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Чернігів (584) втрати (3823) Чаус (344)

З початку війни у Чернігові загинуло близько 200 мирних жителів, - голова ОВА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

чернігів

Росія вже 29-й день жорстоко руйнує Україну. Від початку російського вторгнення у Чернігові загинуло близько 200 мирних жителів.

Про це очільник ОВА Вʼячеслав Чаус заявив у інтервʼю Liga. net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місто знаходиться під постійними обстрілами і гинуть люди.

"Якщо два-три дні тому я казав про "чернігівську сотню", то зараз я впевнено можу казати, що ми підходимо до 200 загиблих мирних мешканців у Чернігові", - сказав Чаус.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну.
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Боже, дай Україні помститись своєму одвічному ворогу за всіх невинно вбитих і закатованих.
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24.03.2022 19:12 Відповісти
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24.03.2022 19:53 Відповісти
 
 