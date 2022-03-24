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вболівальники (75) Путін (21440) Естонія (1040)

Під час матчу Ліги націй між Естонією та Кіпром вболівальники співають "Путін-х#йло"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

путін

Під час матчу на виліт серед команд групи С Ліги націй між Естонією та Кіпром вболівальники співають "Путін-х#йло".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.com.

Матч відбувається на "А Ле Кок Арені" у Таллінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін - х#йло!" - українські фанати співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Швеція на стадіоні в Глазго. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
*****
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24.03.2022 20:56
+27
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24.03.2022 20:59
+23
Так пынька походу стал знаменит. В натуре геополитик…
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24.03.2022 20:57
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24.03.2022 20:56 Відповісти
так точно
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24.03.2022 20:56 Відповісти


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24.03.2022 21:11 Відповісти
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24.03.2022 21:36 Відповісти
Воістину *****
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Так пынька походу стал знаменит. В натуре геополитик…
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24.03.2022 20:57 Відповісти
Був Гітлер, Сталін і *****
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24.03.2022 20:58 Відповісти
всех переиграл..
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24.03.2022 21:24 Відповісти
класный мемасик, на днях на ФБ опубликовал.
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24.03.2022 21:26 Відповісти
***** воно і на Кіпрі *****)
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24.03.2022 20:58 Відповісти
В мордорі це спадкове - один членін, другий - *****.
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24.03.2022 20:58 Відповісти
Мы говорим членин подрозумываем ***** ,мы говорим ***** -подрозумываем чЛенин.Членин и ***** БЛИЗНЕЦЫ И БРАТЬЯ !!!
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24.03.2022 21:14 Відповісти
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24.03.2022 20:59 Відповісти
Путін *****!
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24.03.2022 21:03 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааааа ))))
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24.03.2022 21:47 Відповісти
***** найдём и казним публично эту мразь !
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24.03.2022 21:05 Відповісти
и всех его двойников-тройников и ************** (писькова, лаврова, шойгу и прочую уйню!)
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24.03.2022 21:48 Відповісти
Таллинн всё-же пишется с двумя "н", не будьте похожи на руссо-совков..
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24.03.2022 21:08 Відповісти
Десь в тіж часи, коли Таллінн став з двома "н", Айзербайджан став з "й", але якось це не збереглося, я пам'ятаю ті часи, а потім шукав такий правопис, та не знайшов...
То я ні до чого, просто пам'ять.
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24.03.2022 21:15 Відповісти
В укр версии сайта с 2 н , а в рус с 1, действительно. Исправят, думаю.
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24.03.2022 21:15 Відповісти
Ну а как его ещё называть? Можно "Холуй собчачий".
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24.03.2022 21:11 Відповісти
Ла-ла-ла-ла-ла
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24.03.2022 21:12 Відповісти
А так хотілося увійти до підручника історії Наполеоном... Фсьо! Віднині і навіки вічні воно увійшло в історію ******! І вже нічим це не виправити
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24.03.2022 21:14 Відповісти
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24.03.2022 21:18 Відповісти
Раніше це співали лише на українських стадіонах, тепер співатимуть по всій Європі)
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24.03.2022 21:24 Відповісти
Movu učat
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25.03.2022 00:14 Відповісти
Ірод
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24.03.2022 21:34 Відповісти
НАше харьковское - ***** ИЗ кремля, ты кусок говна!!!
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24.03.2022 21:49 Відповісти
Чем закончится путинский СССР 2.0?
10 марта 1975 г. Стадион "Сокольники". Хокейный матч молодёжных команд СССР-Канада. Канадские болельщики кинули жвачки. В давке погиб 21 человек, 25 человек получили увечья. Люди дрались за жвачку как за ценность, понимаете? Можем повторить?
драка за жвачку
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24.03.2022 23:22 Відповісти
 
 