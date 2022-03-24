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Закликаємо торговельні судна всіх країн не заходити в російські порти, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав торговельні судна всіх країн не заходити в російські порти задля власної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Військові дії Росії ставлять під загрозу світову морську торгівлю. Ми робимо все можливе, щоб захистити доставку. Беручи до уваги загрозу можливих операцій під фальшивим прапором російського флоту, ми закликаємо всі кораблі, страховиків та екіпажи уникати російських портів заради власної безпеки".

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Автор: Роман Свиридович
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Нужно так же опасаться,что их могут украсть…
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24.03.2022 19:51 Відповісти
Так наче б то мордор збирався закрити свої порти для іноземних суден, чи ні?
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24.03.2022 19:52 Відповісти
Оце повинно бути в кожному порту:
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24.03.2022 19:56 Відповісти
 
 