15 304 39
Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська ППО знищила сьогодні ворожий безпілотник та ще однин російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на харківському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. "Вони впали". Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо - добро перемагає! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Oleg Zaporogec
показати весь коментар24.03.2022 18:14
+22 Гыг с Вами
показати весь коментар24.03.2022 18:18
+19 молодой рабочий
показати весь коментар24.03.2022 18:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Надіюсь стропи у "іхтамнета" були обрізані???!!!
В Україні: Не ламай калину біля хати. бо вона заплаче наче мати.
на кацапії: во поле бєрьозка стояла... мы пошли берьозку сломали. Питання навіщо!
@aktroitsky
Без слов.
(это когда Авдотья Никитишна Выпь получит похоронку - сынок-то ейный, Ванька Выпь, долеталси на "учениях"...)