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Пентагон (1081) Шойгу (573)

Російський міністр оборони Шойгу перестав відповідати на дзвінки з Пентагону, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,герасимов

Міністр оборони Сергій Шойгу, а також головнокомандувач сухопутних військ Валерій Герасимов перестали відповідати на дзвінки Пентагону.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post.

Неодноразові спроби вищого військового керівництва США поговорити зі своїми російськими колегами протягом останнього місяця заперечувались Москвою.

Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Сполучених Штатів спробував організувати телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим, але вони так і не погодилися брати в цьому участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являються на публіці вже 12 днів, - ВВС

23 березня "Агентство" звернуло увагу, що Шойгу не з'являється на публіці 12 днів, а по ТБ показують старі кадри за його участю та видають за нові. 18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу "хід спецоперації в Україні". На засіданні нібито був присутній Шойгу. Проте відео та фотографії з наради не публікувалися.

Того ж дня на Першому каналі рос тв вийшов сюжет, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня, зазначає "Агентство".

У Кремлі прокоментували зникнення міністра оборони Сергія Шойгу з громадського простору. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, у міністра зараз "багато турбот".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу: взяв участь у нараді з Путіним. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Здох уже
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24.03.2022 19:06
+22
Неужели завонялся?)
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24.03.2022 19:07
+19
Не вмер гаврило - галушка задавила.
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24.03.2022 19:10
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24.03.2022 19:06 Відповісти
бункерний фюрер психанув - помістіт цих двох коZZлів на фото у траурну рамочку
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24.03.2022 19:11 Відповісти
аленевод Шойгу - граф фон Штауфенберг !

поперхнувся...
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24.03.2022 19:14 Відповісти
чем больше в армії дубов, тем крепче наша оборона. я вже медальку щойгу допилюю за розкрадання коштів. і довбоїбізм. шойгу поживи пока.
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24.03.2022 19:19 Відповісти
в шалаше он в тайге с шаманами козла забивает для ритуала
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24.03.2022 19:30 Відповісти
Ось тільки цапом виявився сам Шойгу - асталісь від нього лішь рошки да ношки
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24.03.2022 20:24 Відповісти
Правительство РФ ответило на многочисленные запросы:

Шойгу Сергей Кужегетович официально подал рапорт

об отставке с поста министра обороны РФ 14 декабря 2014 года.

Рапорт был удовлетворен.

Местонахождение сейчас Шойгу С.К. неизвестно.
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24.03.2022 20:47 Відповісти
Розказав один з політологів, що звичайно Шойгу і Герасимов будуть keep low profile - намагатися не відсвічувати, щоб менше ассоціюватися із поразкою в Україні.
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Неужели завонялся?)
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24.03.2022 19:07 Відповісти
расстреляли заговорщиков против путлера
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24.03.2022 19:08 Відповісти
якби у них було, чим похвалитися, вони б кожен день виступали і патякали, а так поховалися і мовчать.
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24.03.2022 19:08 Відповісти
Не вмер гаврило - галушка задавила.
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24.03.2022 19:10 Відповісти
або доведеться їм показати Кужугутовича з розбитою мармизою та вибитими зубами або сповістити світ що він відійшов в інший світ від серцевого нападу.
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Ушол в тайгу... Мабуть в бункер де вони з ****** уєдінялісь... Ліжко готує... Тільки хто з них актівний хто пасівний ше незрозуміло
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Точно.Зараз в бункерi з лопатою углубляется.
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24.03.2022 19:21 Відповісти
Копає шкіряною лопатою глину в тонелі десь у поповідних місцях.
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24.03.2022 19:36 Відповісти
Може квитки на концерт кабздона роздає?
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Полковнику никто не пишет.
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Съели..
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24.03.2022 19:10 Відповісти
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24.03.2022 19:14 Відповісти
Доречі Шойгу у Герасимов володіли правом ядерної кнопки разом з ******.Думаю тримає біля себе привязаних щоб в потрібний момент зміг запустити ядерні ракети.
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24.03.2022 19:12 Відповісти
о того что пуйло нажмет на кнопке не значит что ракета взлетит. Идет цепочка сообщений например до атомной подводной лодки. По пути или на самой лодке какой то капитан просто скажет "да никуя я не буду это делать"
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24.03.2022 19:21 Відповісти
где ты столько капитанов-не дураков на руцком флоте наберешь?
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24.03.2022 19:32 Відповісти
у капитанов семьи, надеюсь не в бункере Яман-тау сидят....
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24.03.2022 19:49 Відповісти
Так они по юса или другим ядерным или блоковым странам и не будут *******. А по ненавистным укропам за милую душу, если приказ такой будет. Ответа то за это не будет, свинособачьи родственички в безопасности. Это печально и заставляет задуматься, как этих ********* с потекшей крышей победить то, если с ними в открытое противостояние не перейдут другие ядерные державы.
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24.03.2022 20:21 Відповісти
Так штаты не будут знать куда летит ядреная рокета и атветят.
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24.03.2022 20:56 Відповісти
Ну в карибский кризис повезло,один из ответственных офицеров Человеком оказался, но сейчас не стоит на такое расчитывать. Да безусловно настоящие люди на москальщине остались, но они очень далеки от самой армии ******** и в основном далеки от самой мацквы, дали деру или сейчас или ранее. А что из себя представляет нынешняя армия свинособак, мы каждый день видим. Это дегенераты и нелюди.
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24.03.2022 19:34 Відповісти
собираются в путь, в последнюю
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24.03.2022 19:12 Відповісти
Ми всі, ****, дуже переживаємо чому Шоигу пропав з ефіру...
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24.03.2022 19:12 Відповісти
Ага аж спать не смогем.
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24.03.2022 19:15 Відповісти
Мабуть зробили цапами-відбувайлами за провал бліцкригу і зараз катують десь у темних підвалах Кривавої Гібні?
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24.03.2022 19:12 Відповісти
Оттягивается с вовочкой, не тревожте голубков.
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24.03.2022 19:13 Відповісти
Швартують танкер "Адмірал Головко" біля вугільного терміналу )))
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24.03.2022 19:32 Відповісти
Издох ,на радость Миру , ласты склеял , сыграл в деревянный макинтош, оказался в мешке со счастьем
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24.03.2022 19:14 Відповісти
Амінь!
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24.03.2022 19:30 Відповісти
Сначала он перестал отвечать Пуйлу.
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24.03.2022 19:14 Відповісти
Забухали
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24.03.2022 19:15 Відповісти
А навіщо пентагону дзвонити військовим злочинцям , що це за чергова гидота в інформ просторі?
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24.03.2022 19:16 Відповісти
Наверное спросить

Как вам наши стрингеры и джевелины

И возможно тоже интересно куда пропал Шойгу
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24.03.2022 20:24 Відповісти
Здохло?
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24.03.2022 19:20 Відповісти
Шойгу, Герасимова, Набиулину и еще с десяток высокопоставленных чиновников замочили уже но никто об этом не узнает в ближайшее время. Спецоперации такого уровня не разглашаются чтобы не спровоцировать панику в обществе.
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24.03.2022 19:22 Відповісти
бред собачий зачем набиулину мочить если ее не отпускали с работы
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24.03.2022 19:32 Відповісти
Пошукайте олєнєвода на горбатій горі.
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24.03.2022 19:25 Відповісти
Катається туди-сюди на шкіряному олені в долині між двома горбатими горами...
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24.03.2022 19:34 Відповісти
Шойгу ушел в тайгу, Герасимова нашла Му-Му.
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24.03.2022 19:30 Відповісти
Бобік шойгу здох
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24.03.2022 19:30 Відповісти
Бобік шойгу здох і не дише, тільки яйцями колише...
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24.03.2022 19:33 Відповісти
То вони із ****** бавляться фельчингом. Спочатку "кожаный Кужугет" пердолить ***** у дупу без нацюцюрника, а потім кінчає, одразу прикладається губами до дупи і висмоктує власну спірму разом із лайном та лубрикантом. І після цього "голубки" зливаються у хранцузькому поцілунку, під час якого ділять і ковтають анальний коктейль
(тьху, який встид!) 🤢🤮
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24.03.2022 19:30 Відповісти
Чоловіче, злазь з порнхабу.
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24.03.2022 20:03 Відповісти
Хіба в пеклі є телефон?
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24.03.2022 19:31 Відповісти
По ходу абонплату вчасно не внесли, що на дзвінки не відповідають. А взагалі то їм *****!
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24.03.2022 19:38 Відповісти
Там уже манекен .Его уже нет.
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24.03.2022 19:40 Відповісти
походу, сержант отнял у Шойгу мобилку и уволил задним числом
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24.03.2022 19:46 Відповісти
Ну так а чого вони чекали, якщо коли з Пентагона дзвонять то замість "здрастє" кажуть "Слава Україні!"
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24.03.2022 19:48 Відповісти
Кожугет оглу Шойгу - насрал Путину в рагу, только Вова был не глуп - и нассал Лаврову в суп, а Лавров поевши суп - выбил Соловьёву зуб, Соловьёв теперь без зуба хочет выехать на Кубу....
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24.03.2022 19:56 Відповісти
удобряють землю на алтаї
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24.03.2022 19:59 Відповісти
може ці вкиди, що Шойгу готує переворот, таки діють і його вже пристрелили?)) той фсбник на черзі?)) а там хтось очкане, що і його черга прийде і завалить ху-ла
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24.03.2022 20:05 Відповісти
Ну на видио там где ***** общается с чиновниками

Вместо была хреновое повторяющие видио
Которое ещё походу снимали с экрана

Так что вполне возможно
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24.03.2022 20:26 Відповісти
Однажды Герасимов в бункере без предупреждения и без звука заходит к *****, но никого не обнаруживает в рабочем кабинете. Решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки, и увидел ***** и Шойгу, лежащих голыми на постели. Герасимов спрашивает Шойгу:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу препоподобными мощами?
- Нет
- Вы высадили космонавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте ОРДЛО?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали санкционную контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили робота Фёдора в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали "Союз" с МКС?
- Нет
- Вы загнали Су-34 в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы посадили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку, покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Попуа-Новую Гвинею?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "Ладу Калину" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в русскую баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали танкер "Адмирал Головкин" к угольному причалу?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел ДНР?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы ябалися.
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24.03.2022 20:12 Відповісти
Еле долистал. Без мозгового штурма столько вариантов не придумать
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24.03.2022 20:41 Відповісти
Ну і збочення у того, хто це все придумував...
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24.03.2022 21:34 Відповісти
Насправді не збочення, а просто фантазія і почуття розбещеного гумору цей мем з'явився кілька років тому як реакція на толерантні табу - юзери почали змагатися у вигадуванні евфемізмів для сексу взагалі, і особливо для чоловічого гомосексуалізму. Хоча корені явища криються ледве не в доінтернетних часах - усі оці "уколы кожаным шприцом в тухлую вену" та "вечеринки на заднем дворе"
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24.03.2022 22:26 Відповісти
Северные олени забодали.
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24.03.2022 20:20 Відповісти
мабуть застрелився давно вже як той "товариш" шо у гiтлера був
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24.03.2022 20:47 Відповісти
Щось ці два алєня на фото мають якийсь дуже сумний вигляд.
Може щось підозрюють?
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24.03.2022 21:37 Відповісти
Сховався у калячнікава
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24.03.2022 21:46 Відповісти
- Что, солдат, ссымся?
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
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24.03.2022 22:07 Відповісти
 
 