Закликаємо торговельні судна всіх країн не заходити в російські порти, - Кулеба

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав торговельні судна всіх країн не заходити в російські порти задля власної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Військові дії Росії ставлять під загрозу світову морську торгівлю. Ми робимо все можливе, щоб захистити доставку. Беручи до уваги загрозу можливих операцій під фальшивим прапором російського флоту, ми закликаємо всі кораблі, страховиків та екіпажи уникати російських портів заради власної безпеки".

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