Не зважаючи на значні втрати керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.03.2022.

Відповідна інформація опублікована на сторінці Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Не зважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.

За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил рф постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Переважна більшість медичних установ російської федерації в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями зс рф, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.

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Не зважаючи на активні заходи підрозділів фсб, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною.

У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи фсб рф проводять так звані фільтрувальні заходи.

В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

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В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у дописі.