Російський міністр оборони Шойгу перестав відповідати на дзвінки з Пентагону, - Washington Post
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Сергій Шойгу, а також головнокомандувач сухопутних військ Валерій Герасимов перестали відповідати на дзвінки Пентагону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post.
Неодноразові спроби вищого військового керівництва США поговорити зі своїми російськими колегами протягом останнього місяця заперечувались Москвою.
Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Сполучених Штатів спробував організувати телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим, але вони так і не погодилися брати в цьому участь.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являються на публіці вже 12 днів, - ВВС
23 березня "Агентство" звернуло увагу, що Шойгу не з'являється на публіці 12 днів, а по ТБ показують старі кадри за його участю та видають за нові. 18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу "хід спецоперації в Україні". На засіданні нібито був присутній Шойгу. Проте відео та фотографії з наради не публікувалися.
Того ж дня на Першому каналі рос тв вийшов сюжет, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня, зазначає "Агентство".
У Кремлі прокоментували зникнення міністра оборони Сергія Шойгу з громадського простору. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, у міністра зараз "багато турбот".
Будь ласка, зачекайте...
поперхнувся...
Шойгу Сергей Кужегетович официально подал рапорт
об отставке с поста министра обороны РФ 14 декабря 2014 года.
Рапорт был удовлетворен.
Местонахождение сейчас Шойгу С.К. неизвестно.
Как вам наши стрингеры и джевелины
И возможно тоже интересно куда пропал Шойгу
Бобікшойгу здох Бобікшойгу здох і не дише, тільки яйцями колише...
(тьху, який встид!) 🤢🤮
Вместо была хреновое повторяющие видио
Которое ещё походу снимали с экрана
Так что вполне возможно
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- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
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- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы ябалися.
Може щось підозрюють?
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.