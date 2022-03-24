УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3765 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
41 183 82
Байден (2326) війна (56544) США (14482) територіальна цілісність (105)

Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,зе

Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони повинні ухвалювати це рішення", - сказав Байден.

Так президент США відповів на запитання журналіста про те, чи варто Україні піти на територіальні поступки заради досягнення режиму припинення вогню.

Також читайте: На майбутній саміт G20 варто запросити Україну замість Росії, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+57
Потому что ядерная держава напала на страну добровольно отдавшую ядерное оружие под покровительством США в этом процессе. Кто теперь будет считаться с Америкой? Сомали и Эритрея? Это абсолютное унижение и плевок в сторону мирового "полицейского". Теперь ни одна страна не откажется от ядерного оружия.
показати весь коментар
24.03.2022 21:14
+55
Хай тільки спробують піти на якісь поступки, народ і ЗСУ не дозволять
показати весь коментар
24.03.2022 21:09
+32
А почему он должен об этом "думать"?
показати весь коментар
24.03.2022 21:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б ти думав яку зброю українцям надавати.
показати весь коментар
24.03.2022 21:08 Відповісти
А почему он должен об этом "думать"?
показати весь коментар
24.03.2022 21:09 Відповісти
Потому что ядерная держава напала на страну добровольно отдавшую ядерное оружие под покровительством США в этом процессе. Кто теперь будет считаться с Америкой? Сомали и Эритрея? Это абсолютное унижение и плевок в сторону мирового "полицейского". Теперь ни одна страна не откажется от ядерного оружия.
показати весь коментар
24.03.2022 21:14 Відповісти
Не только не откажется, но и будет иметь полное морально право его получить...
показати весь коментар
24.03.2022 21:21 Відповісти
Будут или не будут считаться - это проблема Америки, а не наша.
А вот Будапештский меморандум - это аргумент. Но по риторике Зеленского мы видим, что его очень "попросили" его не упоминать. И я понимаю почему. Подписантам этого меморандума в страшном сне не могло присниться, что нарушит его именно ********* и на горизонте замаячит 3-я мировая.
Военная помощь идет понемногу, но по нарастающей. Запад прощупывает готовность Путлера воспользоваться красной кнопкой.
показати весь коментар
24.03.2022 22:42 Відповісти
ну, Хйло уже прощупал готовность запада, а поскольку ответа не было ... (правда, Франция там немного недавно попробовала - видимо Макрону за столом стало все ясно). в общем, все как всегда, и все как у нас (с бомбоубежищами и "подготовкой" к войне 8 лет во время войны - распилы отдыхи, хаты в Итали и толпы некомпетентных и просто тупых бабло-барыг у власти), может чуть приличнее, пока гром не грянет - никто левым пальцем не пошевелит.
показати весь коментар
24.03.2022 23:48 Відповісти
Верно. ***** уже не раз убеждался в беззубости Запада. Но тогда даже речь не шла о возможности ядерного удара. А сейчас обсуждают это на полном серьезе. И в этом случае позиция Запада может быть другая. (но если честно - сомневаюсь. Жизнь показывает, сцыкун - он в любых ситуациях сцыкун)
показати весь коментар
25.03.2022 08:58 Відповісти
Він сьогодні про Будапештський згадував виступаючи перед НАТО.
показати весь коментар
24.03.2022 23:59 Відповісти
Про Будапешт надо не "упоминать", а получить все ответы на неудобненькие и неприятные вопросы по Будапешту и поставить точку в конце концов.
Когда бестолковые юристы (а других в правительстве нет) составляют юридические документы, то всегда получаются "сопли по асфальту": Будапешт, Минск и пр.
Самый лучший "меморандум" - это сильная экономика и сильная Армия!
показати весь коментар
25.03.2022 09:03 Відповісти
бараны зеленые что вы будете делать с ядерным оружием в бедной стране ? где вы падлы диванные будете испытания проводить? у себя на кухне? или может на Крещатике? что же вы твари врете постоянно и народ дурите
показати весь коментар
24.03.2022 23:18 Відповісти
Прочитай еще раз что я написал, а потом то что ты написал. Х/з, может ты настолько тупой что не знаешь что Украина уже была в своей истории ядерной державой, и все сказки про дороговизну и невозможность обслуживать давно опровергнуты.
показати весь коментар
24.03.2022 23:22 Відповісти
еще раз для тупых ватных баранов - где испытания проводить ?у тебя на огороде? иначе это не оружие а мина под ногами ...
показати весь коментар
24.03.2022 23:26 Відповісти
там где их проводит северная корея
показати весь коментар
24.03.2022 23:38 Відповісти
А ещё Израиль, а ещё Пакистан, например ...
показати весь коментар
25.03.2022 09:04 Відповісти
Никто не откажеться. А репутацию восстановят.
показати весь коментар
24.03.2022 23:20 Відповісти
Продемонстуй це на власному прикладі
показати весь коментар
24.03.2022 21:43 Відповісти
Він думає. Може не піариться на цьому.
показати весь коментар
24.03.2022 21:14 Відповісти
Нехай краще скаже, яким чином нам наші міста висвободить від загарбників при їх позиції в вигляді глибокій занепокоєності.
показати весь коментар
24.03.2022 22:18 Відповісти
Хай тільки спробують піти на якісь поступки, народ і ЗСУ не дозволять
показати весь коментар
24.03.2022 21:09 Відповісти
ну, там в штатх как бы кто-то принимал какую-то писульку о непризнании Крыма и т.п., а тут сразу "меня там нет", "это личное дело украинцев", в общем ...
показати весь коментар
24.03.2022 21:09 Відповісти
ну,так и в международных законах написано...
показати весь коментар
24.03.2022 21:31 Відповісти
Президенты США никогда попросту языком не трепали. Байден намного больше нас информирован о переговорах и он даёт понять, что украинская сторона рассматривает вопрос отказа от части территории. Тонкий, но прозрачный намёк, что он, Байден, как и народ Украины, не вполне доверяет Зеленскому. Мол США будут до победы помогать Украине вернуть всё, но решение за украинцами. Обратите внимание, он не упомянул Зеленского.
показати весь коментар
24.03.2022 22:27 Відповісти
А ти свічку тримало на переговорах? Тобі мединський сказав, а ти і повірило? Хоча, таки розглядали варіанти, які пропонувала рашня, але відхилили.
показати весь коментар
24.03.2022 22:58 Відповісти
А ти значить сидиш на переговорах ? Ну розкажи що ви там таке секретне мутите, яке Зеленський очкує підписати без рефендуму. І правильно робить доречі. Щоправда, вже більше не згадує про референдум, але і не оприлюднює компроміси.
показати весь коментар
24.03.2022 23:37 Відповісти
Ох і звиздець... І це оплот демократії, свободи? Гниль ссиклива...
показати весь коментар
24.03.2022 21:10 Відповісти
Да-да. А еще Байден бомбил украинские города. Правильно, кацапчик?
показати весь коментар
24.03.2022 21:16 Відповісти
Згоден,бо таке може сказав тыльки рашо-кацап!
показати весь коментар
24.03.2022 21:22 Відповісти
Ти прочитай текст не тільки заголовок. Байден не проти якщо Україна погодиться віддати територію в обмін на припинення вогню. Це мовляв її діло а США тут якби пох. Ми здали ЯЗ під гарантії і штатів теж, а тепер це проблеми України? ****, нема слів...
показати весь коментар
24.03.2022 21:36 Відповісти
Баран тупий, все йде так як потрібно, заявляють те що можна і потрібно, взятий курс на знищення підараші, все відбувається поступово, заяви які б не були це й є частина стратегії. Ніхто не буде казати що завтра нам дадуть супер зброю і ми переможемо за день чи тиждень..
показати весь коментар
24.03.2022 21:47 Відповісти
Ти ідіот? Байден заявляє рівно те що робить, нема там ніяких прихованих дій. Це не рашкованія де говорять одне а роблять протилежне.
показати весь коментар
24.03.2022 22:11 Відповісти
Тобі потрібно навчитись розуміти підтекст або читати поміж строчок. Байден анонсує нашу перемогу без поступок, а значить і підтримку США до повної перемоги. Але для цього потрібна воля українців, все залежить від нас. Він не сказав від Зеленського, а від України. Це тонкий натяк - він знає про "компроміси" на переговорах і не схвалює за це Зеленського. Він не знає, чи дозволить ці "компроміси" народ.
показати весь коментар
24.03.2022 22:46 Відповісти
Дозволив бомбити, кацапчик. І продовжує запевняти ***** що йому нічого не загрожує.
показати весь коментар
24.03.2022 21:24 Відповісти
Да, глубока кроличья нора... Кацапчик, тебе не понять чем президент любой демократической страны отличается от твоего рабссейского царя.
показати весь коментар
24.03.2022 21:27 Відповісти
Ок, шукай кацапів далі(
показати весь коментар
24.03.2022 21:40 Відповісти
Глубока кроличья нора... Тебе, кацапчик, не понять что такое президент демократической страны. Ты только знаешь что такое царь рабссеи...
показати весь коментар
24.03.2022 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/rafiq.xan/videos/651086916119783
показати весь коментар
24.03.2022 21:10 Відповісти
Само собой ,присоединение Кубани это никакая не уступка ...
показати весь коментар
24.03.2022 21:11 Відповісти
Зараз ми - найважливіша країна у світі, нічого важливішого ніде не відбувається.
показати весь коментар
24.03.2022 21:13 Відповісти
воно то так... але й найбільше горе теж в нас... багато горя і смертей...
показати весь коментар
24.03.2022 21:25 Відповісти
Звісно що Україна не піде на територіальні поступки. Тому що, Білгород - це Україна!
показати весь коментар
24.03.2022 21:13 Відповісти
Бѣлгородъ, Богучаръ, Таганрогъ, Озовъ, Курескъ, Стародубъ, Брянескъ, Карачѣвъ, Козелескъ, Мъглинъ, Одоєвъ, Оболенескъ, Воротинескъ, Перемишль, Мченескъ, Серпейскъ, Масалескъ, Трубческъ, Новосиль, Гомель тощо.
показати весь коментар
25.03.2022 11:31 Відповісти
Кожна вкраїнська дитина має знати сей список на память яко гімн України.
показати весь коментар
25.03.2022 11:35 Відповісти
Звісно. Якщо хтось не побіжить здаватись.
Референдум відпадає. Всім ясно?
показати весь коментар
24.03.2022 21:13 Відповісти
У Украины в плане ещё Кубань вернуть.
показати весь коментар
24.03.2022 21:15 Відповісти
Нащо вона нам? В нас своїх дебілів досхочу.
показати весь коментар
24.03.2022 21:52 Відповісти
На самом деле Байден сказал очень много.
Крымские ФСБешники и другие посвящённые в усиленном темпе избавляются от недвижимости.
Совпадение ?
показати весь коментар
24.03.2022 21:16 Відповісти
все проще - некомфортно жить когда рядом трупы собирают\палят и части тел валяются. и военная база а не курорт, легитимная цель навсегда. вот те, кто продал недвижимость в Крыму, Киеве и т.п. условно накануне вторжения плюсминус полгода год - вот тех бы и надо ловить.
показати весь коментар
24.03.2022 21:27 Відповісти
ты идиот квартиры массово стали продавать уже в первые дни войны когда никаких трупов им раненых кацапов еще не было так что не отмазывай своих кацапов
показати весь коментар
24.03.2022 23:24 Відповісти
Орки понимают только силу. Ключ к возвращению Крыма это освобождение окуппированного Донбасса. Когда вся территория Украины будет зачищена от мордорских рашистов, включая Донецк и Луганск, то к тому времени орков в Крыму уже не будет. Уссутся и сбегут сами.
показати весь коментар
24.03.2022 21:30 Відповісти
Жаль Байден конечно не Рейган, но все равно, спасибо за реальную помощь. Без Джавелинов и NLAW была бы катастрофа, как в 2015, когда к Логиново кацапские танки прорвались, а с ними тогда кроме артиллерии и танков нечем справиться нечем было. Были бы тогда джавелины - не было бы проблем с Дебальцево.
показати весь коментар
24.03.2022 21:17 Відповісти
територіальні поступки???
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
показати весь коментар
24.03.2022 21:18 Відповісти
Найслабший ланцюг України -Зеленський з Єрмачком!Будемо пильними!!!
показати весь коментар
24.03.2022 21:25 Відповісти
сам ти брехлива свінособака. Крим і Донбас оккупували в лютому - березні 2014. Порошенко став президентом у червні 2014 .Перекласти чи сам зрозумієш,тварина ти козламорда.
Ти диви як кацяпам Зе досить подобається!
показати весь коментар
24.03.2022 21:49 Відповісти
Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією-18 березня 2014
Війна на Донбасі,окупаційні війська рф вторглися у квітні 2014 року
Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
Я історію України знаю добре.
показати весь коментар
24.03.2022 22:12 Відповісти
Он может стоять, потому что "свыня" ему армию оставила, которой у нее не было. А вот сам Зеля ничего для усиления армии не сделал. Помнишь, просьбу Зели о выведении Абрамовича из под санкций США, потому что он якобы является переговорщиком с ******? Почитай - отрезвляет:
https://t.me/pecherhill/727
показати весь коментар
24.03.2022 22:28 Відповісти
Саме так!Будемо пильними за владою!То саме найслабший наш ланцюг!!!
показати весь коментар
24.03.2022 21:27 Відповісти
То це Байдену потрібно, а наш гарант готовий на гамняний мир...
показати весь коментар
24.03.2022 21:19 Відповісти
ми не можемо собі це дозволити, бо цілий той Крим і Донбасс був потрібен рашці тільки для того щоб мати вигідний плацдарм для нападу на Україну, якщо їм цей плацдарм залишити, то будемо постійно під ударом, та як би нам не вистачало кордону з рашкою і Білорусією.
показати весь коментар
24.03.2022 21:20 Відповісти
при чем ту плацдарм? Крым и Доньбас это Украинская земля и она вернется домой на много раньше чем думает ***** или соловьиный помет
показати весь коментар
24.03.2022 23:51 Відповісти
Заголовок значно оптимістичніший за статтю.
показати весь коментар
24.03.2022 21:22 Відповісти
так... я навіть вже таке собі навидумував, поки не прочитав...
а прочитав...ще більш задумався.... ой шось якось стрёмно за нашефсё....
показати весь коментар
24.03.2022 21:27 Відповісти
Сам частенько сиджу на форумах і часто читаю,і дуже багато відгуків,і приходжу до висновку,що вірно Рада зробила,що прийняла закон про кримінальну відповідальність за всілякі **відосікі**,мабуть потрібно ще заборонити всі відгуки-коментарі на новини.І це буде вірно,тому,що ми,УКРАЇНЦІ,нічого не петраємо в політиці,а пишемо такі повчальні коментарі--ну прям ЖУТЬ!!!! Приклад: Байден не дає добро на закриття повітряного простору,не дає літаків,не вводить в Чорне море авіаносців--ВСЕ,ВОРОГ,СЦИКУН,МИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ВІДДАЛИ,А ВОНИ НАС НЕ ЗАХИЩАЮТЬ---одним словом---ГАД!! ДАЄ ВСЕ ВИЩЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЕ--те, шибонуте на повну голову,кидає бомбочку,ну десь в район Хмельницька,чи Вінниці--І ТУТ,ті САМІ,ЩО ВЕРЕЩАЛИ ПРО ЗРАДУ,ПОЧИНАЮТЬ ГОРЛОПАНИТЬ(якщо ще будуть живі) НАВІЩО ТИ ВСЕ ЦЕ ДАВ,БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ НА ВСІ ВІКИ!!!! ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ,А НЕ ТИМ МІСЦЕМ,НА ЯКОМУ СИДИТЕ!
показати весь коментар
24.03.2022 21:39 Відповісти
Пшла вон, шлюха кацапская.
показати весь коментар
24.03.2022 22:57 Відповісти
Якщо це мені така відповідь,то ти ,ЛУЗЕР,не просто шлюха,а повністю ОПУЩЕНА!! Якщо мозгів немає,їх в магазині не купиш.
показати весь коментар
24.03.2022 23:55 Відповісти
Пшла вон, шлюха кацапская. Вы ещё за разминирование перешейка, за ракетную программу и за клистроны с брониками ответите. И не дай вам бог, *****, в очередной блудняк с ****** влезть. Не то что до конца каденции, до завтра не доживёте. Зебилы жопорукие
показати весь коментар
25.03.2022 00:02 Відповісти
Навіть Байден не впевнений, що українська влада не піде на територіальні поступки
показати весь коментар
24.03.2022 21:42 Відповісти
Мягкий намёк, что от наших притязаний на оккупированные Крым и Донбасс нам отказываться совсем не обязательно. Намёк команде Зеленского.
показати весь коментар
24.03.2022 22:08 Відповісти
Полшестого именно с этой целью и шло - сдать Украину *****. Мы его остановили в декабре 2019. Так оно решило это сделать другим способом.

Кстати, а почему оно продало всю свою недвижимость и деньги перегнало в оффшоры? Готовилось к чему-то?
показати весь коментар
24.03.2022 22:24 Відповісти
Так и должно быть …НИКАКИХ ПОСТУПОК ТЕРРИТОРИЕЙ ,уверена ,что США сделают ВСЕ чтобы Украине не потеряла территорию и даже вернула все оккупированные территории
показати весь коментар
24.03.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 22:46 Відповісти
УКРАЇНА ЗМУШЕНА ЗВІЛЬНИТИ ВСІ СВОЇ тимчасово окуповані ТЕРИТОРІЇ (в т.ч. Крим, Донецьк, Луганськ), тому що інакше війна би продовжилась до нового масованого нападу Росії.

Згадайте додатково: РФ воювала проти Чечні 2 рази.
показати весь коментар
25.03.2022 00:53 Відповісти
Так говорить президент США для якого поняття територіальна цілісність, суверенітет і нац-безпека країни святе. І який відкрито заявляє що )(уйло кривавий вбивця. А ось у нас все інакше вбивцю фашисту )(уйлу норовлять подивитися в очі видно щоб побачити ти всі його примхи та забаганки. А захист територіальна цілісність, суверенітет ) їх навіть допускають змінити компромісами з ворогом окупантом. Змінити разом зі знищенням Української Конституції.
Сумно але маємо тещо маємо.
показати весь коментар
25.03.2022 01:46 Відповісти
Натяк зеленій шоблі.
показати весь коментар
25.03.2022 04:52 Відповісти
Берестии, Богучаръ, Брянескъ, Бѣлгородъ, Воротынескъ, Гомель, Дорогичинъ, Замостьє, Карачевъ, Козелескъ, Курескъ, Масалескъ, Мозырь, Мченескъ, Мѣзескъ, Мьглинъ, Новосиль, Оболенескъ, Одоевъ, Озовъ, Перемишль, Пинескъ, Серпѣескъ, Случескъ, Стародубъ, Сянокъ, Таганрогъ, Трубческъ, Торуса, Тмуторокань, Туровъ, Холмъ суть споконвічні українські міста загарбані москвою або передані москвою іншим державам. Кожна вкраїнська дитина має знати сей неповний список на память, бо всі українські землі мають бути повернуті Україні.
показати весь коментар
25.03.2022 12:19 Відповісти
 
 