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Китай розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що керівництво Китаю чудово розуміє масштабні економічні наслідки за будь-яку можливу допомогу Росії – у військовому, економічному плані або щодо спроб кремля уникнути західних санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, Китай розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією. І тому я сподіваюся, що він не вдасться до цього (допомоги РФ. - Ред.)", - наголосив президент США.

Він нагадав, що минулого тижня мав майже двогодинну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, назвавши її "дуже прямою". При цьому Байден зауважив, що чітко роз’яснив китайському лідеру наслідки, яких може зазнати Пекін, якщо прийме рішення щодо підтримки Росії на нинішньому етапі.

Також читайте: Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Ще одна чума на порозі для людства
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24.03.2022 21:35
+4
Китай ждет другого. Как только раше приплывет, так Китай и схавает ее с потрохъами.
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24.03.2022 21:41
+3
Товарищ Си - это такой себе новый маодзедунчик, который Китаю принесет немало бед. Но после него там неизбежно появится новый Денсяопин, который с цивилизацией постарается наладить отношения, и рашку жестоко опустит.
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24.03.2022 21:54
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В Бердянске выведен из строя БДК «Саратов». Притоплен. Рванул неразгруженный боекомплект. Версии две - или прилет «Точки-У», «Смерча», или диверсия.
К сожалению, есть потери. По сообщениям из источников в городе, до 50 - «200», раненые.
Пожар на «Цезаре Куникове» удалось потушить на рейде.
Говоря военным языком, потери «необязательные» (звучит цинично, тем не менее, это так). Следствие установит детали.
В любом случае, выводы напрашиваются сами собой - без усиления группировки, налаживания комендантской, противодиверсионной работы и укрепления ПВО с учетом наличия у укронацистов ракетного вооружения будет наступать на те же грабли.
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24.03.2022 21:32 Відповісти
наверное гиркин-его стиль описания
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24.03.2022 21:37 Відповісти
Це що?
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24.03.2022 21:41 Відповісти
Орки жалуются.
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24.03.2022 22:18 Відповісти
Вой на болотах
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Хай виздихають суки..
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25.03.2022 21:39 Відповісти
В плане товаров согласен. Но вот в плане ресурсов думаю нет.
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Косоглазая панда сама себе на уме.
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24.03.2022 21:33 Відповісти
Ще одна чума на порозі для людства
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24.03.2022 21:35 Відповісти
да и намного умнее и хитрее пуйлофюрера,хоть конечно до покойного ссср китаю еще далеко,но все признаки борьбы против запада налицо
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24.03.2022 21:39 Відповісти
Недоразумение по имени Си там расстреляют, как врага народаю
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24.03.2022 22:23 Відповісти
Голова УАФ Андрій Павелко розповів про варіант із проведенням чемпіонату світу в Україні. Футбольний чиновник вважає, що наша країна може провести не лише Євро, а й Мундіаль.

Схоже на те, що Великобританія запрошує Україну під крило своєї імперії, на-кшталт Австралії.
Добре це чи погано я не знаю.
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24.03.2022 21:35 Відповісти
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24.03.2022 21:37 Відповісти
Надо требовать у Голландии немедленно вернуть Скифское золото.
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24.03.2022 21:43 Відповісти
Напомните, с каких пор в Китае президенты появились?
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24.03.2022 22:02 Відповісти
Чувствуют что их черный рот обесценивается.
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24.03.2022 21:43 Відповісти
вони йдуть не через те, що не хочуть розповсюджувати пропоганду, раніше їм це не заважало. Вони йдуть бо не хочуть бути цапом-відбувайлом.
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24.03.2022 21:48 Відповісти
сподіваюся що Китай розуміє - Земля кругла, ми всі залежимо одне від одного, от рашка забула, порахували себе за самих-самих і в дупі тепер.
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24.03.2022 21:40 Відповісти
Китай ждет другого. Как только раше приплывет, так Китай и схавает ее с потрохъами.
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24.03.2022 21:41 Відповісти
і всіх, хто не встигне від рашки звалити.
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24.03.2022 21:50 Відповісти
Товарищ Си - это такой себе новый маодзедунчик, который Китаю принесет немало бед. Но после него там неизбежно появится новый Денсяопин, который с цивилизацией постарается наладить отношения, и рашку жестоко опустит.
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24.03.2022 21:54 Відповісти
комунисты не китай
китай это тайвань
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24.03.2022 23:04 Відповісти
Сюда бы подошла картинка-прикол, где желторотый порет орка, и говорит: "Дирка ванюсий, глязний, зато дисовый"
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25.03.2022 21:27 Відповісти
 
 