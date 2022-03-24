G7 налаштована притягнути Путіна і режим Лукашенка до відповідальності за війну в Україні
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Лідери країн "Групи семи" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) налаштовані притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за війну проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками зустрічі у Брюсселі.
"Ми зробимо все можливе, щоб притягнути президента Путіна, творців і прихильників цієї агресії, зокрема, режим Лукашенка в Білорусі, до відповідальності за їхні дії", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що з цією метою лідери "Групи семи" продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами в усьому світі.
"Ми підкреслюємо нашу рішучість запровадити суворі наслідки для Росії, у тому числі шляхом повного втілення економічних і фінансових заходів, які вже застосовано", - йдеться в заяві.
Окрім того, лідери G7 налаштовані тісно співпрацювати з урядами інших країн над впровадженням аналогічних санкцій, які вже застосовано з боку країн "Сімки", а також з метою недопущення ухиляння від санкцій або їхнього обходу, що може зменшити вплив санкцій.
"Ми доручаємо відповідальним міністрам у межах цілеспрямованої ініціативи відстежувати повне втілення санкцій і координувати відповіді у зв'язку з ухилянням від виконання санкційних заходів, зокрема щодо операцій з золотом Центрального банку Росії. Ми готові застосувати додаткові заходи, якщо знадобиться, продовжувати діяти в єдності, як ми це вже робимо", - зазначено в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
А тут ці мутні бандерівці просто беруть і чпокають другу армію світу, не рахуючись ні з чим. Ну от як тут діяти, щоби з однієї сторони як би і показати, що демократичні і за правду, а з іншої - а як же нафтодолари і сите чудове життя як у дитини мільярдера... Та і страшно мабудь, а раптом візьмуть і наваляють оркам, тоді точно ніяких валізок найближчим часом не завозитимуть. Ну що за країна, де вона взялася на голови бідним людям, скажіть?
І доводиться бідоськам крутитися на всі боки, зображати бурхливу діяльність, забороняти імпорт ягеля і кедрових горішків, забороняти в'їзд маршалам тухачевському і жукову, забороняти міняти євро на мішки пінгвинячих яєць, забороняти будувати вілли на острові св.Єлени, і інші подібні до цих дуже тяжкі економічні санкції... аби тільки ті бендерівці не перемогли.
Бо як ми переможем, то ми всім озабоченим ***** ще пригадаєм і занепокоєння, і війну, що "не повинна залишити територію України", і псевдосанкції!