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Червоний Хрест вирішив відкрити у Ростові представництво для допомоги біженцям з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крест,красный

Міжнародний комітет Червоного Хреста хоче відкрити своє представництво в Ростові-на-Дону. Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в безпечні регіони України.

Про це повіломляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МКЧХ Петер Маурер сьогодні провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Хотів би заручитися вашою підтримкою в зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб поліпшити нашу роботу на Донбасі і в інших частинах України, що знаходяться під контролем російських збройних сил", — сказав Маурер.

За його словами, він прибув до Москви для обговорення питання доставки гуманітарної допомоги "в зони конфлікту".

"Він подякував Лаврову за багаторічну "позитивну співпрацю" з Росією в різних частинах світу, в тому числі на Близькому Сході, в Афганістані, Нагірному Карабасі та Україні, і висловив сподівання, що це продовжиться", - повідомляє  Anadolu Agency.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест контактує з Міноборони РФ стосовно організації гуманітарних коридорів в Україні, - Маурер

Нагадаємо, що раніше Маурер заявляв, що Україна - це найбільша операція Червоного Хреста. Бюджет організації на допомогу Україні становить близько 267 мільйонів доларів. Варто відзначити, що багато знаменитостей і відомі компанії жертвували гроші для допомоги Україні і передавали їх в Червоний Хрест.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+55
Ахах, я знал что это говеная контора еще с начала марта, когда они отказывались помогать беженцам, а но то что теперь они стали конторой ********* - это... удивительно)
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24.03.2022 20:38
+34
а чего в Ростове ??? раша недобитков лечить???
если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
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24.03.2022 20:39
+34
Всё понятно с крестом. Продались России.
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24.03.2022 20:40
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Ахах, я знал что это говеная контора еще с начала марта, когда они отказывались помогать беженцам, а но то что теперь они стали конторой ********* - это... удивительно)
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24.03.2022 20:38 Відповісти
Может это связано с тем что жителей оккупированных территорий насильно вывозят с Украины в парашу? Кто по твоему поможет этим людям как не международная организация, у тебя есть другие варианты?
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24.03.2022 20:48 Відповісти
Ніби їм щось перепаде. Будуть разеян рятувати.
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24.03.2022 20:53 Відповісти
Ну давай. Бросим украинцев в РФ на радость бункерному. Ты случайно не у него на подсосе?
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24.03.2022 20:52 Відповісти
Никто в Ростове не будет тратить эти деньги на украинцев (см как они в феврале распилили те 5 лярдов которые путлер выделил жителям дырляндии, все украли). А тут красный крест будет лечить скорее всего солдат ордла и рашки
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24.03.2022 20:57 Відповісти
Ну а в каком городе им помогать украинцам?
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24.03.2022 21:15 Відповісти
кто будет помогать? руськие уроды? которым самим жрать нечего. вы батенька дебил.
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24.03.2022 21:19 Відповісти
Хроніка хаоса, ти ше досі тут?
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24.03.2022 21:26 Відповісти
Странный выбор города. Очень странный.
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24.03.2022 20:39 Відповісти
За нефтяные бабки все порешали
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24.03.2022 20:39 Відповісти
Ссуки
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24.03.2022 20:39 Відповісти
а чего в Ростове ??? раша недобитков лечить???
если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
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24.03.2022 20:39 Відповісти
Всё понятно с крестом. Продались России.
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24.03.2022 20:40 Відповісти
"...в зміцненні структури тилового забезпечення..."?

Тоді вони стануть законною мішенню наших військових...)
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24.03.2022 20:41 Відповісти
Короче, деньги дали Кресту, а те будут помогать России. Впрочем как всегда как бы. Всегда снимает сливки Россия, а потом рассказывает какая она великая держава и дальше распространяет насилие и тиранию. А вы их кормите и дальше.
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24.03.2022 20:41 Відповісти
"зелёный бог" творит чудеса .. помогут оркам депортировать украинцев ...
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24.03.2022 20:42 Відповісти
За скільки ж медяків продались, який же це "червоний хрест", може вже Z?
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24.03.2022 20:43 Відповісти
этот хер может не переживать, кацапы еще несомненно убьют кучу народа, так что "международный" комитет красного креста без работы не останется и их "сотрудничество" таки продолжится.
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24.03.2022 20:44 Відповісти
vot sdes nuzhna zhostkost Zelenskovo - poslatj etih prodazhnyh ujebkov ***** iz UA podalshe
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24.03.2022 20:44 Відповісти
И как всегда всё прикрывается словами о заботе о правах человека и нейтральности.
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24.03.2022 20:45 Відповісти
То есть деньги, которые жертвуют красному кресту в поддержку украинцев пойдут в Мокшу? Все, понятно.
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24.03.2022 20:48 Відповісти
Нодо обратиться в Красный Полумесяц, может у них совесть почище?
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24.03.2022 20:49 Відповісти
международный Комуняцкий крест, фу *******. это еще было ясно когда не дали использовать знак креста для эвакуации из Сум и тд... мерзота продажная, ну вперёд в ростов, части тела русияцке жмуров по рфии развозить в пакетах...
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24.03.2022 20:49 Відповісти
Красный Крест ещё в 2014 разворовывали гуманитарку в Украине. Это самая сволочная организация
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24.03.2022 20:50 Відповісти
Вкрали допомогу. Капець...
Ще і квцапню будуть спонсорувати.
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24.03.2022 20:52 Відповісти
Так звана "велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.

Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті



Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
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24.03.2022 20:53 Відповісти
Це як взагалі? Червоний хрест буде куратором концтабору? Такого в історії ще не було...
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24.03.2022 20:53 Відповісти
Нах тот крест, за подобную выходку обнулить его в Украине полностью, он себя не оправдал.
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24.03.2022 20:54 Відповісти
І ця організація прогнила.В голові таке не вкладається ,відкривати штаб допомоги для українців на території агресора який влаштовує геноцид.Багато країн та компаній світу внесли гроші саме цій організації для гуманітарки українцям...
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24.03.2022 20:58 Відповісти
Они собрали кучу денег и ничего не дали Украине. Теперь понятно куда пойдут эти деньги.
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24.03.2022 21:06 Відповісти
Красный Крест вроде нейтральная организация. Пусть они проследят куда орки выкрадывают Украинцев.
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24.03.2022 21:01 Відповісти
Они не нейтральны. Они сами отказались помогать Украине. Собрали кучу денег на помощи Украинцам и вот теперь мы знаем куда эти деньги пойдут.
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24.03.2022 21:07 Відповісти
Они помогали террористам еще со времен войны на Донбассе. Мирняку их помощь вообще не поступала.
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Ще одна прокацапська організація типу інтерполу та магате
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24.03.2022 21:03 Відповісти
Политика с географией не сходятся. Он то сам понял, за что лаврушку благодарил?
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24.03.2022 21:09 Відповісти
біженцям допомогати, чи насильно переселенним? поки тих в..ів в Україні не було, не було й біженців.
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24.03.2022 21:14 Відповісти
Не знал, что в Красном Кресте такие конченые есть."Поблагодарил Лаврова..." - это вообще треш. Вот ведь ******** создание. Представитель Красного Креста благодарит фашистов, за военное нападение на Украину и создание гуманитарной катастрофы.
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24.03.2022 21:14 Відповісти
КК еще на Донбассе отличился. Кроме как оркам они там никому помощь не оказывали.
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24.03.2022 23:12 Відповісти
Больше ни копейки не отдам в Красный Крест. Ватно-путлеровская кантора. Лучше жертвовать напрямую.
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24.03.2022 21:16 Відповісти
Це вже дніще.
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24.03.2022 21:19 Відповісти
Червоний Z...
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24.03.2022 21:23 Відповісти
петер маурер відпрацьовує бабло, що заплачене йому кремлем.
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24.03.2022 21:23 Відповісти
Виходить що ця контора буде допомогати кацапам вивозити українців до теріторіі оккупанта? Чи вже світ збожеволів,що таким займається міжнародна організація?!!Будете разом з кацапами викрадати нашіх дітей? Робити з українців заложників? Де наші діпломати? Піднімайте світову спільноту! Не давайте оркам викрадати українців!
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24.03.2022 21:28 Відповісти
..дь ..здец.. и я этим ..расам ещё бабло переводил...
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24.03.2022 21:29 Відповісти
Дебилы, б#дь!
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24.03.2022 21:33 Відповісти
В суди на них потрібно подавати, як співучасників у злочинах проти людяності.
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24.03.2022 21:37 Відповісти
Ні копійки більше цій організації!!!
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24.03.2022 21:58 Відповісти
Они для меня умерли..
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24.03.2022 22:50 Відповісти
Не переживайте. Червоний Хрест не даремно так тягне до Ростова.
Адже там Ростовський морг.
І це ще тоді навіть не починалася велика війна...
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24.03.2022 23:12 Відповісти
Возможно …,но там сейчас находятся так же фильтрационные лагеря для мариупольцев..,которых затем насильственно распределяют по разным областям раши..и «красный крест»им помогает в этом процессе..
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24.03.2022 23:36 Відповісти
А почему вы удивляетесь. Спросите у лугандонцев, видели ли они помощь от КК. Из моих знакомых никто не видел. Ахметовскую - видели, а вот от КК - нет. А бюджет для помощи Красного Креста как бы побольше ахметовского будет. И фур было больше. Вот и задайте себе вопрос, кому эти уроды передавали эту помощь.
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24.03.2022 23:10 Відповісти
 
 