Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море

Російські війська здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але снаряди впали в море.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко у Телеграмі.

"Противник здійснив обстріл з корабельної артилерії, але, на щастя, всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області. Але, як завжди, наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита", - зазначив він.

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