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Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині вертоліт російських окупантів знищив величезну кількість свого ж особового складу та військової техніки РФ.
Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.
Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - повідомив він.
Топ коментарі
+67 Vyacheslav Sensor 7a808794
показати весь коментар24.03.2022 19:28
+50 Мобильный крематорий
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+48 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар24.03.2022 19:28
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Рекомендую переглянути відео Нєвзорова, який майже рік тому передбачив путлєровську війну проти України і досить саркастично розписав її хід. Там він навіть описує, як рашисти будуть бомбити авіацією свої ж окупаційні війська. Бо, як він каже, "по-іншому вони не вміють".
Невзоров абсолютно впевнений, на основі свого власного життєвого досвіду, - росія з тріском програє цю війну.
https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk?t=355
Нехай так і працює по своїх так і надалі, і йому безпечніше бити своїх і нам користь.