Червоний Хрест вирішив відкрити у Ростові представництво для допомоги біженцям з України
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Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону. Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в безпечні регіони України.
Про це повіломляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Глава МКЧХ Петер Маурер сьогодні провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
"Хотів би заручитися вашою підтримкою в зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб поліпшити нашу роботу на Донбасі і в інших частинах України, що знаходяться під контролем російських збройних сил", — сказав Маурер.
За його словами, він прибув до Москви для обговорення питання доставки гуманітарної допомоги "в зони конфлікту".
"Він подякував Лаврову за багаторічну "позитивну співпрацю" з Росією в різних частинах світу, в тому числі на Близькому Сході, в Афганістані, Нагірному Карабасі та Україні, і висловив сподівання, що це продовжиться", - повідомляє Anadolu Agency.
Нагадаємо, що раніше Маурер заявляв, що Україна - це найбільша операція Червоного Хреста. Бюджет організації на допомогу Україні становить близько 267 мільйонів доларів. Варто відзначити, що багато знаменитостей і відомі компанії жертвували гроші для допомоги Україні і передавали їх в Червоний Хрест.
Будь ласка, зачекайте...
если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
Тоді вони стануть законною мішенню наших військових...)
Ще і квцапню будуть спонсорувати.
Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.
Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
Адже там Ростовський морг.
І це ще тоді навіть не починалася велика війна...