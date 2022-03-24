Рада закликала закрити небо над Україною, посилити санкції проти РФ та Білорусі, та надати нашій країні винищувачі
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Верховна Рада у четвер, 24 березня, ухвалила звернення до міжнародних спільнот. Парламентарі закликали створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, а також зібрати кошти на післявоєнну відбудову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із полсилданням на пресслужбу партії "Слуга народу".
Створити безпольотну зону над Україною, посилити санкції проти РФ і Білорусі, невідкладно надати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 і системи протиповітряної оборони, створити та наповнювати коштами Фонд повоєнної відбудови та відновлення України, ухвалити заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.
Із таким закликом Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, парламентів та урядів. Відповідну постанову №7188 парламент ухвалив на засіданні у четвер, 24 березня.
Депутати закликали ООН, Єврокомісію, Європарламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС, НАТО, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей:
1) Негайно вжити дієвих заходів для створення безпольотної зони над Україною.
2) Ухвалити на рівні національних парламентів резолюції з вимогами до урядів своїх держав посилити санкції проти держави-агресора і терориста Російської Федерації, а також Республіки Білорусь. Зокрема, відмовитися від імпорту російської нафти, газу, вугілля та електроенергії; заборонити торгівлю з РФ і РБ; закрити порти та повітряний простір для літаків і кораблів РФ; повністю зупинити міжнародне транспортне сполучення з РФ; виключити її з усіх міжнародних та міжпарламентських організацій, асамблей, асоціацій, міжнародних спортивних федерацій тощо; включити РФ до чорного списку FATF та виключити з держав-членів FATF; притягнути винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності до невідворотної відповідальності, включно з вищим військовополітичним керівництвом РФ).
3) Невідкладно передати Україні літаків МіГ-29 та Су-25, які є у наявності у держав-членів НАТО, а також систем протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), зокрема С-300 та інших подібних систем; збільшення поставок іншого сучасного озброєння.
4) Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.
5) Ухвалити окремі заяви про підтримку невідкладного надання Україні статусу держави – кандидата на членство у Європейському Союзі.
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А то и вам небо закроют,будете невыезные.
Это нихера не реформаторы.И когда война закончится,им никто денег недаст?все просрут.Твари.Только перевыборы.
А у Украины было бы на порядок меньше проблем с жестокими обстрелами, на которые мы, к сожалению, неспособны ответить.
А если бы, вдобавок, у нас были ещё и высокоточные ракеты "Ольха-М" - мы бы могли, в качестве симметричного ответа последовательно уничтожать казармы и корпуса ближайших к Украине расийских воинских частей и военных заведений. К примеру - военно-воздушной академии в Воронеже.
why not?
Причём, для максимального эффекта, делать это днём, во время занятий. Десяток ракет могли бы испарить эту замечательную академию вместе с её курсантами и профессорско-преподавательским составом. И будущие расийские садисты-асы отлетались бы, не выходя из учебных классов.
Вы можете представить себе воспитательный эффект для россиян в результате такой "специальной военной операции"?! Он был бы сродни взрыву ядерной бомбы. Ведь этот факт (в отличие от того, что происходит с оккупационными войсками в Украине) - утаить было бы абсолютно невозможно.
Видео с сотен смартфонов воронежцев мгновенно заполонили бы интернет - и вся расия, от курил до калининграда, ахнула бы и о*уела. А через пару дней, во время массовых похорон, картинка из сотен гробов произвела бы на непробиваемую расийскую публику неизгладимое впечатление.
И успокоительное путинское "специальная военная операция" - мгновенно заменилось бы в их сознании страшным: ВОЙНА.
А если бы у нас был ещё и ОТРК "Сапсан", с зенитными ракетами большой дальности - мы смогли бы закрыть своё небо и без помощи наших союзников. И сотни расийских летунов уже удобряли бы нашу землю. А с сухопуткой бы мы разобрались без проблем. (вот тут уже с помощью наших союзников)
И поддержка войны в расии была бы не 71%, как сегодня - а, например, 11.
И ***** с трудом собрало бы стадион в лужниках, как сегодня. И расийское мясо, ждущее на границе своей отправки в украинскую мясорубку, стрелялось бы, травилось и вешалось, лишь бы не попасть в лапы к суровому украинскому Молоху...
*****
Дайте ему уже Нобелевскую премию, в конце концов. Заслужил.
Отто Йорк