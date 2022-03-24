Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама повинна вирішувати, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони повинні ухвалювати це рішення", - сказав Байден.

Так президент США відповів на запитання журналіста про те, чи варто Україні піти на територіальні поступки заради досягнення режиму припинення вогню.

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