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Не зважаючи на значні втрати керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.03.2022

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.03.2022.

Відповідна інформація опублікована на сторінці Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.

За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил рф постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями зс рф, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,8 тис. осіб, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків і майже 1,6 тис. броньованих машин

Не зважаючи на активні заходи підрозділів фсб, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною.

У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи фсб рф проводять так звані фільтрувальні заходи.

В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

Також читайте: Окупанти не мають ресурсів, щоб продовжувати наступ, - Арестович

В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Не хочу быть пессимистом, но похоже на фейк.
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24.03.2022 19:38
+7
Це мультік, а запустила його ***** маляр. Зе і його шобла довийо.
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24.03.2022 19:46
+6
Просто неймовірна краса !!!
https://t.me/pervomaisk_city/2538
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24.03.2022 19:34
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Просто неймовірна краса !!!
https://t.me/pervomaisk_city/2538
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24.03.2022 19:34 Відповісти
Не хочу быть пессимистом, но похоже на фейк.
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24.03.2022 19:38 Відповісти
Це мультік, а запустила його ***** маляр. Зе і його шобла довийо.
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24.03.2022 19:46 Відповісти
Якщо так то пре дати силь на пруфи.Чи скрін з гри. І за ****** комусь відповісти.
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24.03.2022 20:21 Відповісти
это арма 3
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24.03.2022 19:50 Відповісти
ЧЕТЫРЕ КА 72 за раз стали тяжее воздуха)))
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24.03.2022 19:34 Відповісти
Ка-52.
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24.03.2022 19:42 Відповісти
Это игра арма 3. Тьху.
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24.03.2022 19:54 Відповісти
Это тоже Арма?)))
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24.03.2022 19:59 Відповісти
Нє..Єта проста пастановка і фєйк!
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24.03.2022 20:08 Відповісти
Эта нет. А вот то говнищще, которым нас в обед потчевали - да. Сам повёлся и теперь придётся перепроверять.
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24.03.2022 20:11 Відповісти
Согласен.
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24.03.2022 20:24 Відповісти
Навіщо ж тягнути до 9 травня? ******** мають право здатися раніше.
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24.03.2022 19:37 Відповісти
бо 9 травня Залужний має проїхати на танку по красной плосчаді.
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24.03.2022 20:06 Відповісти
Нехай 9 квітня проїде, чи ще раніше. Я не заперечуватиму. Бо у нас буде свій День Перемоги.
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24.03.2022 21:09 Відповісти
Молю Бога, чтоб Ёпнутый не применил ЯО.
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24.03.2022 19:38 Відповісти
Пока наши не пошли в мощное контранаступление, путлер не будет применять ЯО.
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24.03.2022 20:37 Відповісти
Нравіца, нє нравіца, а вам ***** кацапи!
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24.03.2022 19:43 Відповісти
ну вони ще довго можуть іванів класти, хоч би на втрати війни з фінляндією гляньте
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24.03.2022 19:48 Відповісти
значни втрати. дедуля егерь уходит утром. один. комбат разрешил. вечером пилит на прикладе зарубки. друг сказал что места на прикладе уже нет.
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24.03.2022 19:51 Відповісти
Чорнобаївка 🤣
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24.03.2022 19:57 Відповісти
на российских ресурсах говорят орки сегодня взяли Изюм...есть какая нибуть информация от наших?
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24.03.2022 20:05 Відповісти
От наших противоречивая,то не взяли , то зашли только в южную часть города а южная это как раз то ,что наши держали . Так что хрен его знает
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24.03.2022 20:16 Відповісти
А рашенфашистам деваться некуда. Они же понимают, если они проиграют то им песец. И будут лезьть в Украину пока от санкций не сдохнут.
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24.03.2022 20:36 Відповісти
надежда путинского режима -- V ZhOpe.
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24.03.2022 21:29 Відповісти
Прошу Генштаб дати орієнтири - яка кількість путінських майбутніх трупів тримає в окупації такі місця:

1. Мелітополь

2. Бердянськ

3. Захід та північ від Маріуполя

4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )

?
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24.03.2022 22:45 Відповісти
Запитання про те, скільки там російських орків, тобто, майбутніх трупів. Це таємниця? - Ні.
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25.03.2022 00:30 Відповісти
Майбутніх.
Хто встигне, той, може, і розбіжиться.
Формально кожна людина (і навіть інші людиноподібні організми) помре рано чи пізно. Так що називати загарбників "майбутніми трупами" не є помилкою. Тут це художній прийом.

Смисл запитання в тому, що нам намагаються створити уявлення про те, що, начебто, "звільнення Маріуполя неможливе". На мій погляд - це брехня. Однак для того, щоб звільнення Маріуполя було можливе, потрібно дотримуватись відповідних технологій, з яких етап 1й - розвідка: отримати дані про ворога.
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25.03.2022 01:02 Відповісти
Чому тоді ОП дозволяє собі ображати громадян України подібними заявами Арестовича?
Чи це така тактика прикриття - публічна деза?
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25.03.2022 01:19 Відповісти
 
 