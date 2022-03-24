Китай розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією, - Байден

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що керівництво Китаю чудово розуміє масштабні економічні наслідки за будь-яку можливу допомогу Росії – у військовому, економічному плані або щодо спроб кремля уникнути західних санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, Китай розуміє, що його економічне майбутнє набагато тісніше пов’язане із Заходом, ніж з Росією. І тому я сподіваюся, що він не вдасться до цього (допомоги РФ. - Ред.)", - наголосив президент США.

Він нагадав, що минулого тижня мав майже двогодинну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, назвавши її "дуже прямою". При цьому Байден зауважив, що чітко роз’яснив китайському лідеру наслідки, яких може зазнати Пекін, якщо прийме рішення щодо підтримки Росії на нинішньому етапі.

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