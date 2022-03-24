Росія може зазнати великої поразки у війні проти України, - Боррель

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, а також продовжить тиск на Росію.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці воюють, ми їх підтримуємо, надаємо зброю. І, звичайно, результат війни не такий, як очікував Кремль. Вони можуть зазнати великої поразки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Росію", - наголосив він.

На питання, як Захід збирається зупинити Путіна, Боррель заявив: "Українці борються, щоб його зупинити".

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