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В США уточнили, що угоди із золотом із резервів РФ підпадають під санкції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Угоди з золотом із резервів РФ підпадають під санкції, раніше затверджені стосовно російського Центробанку, Мінфіну та Фонду національного добробуту.

Відповідне роз'яснення опублікувало у четвер Управління контролю за іноземними активами США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будь-яка угода, в яку залучено золото, що має стосунок до Центрального банку РФ, покривається чинними санкціями", - зазначено в повідомленні підрозділу американського Мінфіну, який відповідає за правозастосування в галузі санкційних режимів.

Резиденти США (OFAC називає, наприклад, дилерів ринку золота, індивідуальних трейдерів, переробників, фінансові інституції) не мають права здійснювати угоди з золотом, до яких залучені особи з санкційного списку, йдеться в новому пункті списку запитань і відповідей, опублікованому в четвер. Заборона поширюється на угоди з ЦБ РФ, Мінфіном і ФНД, наголошується в документі.

Особи, які підпали під антиросійські санкції, вживають різних заходів для того, щоб уникнути їхнього впливу, тому резиденти США, зокрема учасники ринку золота, мають проявляти пильність, здійснюючи операції, пише OFAC.

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На кінець січня вартість монетарного золота в міжнародних резервах РФ становила $132,26 млрд. Частка золота в резервах дорівнювала 21%.

Двопартійна група сенаторів США працює спільно з міністерством фінансів, щоб слідом за валютними заблокувати й золоті резерви Росії, повідомляли цього тижня американські ЗМІ з посиланням на джерела. Чи збереже ця ініціатива актуальність після публікації нового роз'яснення OFAC, поки що не повідомлялося.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Амерам-респект...
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24.03.2022 18:46
+20
русские, у вашего фюрера нема золотого запасу. А разбегаться в разные стороны вам некуда. Будете в своей помойке жрать дерьмо до полной демилитаризации, денацификации и депутинизации. Смачного, москалики
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24.03.2022 18:55
+10
Забавно. Вчера рос пропагандоны рассказывали, что "у США руки коротки заблокировать резервы центробанка рф в золоте"
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24.03.2022 18:53
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24.03.2022 18:46 Відповісти
Будут отливать золотые унитазы
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24.03.2022 18:47 Відповісти
толку з золотих унітазів, якщо труби гнилі, гівно воно полізе верхом і з золотого унітаза так само жваво як і зі звиклого. Але відок буде ще той.
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24.03.2022 18:50 Відповісти
о! це жесть!
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24.03.2022 18:56 Відповісти
Шах і мат
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24.03.2022 18:48 Відповісти
И Попадают в бюджет УКРАИНЫ, после санкции..
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24.03.2022 18:50 Відповісти
Беги ***** беги, хз куда?! Может к Шойгу, в страну Олению?!
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24.03.2022 18:52 Відповісти
золото орків - фсьо.
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24.03.2022 18:53 Відповісти
Забавно. Вчера рос пропагандоны рассказывали, что "у США руки коротки заблокировать резервы центробанка рф в золоте"
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24.03.2022 18:53 Відповісти
русские, у вашего фюрера нема золотого запасу. А разбегаться в разные стороны вам некуда. Будете в своей помойке жрать дерьмо до полной демилитаризации, денацификации и депутинизации. Смачного, москалики
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24.03.2022 18:55 Відповісти
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24.03.2022 18:56 Відповісти
Картина маслом "приплыли"
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24.03.2022 18:57 Відповісти
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24.03.2022 19:08 Відповісти
Як москалі тішились своїми ЗВР, а по факту лишились тільки юані.
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24.03.2022 19:15 Відповісти
Вообще разрешать надо, с условием, что деньги идут в заблокированные счета, деньги с которых пойдут на восстановление Украины после войны. И орки трудятся, и Европа получает нефть-газ-золото, да и мы не против
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24.03.2022 20:00 Відповісти
ВСЕ що проти РФ МУСИМО лайкати! Навіть якщо стратегічно не згодні (наприклад відключення від швидкісного інтернету, бо інтернет це потужна інформаційна протидія та просування правди)
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24.03.2022 20:55 Відповісти
 
 