Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехоплення розмови окупантів, які називають своє керівництво "конченим". АУДIО

Російські окупанти вимушені хоронити своїх ліквідованих колег власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого. Також вони скаржаться, що спецоперація організовна дуже погано, а керівництво "кончені".

Як інформує Цензор.НЕТ перехоплення розмови окупантів опублікувало СБУ.

При цьому говорять, що "спецоперація РФ в Україні кончено організована" і все керівництво в них таке ж.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО