Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехоплення розмови окупантів, які називають своє керівництво "конченим". АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вимушені хоронити своїх ліквідованих колег власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого. Також вони скаржаться, що спецоперація організовна дуже погано, а керівництво "кончені".
Як інформує Цензор.НЕТ перехоплення розмови окупантів опублікувало СБУ.
При цьому говорять, що "спецоперація РФ в Україні кончено організована" і все керівництво в них таке ж.
Топ коментарі
+34 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар24.03.2022 20:36
+27 Garry Grant
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+17 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар24.03.2022 20:39
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у них денег нет хоронить.а зачем тогда помирать ринулись?надеялись на халяву?
Ординці *****, шукайте спонсора, вже їде ще товар в кульках з насінням соняшника... так би мовити два в одному, по 100_000 як ви кажете.
Вибачте мені з перших секунд аудіо говорить російськомовний українець.