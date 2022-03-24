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Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Українська ППО знищила сьогодні ворожий безпілотник та ще однин російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. "Вони впали". Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо - добро перемагає! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові збили ворожий літак і крилату ракету, яка летіла в бік Кривого Рогу, - Кім

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
А нацист пілот живий?
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24.03.2022 18:14
+22
три полка "птичек" не бросили руцкий ваенный корабль .ушли за ним.
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24.03.2022 18:18
+19
"птичкопад продолжается!"
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24.03.2022 18:14
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А нацист пілот живий?
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24.03.2022 18:14 Відповісти
Вірогідність не висока.
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24.03.2022 19:39 Відповісти
"птичкопад продолжается!"
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24.03.2022 18:14 Відповісти
І знов +
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24.03.2022 18:15 Відповісти
три полка "птичек" не бросили руцкий ваенный корабль .ушли за ним.
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24.03.2022 18:18 Відповісти
Почти 4.!
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24.03.2022 21:40 Відповісти
Слава Богу, тому мабуть кацапи годину тому бомбили Харків і немає води і опалення
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24.03.2022 18:18 Відповісти
іноді краще збивати чім жувати і говорити..
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24.03.2022 18:18 Відповісти
Супер)))
Надіюсь стропи у "іхтамнета" були обрізані???!!!
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24.03.2022 18:20 Відповісти
я в шоке с этих летучих шахидов ... они там не замечают что после вылетов возвращаются обратно не только лишь все?
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24.03.2022 18:21 Відповісти
Почему Украина не указывает суммарные потери рюсские фашистов за 8 лет войны? Там цифра получится очень впечатляющей.
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24.03.2022 18:21 Відповісти
путин попросил зеленского не публиковать потери а то - блаблапереговоры не состоятся
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24.03.2022 18:35 Відповісти
Поправте текст. "Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Джерело: https://censor.net/ua/n3328301
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24.03.2022 18:22 Відповісти
2 пилота,су34 штурмовик
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24.03.2022 18:23 Відповісти
курсанты? полканы уже закончились
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24.03.2022 18:36 Відповісти
Сьогодні збили відразу 4 вертольоти к-52.
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24.03.2022 18:23 Відповісти
Гарно горять, аж душа радіє за кацапів. Тепер їм тепло
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24.03.2022 18:23 Відповісти
Сначала они летали с мыслями "не собьют" чуть позже летали с мыслями "могут сбить" теперь летают с мыслями "точно собьют"
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24.03.2022 18:24 Відповісти
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24.03.2022 18:24 Відповісти
знову хтось небо потрусив
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24.03.2022 18:25 Відповісти
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24.03.2022 18:31 Відповісти
Надіюсь пілот заживо згорів.
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24.03.2022 18:29 Відповісти
в тому ватальоті два іхтамнєта
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24.03.2022 19:54 Відповісти
урра, уверенно движемся к юбилейному числу 200
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24.03.2022 18:30 Відповісти
Не в тему. Різниця між кацапами і Українцями.
В Україні: Не ламай калину біля хати. бо вона заплаче наче мати.
на кацапії: во поле бєрьозка стояла... мы пошли берьозку сломали. Питання навіщо!
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24.03.2022 18:32 Відповісти
Ещё месяц войны и рф останется без всево
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24.03.2022 18:53 Відповісти
Ещё месяц войны и не останется рф
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24.03.2022 19:13 Відповісти
Шо там наши Байрактары - как дела - скучаем.
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24.03.2022 18:35 Відповісти
потому что был тяжелее воздуха, вот почему. СЛАВА ЗСУ. СЛАВА ППО! роняйте мокшанцев родненькие, гасите, прямо в ад отправляйте прямыми рейсами их чертового аэрофлота
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24.03.2022 18:36 Відповісти
а ти, морда руснява, не літай там куди не запрошували
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24.03.2022 18:50 Відповісти
а ти, морда руснява, не літай. Взагалі не літай.
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24.03.2022 18:54 Відповісти
так навіть краще.
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24.03.2022 18:55 Відповісти
Артемий Троицкий


@aktroitsky



Без слов.

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24.03.2022 19:00 Відповісти
Опять тревожно взвоет выпь на болоте близ деревни...

(это когда Авдотья Никитишна Выпь получит похоронку - сынок-то ейный, Ванька Выпь, долеталси на "учениях"...)
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24.03.2022 19:01 Відповісти
Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів
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24.03.2022 19:28 Відповісти
Яка різниця що літає. Зате як гарно падає
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24.03.2022 19:38 Відповісти
 
 