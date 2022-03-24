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Росія може зазнати великої поразки у війні проти України, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, а також продовжить тиск на Росію.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці воюють, ми їх підтримуємо, надаємо зброю. І, звичайно, результат війни не такий, як очікував Кремль. Вони можуть зазнати великої поразки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Росію", - наголосив він.
На питання, як Захід збирається зупинити Путіна, Боррель заявив: "Українці борються, щоб його зупинити".
Топ коментарі
+34 Александр Карин
показати весь коментар24.03.2022 19:15
+31 Alexander Buturlakin
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+12 Welt Schmerz
показати весь коментар24.03.2022 19:22
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- Руками українців.
Спасібо за довєріє.
Нам би один, один відсоток від озброень НАТО, то ми б кацапів на перегній ВЖЕ перетворили би.
РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
зате скільки іпотек на козломордії буде виплачено
Але не завдяки Жопезу.
Україна наберає оберти і її НЕ ЗУПИНИТИ!