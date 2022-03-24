Червоний Хрест вирішив відкрити у Ростові представництво для допомоги біженцям з України

Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону. Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в безпечні регіони України.

Про це повіломляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МКЧХ Петер Маурер сьогодні провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Хотів би заручитися вашою підтримкою в зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб поліпшити нашу роботу на Донбасі і в інших частинах України, що знаходяться під контролем російських збройних сил", — сказав Маурер.

За його словами, він прибув до Москви для обговорення питання доставки гуманітарної допомоги "в зони конфлікту".

"Він подякував Лаврову за багаторічну "позитивну співпрацю" з Росією в різних частинах світу, в тому числі на Близькому Сході, в Афганістані, Нагірному Карабасі та Україні, і висловив сподівання, що це продовжиться", - повідомляє Anadolu Agency.

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Нагадаємо, що раніше Маурер заявляв, що Україна - це найбільша операція Червоного Хреста. Бюджет організації на допомогу Україні становить близько 267 мільйонів доларів. Варто відзначити, що багато знаменитостей і відомі компанії жертвували гроші для допомоги Україні і передавали їх в Червоний Хрест.