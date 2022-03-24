З початку війни у Чернігові загинуло близько 200 мирних жителів, - голова ОВА Чаус
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Росія вже 29-й день жорстоко руйнує Україну. Від початку російського вторгнення у Чернігові загинуло близько 200 мирних жителів.
Про це очільник ОВА Вʼячеслав Чаус заявив у інтервʼю Liga. net, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місто знаходиться під постійними обстрілами і гинуть люди.
"Якщо два-три дні тому я казав про "чернігівську сотню", то зараз я впевнено можу казати, що ми підходимо до 200 загиблих мирних мешканців у Чернігові", - сказав Чаус.
Раніше ми повідомляли, що у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну.
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Александр Карин
показати весь коментар24.03.2022 19:12 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2022 19:53 Відповісти Мені подобається 1
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