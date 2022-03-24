Під час матчу Ліги націй між Естонією та Кіпром вболівальники співають "Путін-х#йло"

Під час матчу на виліт серед команд групи С Ліги націй між Естонією та Кіпром вболівальники співають "Путін-х#йло".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.com.

Матч відбувається на "А Ле Кок Арені" у Таллінні.

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