Рада закликала закрити небо над Україною, посилити санкції проти РФ та Білорусі, та надати нашій країні винищувачі

Верховна Рада у четвер, 24 березня, ухвалила звернення до міжнародних спільнот. Парламентарі закликали створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, а також зібрати кошти на післявоєнну відбудову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із полсилданням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи протиповітряної оборони, створити та наповнювати коштами Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, ухвалити заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.

Із таким закликом Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, парламентів та урядів. Відповідну постанову №7188 парламент ухвалив на засіданні у четвер, 24 березня.

Депутати закликали ООН, Єврокомісію, Європарламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей:

1) Негайно вжити дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною.

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2) Ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Зокрема, відмовитися від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії; заборонити торгівлю з РФ і РБ; закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ; повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ; виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо; включити РФ до чорного списку FATF та виключити з держав-членів FATF; притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом РФ).

3) Невідкладно передати Україні літаків МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем; збільшення поставок іншого сучасного озброєння.

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4) Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.

5) Ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.