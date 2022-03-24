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Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони повинні ухвалювати це рішення", - сказав Байден.
Так президент США відповів на запитання журналіста про те, чи варто Україні піти на територіальні поступки заради досягнення режиму припинення вогню.
Топ коментарі
+57 Назар Курта 8d61934e
показати весь коментар24.03.2022 21:14
+55 Юрій Горлінський
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+32 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар24.03.2022 21:09
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Будь ласка, зачекайте...
А вот Будапештский меморандум - это аргумент. Но по риторике Зеленского мы видим, что его очень "попросили" его не упоминать. И я понимаю почему. Подписантам этого меморандума в страшном сне не могло присниться, что нарушит его именно ********* и на горизонте замаячит 3-я мировая.
Военная помощь идет понемногу, но по нарастающей. Запад прощупывает готовность Путлера воспользоваться красной кнопкой.
Когда бестолковые юристы (а других в правительстве нет) составляют юридические документы, то всегда получаются "сопли по асфальту": Будапешт, Минск и пр.
Самый лучший "меморандум" - это сильная экономика и сильная Армия!
Референдум відпадає. Всім ясно?
Крымские ФСБешники и другие посвящённые в усиленном темпе избавляются от недвижимости.
Совпадение ?
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Ти диви як кацяпам Зе досить подобається!
Війна на Донбасі,окупаційні війська рф вторглися у квітні 2014 року
Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
Я історію України знаю добре.
https://t.me/pecherhill/727
а прочитав...ще більш задумався.... ой шось якось стрёмно за нашефсё....
Кстати, а почему оно продало всю свою недвижимость и деньги перегнало в оффшоры? Готовилось к чему-то?
Згадайте додатково: РФ воювала проти Чечні 2 рази.
Сумно але маємо тещо маємо.