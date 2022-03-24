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Під час матчу Ліги націй між Естонією та Кіпром вболівальники співають "Путін-х#йло"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Під час матчу на виліт серед команд групи С Ліги націй між Естонією та Кіпром вболівальники співають "Путін-х#йло".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.com.
Матч відбувається на "А Ле Кок Арені" у Таллінні.
Топ коментарі
+30 Ksenia VB
показати весь коментар24.03.2022 20:56
+27 Jimmy Hill
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+23 Олег Незнаю
показати весь коментар24.03.2022 20:57
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То я ні до чого, просто пам'ять.
10 марта 1975 г. Стадион "Сокольники". Хокейный матч молодёжных команд СССР-Канада. Канадские болельщики кинули жвачки. В давке погиб 21 человек, 25 человек получили увечья. Люди дрались за жвачку как за ценность, понимаете? Можем повторить?
драка за жвачку