздили в Україну, готові підключитися під цей проект. Також країни Балтії, напевно, зможуть приєднатися. Але я також чую, що Данія та Велика Британія теж готові приєднатися. Можливо, будуть ще й інші охочі", - додав Дещиця.

Водночас посол зазначив, що Польща серйозно ставиться до можливої загрози нападу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародна миротворча місія в Україні необхідна: ця ідея має спрацювати, - посол Польщі Цихоцький

"Наприкінці минулого тижня ухвалила відповідний закон про оборону Польщі. Цей закон передбачає збільшення Збройних сил Польщі вдвічі, до 300 тис. осіб, питання надання Польщі сучасного озброєння та посилення Збройних сил Польщі й підрозділів територіальної оборони", - розповів Дещиця.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Дещиця - розумна людина. Він перший з високопосадовців назвав ***** ******
показати весь коментар
24.03.2022 18:03
+4
Это какой-то позор?

показати весь коментар
24.03.2022 18:00
+3
З НАТО треба гнати німців та мадьяр
показати весь коментар
24.03.2022 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Миротворцы на раССею пусть идут, максимум на границе стоят...
показати весь коментар
24.03.2022 17:59 Відповісти
Это какой-то позор?

показати весь коментар
24.03.2022 18:00 Відповісти
Местные опять оторванных задниц наснимают
показати весь коментар
24.03.2022 18:02 Відповісти
Местным есть что снимать - оторванные задницы русни и их обосранные штаны уже завоняли всю Украину.
показати весь коментар
24.03.2022 18:32 Відповісти
чем усилять группировку думаете?
показати весь коментар
24.03.2022 18:08 Відповісти
В смысле идут не на куй, а вводить миротворцев на территорию рабССеи..
показати весь коментар
24.03.2022 18:00 Відповісти
СОГЛАСНА!Интересная и умная мысль…только эти страны входят в нато. и если они будут задействованы ,не станет ли нато этим действиям препятствовать
показати весь коментар
24.03.2022 18:02 Відповісти
Дещиця - розумна людина. Він перший з високопосадовців назвав ***** ******
показати весь коментар
24.03.2022 18:03 Відповісти
Захід готуюється до хімічної зброї з рашки... Цікаво що у нас... Знову будуть казати що рашка не нападе...
показати весь коментар
24.03.2022 18:07 Відповісти
Та яка там хімзброя... Всі на шашлики!
показати весь коментар
24.03.2022 18:20 Відповісти
З НАТО треба гнати німців та мадьяр
показати весь коментар
24.03.2022 18:08 Відповісти
Нас устраивает миротворческая миссия только в составе трех сотен F-35 и сотни В-2.После такого авиудара сразу наступит мир.
показати весь коментар
24.03.2022 18:10 Відповісти
Для чого ви це пишете ? Зрозуміло , що цього не буде . це фантазії .
показати весь коментар
24.03.2022 18:14 Відповісти
Миротворческая миссия это тоже из области фантазий.Тут карательная нужна.
показати весь коментар
24.03.2022 18:38 Відповісти
Її теж не буде . Нахіба таке писати .
показати весь коментар
24.03.2022 19:22 Відповісти
А толку с той Восточной Европы, если они совкые танчики даже на деньги отказываются продавать ... при этом те же болгары, румыны и балканцы ребелсам в Сирии продавали оружие через посредство Саудовской Аравии .. просто нет политической воли у серьезных игроков, которые могут быть прокладкой таких поставок ... нынешняя верхушка США крайне импотента
показати весь коментар
24.03.2022 18:13 Відповісти
Треба підкупити якогось дегенерата у війську РФ, нехай )(*не ракетою по якійсь із країн НАТО. Смерті українських дітей на них не діють.
показати весь коментар
24.03.2022 18:25 Відповісти
Ты цитируешь *****? Здесь? Дебил?
показати весь коментар
24.03.2022 18:27 Відповісти
Поляки не допоможуть миротворцями. Німеччина і Франція наклали вето на сьогоднішньому самміті. Так що в НАТО нам не бути, тепер про це можна говорити офіційно.
показати весь коментар
24.03.2022 18:34 Відповісти
Миротворцы могут быть и от группы стран - не обязательно от НАТО.
Чтобы *******, Сиярто и Шольцы не отсвечивали.
показати весь коментар
24.03.2022 18:36 Відповісти
У нас есть друзья в Азии или Африке? О каких миротворцах речь?
показати весь коментар
24.03.2022 18:53 Відповісти
например
показати весь коментар
24.03.2022 19:11 Відповісти
А какая вам разница ? Лишь бы специалисты были хорошие.
показати весь коментар
24.03.2022 19:54 Відповісти
у вас ума как у голубя
показати весь коментар
24.03.2022 20:03 Відповісти
Таких голубей не бывает.
По сути есть что сказать ?
показати весь коментар
24.03.2022 21:11 Відповісти
 
 