Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море
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Російські війська здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Телеграмі.
"Противник здійснив обстріл з корабельної артилерії, але, на щастя, всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області. Але, як завжди, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита", - зазначив він.
Топ коментарі
+34 сатаниэль лорд
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+27 ladyar
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+24 Совестно за Брата
показати весь коментар24.03.2022 20:23
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И от этого они , дубиной только размахивают и неболе.
рибалки фуйлові
дуло схилив до мінімума, залп і 100 відсоткове попаданіє...
гени не пропьешь - навіть коли вони скрепою проткнутi і зайвою xромосомою обмазані.
Асвабадитель, не потеряй бутылку !