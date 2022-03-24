США планують прийняти 100 тисяч біженців з України, - The New York Times
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За даними джерел The New York Times, США приймуть 100 тисяч українських біженців і пожертвують 1 мільярд доларів, щоб допомогти європейським країнам впоратися з напливом мігрантів з України, які рятуються від російського вторгнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Офіційні особи США неодноразово припускали, що більшість українських біженців захочуть залишитись у Європі, недалеко від своїх домівок. Але президент США Джо Байден, який зараз перебуває у Брюсселі з офіційним візитом, планує заявити про допомогу Америки у прийомі біженців.
Поки що неясно, як саме США прийматиме біженців з України. Деяких з них можуть прийняти в рамках офіційної програми США з прийому біженців. Іншим можуть видати візи або надати гуманітарний захист – це форма в'їзду, яка часто надається людям, які рятуються від насильства або війни. Також розробляють нові програми з акцентом на прийом українців, члени родини яких перебувають у США.
Зазначається, що у вересні минулого року президент США Джо Байден обмежив допустиму кількість біженців з усього світу до 125 тисяч за фінансовий рік, що закінчується у вересні. Проте адміністрація вже оминула обмеження, дозволивши десяткам тисяч афганських біженців в'їхати до США.
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ждем когда выйдут инструкции как зафайлить temporary protected status чтобы можно работать и велфер получить
щоденні перемовини...
була б можливість - завітав би до тебе в гості, бо я вже далеко непризовного віку та й стану.... Але маю бути вдома, із недієздатною мамою. А дружина "в бєгах", прости Господи! Зараз в Європі, у подруги в Литві. Каже що такого щирого прийому українців, як у Литві не могла собі й уявити - це наші брати, добре знають рашиського звіра. Має ще купу запрошень від друзів та колег в Європі, Америці, Японії. Це добре, що люди всього світу нарешті об'єднались. Але так пізно !! Не зупинили Звіра, хоча бачили що він творить, починаючи ще з Грозного. А тепер Грозні-Алеппо-Марики по всьому світі можуть бути
подяка за зброю !
по молодших колегах знаю - черга в воєнкоматах за автоматом та можливістю воювати.
дуже розізлив українців ***** !
мотивировка воювати - не те слово!
зубами рвати його готові !
вот так життя долі плете: я - українець із Криму, найкращий мій товарищ киримли в окупації. Ти - киримли, який не був в Криму, вихований українцем. А зараз ти в Америці і США стали опорою Україні в боротьбі не на життя, а на смерть.
що не так ?
Я знаю одного человека айтишника которому удалось выехать с места боев. Он один кормит 5 семей которые сейчас без работы остались - 16 человек. Благо удалённо работать может. 1 семья вообще под купянском на оккупированных территориях и выехать не может, престарелых люди. А теперь представь что его мобилизуют, несмотря на то что он прошёл 4 хирургические операции за 3 года, имеет проблемы с позвоночником и суставами. Кто их будет кормить? Или не важно, главное чтоб все с автоматами бегали?
Вы дальше недели похоже вообще не заглядывает в будущее.
Уже сейчас половина населения без работы осталась. Неудобно об этом думать, и не хочется да?
Те кто за границу переезжает как им жить? Ну хватит на неделю денег, дальше что? Искать работу в переполненых беженцами городах? Вы думаете это реально? А если дети? Работать и смотреть за ребёнком? В чужой стране? А образование? Ведь ещё помимо поесть поспать помыться и оно нужно? Как там выжить? Через месяц там будет коллапс. Многие из-за этого и не делят семьи, потому что это дорога в один конец-и вернутся некуда, и жить там невозможно. У нас тоже есть центры беженцев, да. Для поспать отдохнуть норм, это круто, особенно после 5 суток евакуации. но жить там особенно с младенцем невозможно. Это реалии. Голод будет уже в этом году. Просто потому что многим невозможно будет купить еду.
Хорошо что скоро тёплая пора, будет чуть проще евакуированным с какой нить ночевкой. Ну а как если и следующей зимой будет тоже самое? Или всех на фронт, как в совке? Не задумываясь о тылах и собственных согражданах? Хорошо что оп начал призывать более разумно действовать военкомам.
Думаю ни в США, ни в ЕС, ни в Украине ни в рашке не думали что будет затяжная война. Т к для нашего правительства 10млн беженцев это огромная головная боль, которую как-то стремятся решить.
Всьо продумав.