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Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,війна,чернігівщина

На Харківщині вертоліт російських окупантів знищив величезну кількість свого ж особового складу та військової техніки РФ.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - повідомив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
у кацапо-вертолетчика совесть проснулась? хоть на время ? бывает
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24.03.2022 19:28
+50
Да ну! Какая совесть у кацапов?! Просто боятся летать, поэтому стреляют во все стороны при виде хоть чего-то, напоминающего войска.
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24.03.2022 19:32
+48
Бог допомагає знищувати орків
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24.03.2022 19:28
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Ну не знаю.... А може цьому файному " вертуну " навiть якусь медальку надiслати...
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24.03.2022 21:06 Відповісти
Дякую)
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24.03.2022 21:10 Відповісти
Надежда путинской России -- V ZhOpe.
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24.03.2022 21:12 Відповісти
Если бы летчики-вертолетчики повесились,был бы джек пот)
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24.03.2022 21:27 Відповісти
Нагородити
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24.03.2022 21:42 Відповісти
Слабо верится в этот бред Но если так то спасибо,а чо наши это не убрали?
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24.03.2022 21:43 Відповісти
Так званий "дружній вогонь" по своїх, - це одна іх кацапських скрєп.
Рекомендую переглянути відео Нєвзорова, який майже рік тому передбачив путлєровську війну проти України і досить саркастично розписав її хід. Там він навіть описує, як рашисти будуть бомбити авіацією свої ж окупаційні війська. Бо, як він каже, "по-іншому вони не вміють".
Невзоров абсолютно впевнений, на основі свого власного життєвого досвіду, - росія з тріском програє цю війну.

https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk?t=355
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24.03.2022 22:27 Відповісти
Можливо у цих літунів оплата від виробітки? Їм однаково коли бомбити, аби по більше.
Нехай так і працює по своїх так і надалі, і йому безпечніше бити своїх і нам користь.
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24.03.2022 22:34 Відповісти
Вертоліт із Чорнобаївки телепортнувся?
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24.03.2022 21:54 Відповісти
Не удивительно, им же GPS отключили. В радиоэфире он не орал Слава Украине?
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24.03.2022 22:03 Відповісти
акелла промахнувся
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24.03.2022 23:49 Відповісти
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