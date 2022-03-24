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Миколаївська область (1827) обстріл (21130) село (49)

Унаслідок обстрілу села на Миколаївщині загинули 3 осіб, 13 зазнали поранень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Явкине на Миколаївщині троє людей загинули і 13 поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Баштанська міська рада у фейсбуку.

"Рашисти обстріляли смерчами мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади.

В результаті ворожого нападу три людини загинуло, 13 зазнали поранень, один у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, внаслідок обстрілу також постраждали будівлі, їхня кількість уточнюється.

Також читайте: На Миколаївщині через обстріли російських окупантів за минулу добу поранено 65 людей, серед яких дитина, - облрада

Автор: Наталя Джума
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24.03.2022 19:56 Відповісти
Ну от какая стратегическая цель бомбить село?! Только выполнение приказа московского фашиста уничтожать украинцев и Украину.
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24.03.2022 20:31 Відповісти
 
 