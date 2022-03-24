УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10060 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
17 910 31
війна (56544) Боррель (785)

Росія може зазнати великої поразки у війні проти України, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, а також продовжить тиск на Росію.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці воюють, ми їх підтримуємо, надаємо зброю. І, звичайно, результат війни не такий, як очікував Кремль. Вони можуть зазнати великої поразки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Росію", - наголосив він.

На питання, як Захід збирається зупинити Путіна, Боррель заявив: "Українці борються, щоб його зупинити".

Читайте: Боррель про війну Росії проти України: "Все буде вирішено в найближчі 15 днів"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
- Як Захід збирається зупинити *****?
- Руками українців.

Спасібо за довєріє.
показати весь коментар
24.03.2022 19:15
+31
Почему может? Понижение рейтингов боеспособности армии РФ уже само по себе огромное поражение. Их, как армию, всерьез нормальные люди уже не воспринимают. Операция уровня "Буря в пустыне" раскатала бы их в ноль за неделю.
РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
показати весь коментар
24.03.2022 19:19
+12
Що значить "може"?!
показати весь коментар
24.03.2022 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Як Захід збирається зупинити *****?
- Руками українців.

Спасібо за довєріє.
показати весь коментар
24.03.2022 19:15 Відповісти
там шото беларусы замутили. пишут что партизаны уничтожили железнодорожное сообщение с Украиной. кто что скажет?
показати весь коментар
24.03.2022 19:23 Відповісти
Скажу, что белорусы на 95% - это вата. Ничего хорошего замутить они не могут. Даже не факт, что это сделали именно белорусские партизаны, а не наши.
показати весь коментар
24.03.2022 19:26 Відповісти
Так давно. Портят потихоньку. И за то спасибо.
показати весь коментар
24.03.2022 19:27 Відповісти
У білорусів нічого не вийде. В тіх лісах, де вони планують наступати, навіть гітлер уникав пересування чи бойових операцій. В тих районах німців не було. Наступати там безглуздо. Вузька дорога, обабіч - глухі ліси і болота. Досить підбити голову колони і вона стане. там нема куди, на відміну від херсонських просторів, маневрувати чи з"їзджати. Навіть ящо танк проїде пару кілометрів, якщо не вгрузне, то вантажівки і бензовози - торба. А ті колони - то чудова мішень для арти. І білоруси це чудово розуміють. Ці ліси - свого роду ардени. Але французи в арденах не чекали, а ми - чекаємо. Білорусам там буде смерть і торба, якщо зайдуть. гарантовано.
показати весь коментар
24.03.2022 20:44 Відповісти
...смертями українців...
Нам би один, один відсоток від озброень НАТО, то ми б кацапів на перегній ВЖЕ перетворили би.
показати весь коментар
24.03.2022 19:26 Відповісти
так он напал на нас а не на них
показати весь коментар
24.03.2022 19:38 Відповісти
Дак ото ж !
показати весь коментар
24.03.2022 19:16 Відповісти
Фуйло зазнає!! поразки
показати весь коментар
24.03.2022 19:16 Відповісти
А що там з ембарго яке мало бути до кінця цього тижня?
показати весь коментар
24.03.2022 19:18 Відповісти
Тривають дужі консультації....
показати весь коментар
24.03.2022 19:29 Відповісти
Боррель - Капитан Очевидность
показати весь коментар
24.03.2022 19:19 Відповісти
и плывет он строго по течению - колеблется так сказать с линией партии
показати весь коментар
24.03.2022 19:37 Відповісти
Даже весьма аморфные личности стали делать смелые и оптимистичные заявления. По всей видимости, в Брюсселе окончательно и бесповоротно приняли решение по демилитаризации кацапии.
показати весь коментар
24.03.2022 19:19 Відповісти
Загребает жар нашими руками. І не стесняется.
показати весь коментар
24.03.2022 19:19 Відповісти
Почему может? Понижение рейтингов боеспособности армии РФ уже само по себе огромное поражение. Их, как армию, всерьез нормальные люди уже не воспринимают. Операция уровня "Буря в пустыне" раскатала бы их в ноль за неделю.
РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
показати весь коментар
24.03.2022 19:19 Відповісти
По простому:" Украина отломала вЯличие у расеи".
показати весь коментар
24.03.2022 19:33 Відповісти
Я не понял. Вы хотите сравнить украинцев с солдатами Саддама? Украинцы и США бы в чернозём закопали если бы надо было.
показати весь коментар
24.03.2022 19:51 Відповісти
Вообщем то это было сказано про россиян.
показати весь коментар
24.03.2022 20:18 Відповісти
не "може", а неодмінно зазнає,
зате скільки іпотек на козломордії буде виплачено
показати весь коментар
24.03.2022 19:21 Відповісти
Що значить "може"?!
показати весь коментар
24.03.2022 19:22 Відповісти
Він вже програв
показати весь коментар
24.03.2022 19:26 Відповісти
"Росія може зазнати великої поразки у війні проти України"
Але не завдяки Жопезу.
показати весь коментар
24.03.2022 19:30 Відповісти
мусить
показати весь коментар
24.03.2022 19:37 Відповісти
Та не може.....а Вже Їм пі.....а

Україна наберає оберти і її НЕ ЗУПИНИТИ!
показати весь коментар
24.03.2022 19:39 Відповісти
У меня ощущение что потерпеть поражение ********* не получится - все постоянно ищут приемлемый для рашистов выход из сложившейся ситуации - как ни странно занимается этим и украинская власть,по крайней мере ее часть уж точно.
показати весь коментар
24.03.2022 19:46 Відповісти
Борель ты дыбил!!!это старческий маразм!!!!
показати весь коментар
24.03.2022 20:13 Відповісти
борель этот....старый дементный дед. Печально
показати весь коментар
24.03.2022 20:21 Відповісти
 
 