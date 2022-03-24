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Впродовж місяця партнери запровадили понад 4 тис. санкцій проти РФ, економіка Росії йде на дно, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

кремль

Міжнародні партнери України впродовж місяця запровадили проти Росії понад 4 тис. санкцій.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"За місяць міжнародне співтовариство загалом запровадило більше 4 тис. сакнцій. Російська економіка йде на дно. Щоденна робота президента та всієї дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, в Україні активно працюють над новими санкціями.

"Цей місяць приніс велике горе, але й також нову надію - членство України в ЄС перейшло із розряду далекої мрії у реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу зі стримування загарбників ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Ахаха на форуме Севастополя бомбит))

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24.03.2022 21:47
+5
Рюцкiй кораБЛЬ iде на дно
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24.03.2022 21:46
+5
Constantly applying sanctions instead of doing everything at once has psychological benefits. This creates panic. Businessmen cannot say that the worst is behind them. No, always more and always worse. Bottomless pit. Therefore, the smartest thing for businessmen is to run as fast as possible!
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24.03.2022 21:47
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Так йде на дно, шо сьогодні всі акції на фондовому ринку виросли))
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24.03.2022 21:44 Відповісти
І дерев'яний виріс.
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24.03.2022 21:45 Відповісти
уже 800 тыс безработных. мало. будут жрать друг друга.
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24.03.2022 21:53 Відповісти
Це навіть добре, що фубль виріс. Бо на долар і євро зменшився попит. Це означає, що економіка мертва.
Тобто, фубль ніби і міцний а толку нуль. Бо купити за нього нехєр
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24.03.2022 22:26 Відповісти
сама рашка их и выкупает. пока есть бабки. завтра их не будет. бюрократическая машина пока им это позволяет.
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24.03.2022 22:00 Відповісти
Да там триллион рублей влили компаниям, на валютной бирже обвал на 10 процентов
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24.03.2022 22:01 Відповісти
Всі оці бутафорскі 4 тис. ПІАР-санкцій проти окремих осіб та керівників не варті й однієї реальної санкції, яку давно мали би, та й досі не наважились ввести.
Вона називається: Повна торгова блокада нацистської росії.
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24.03.2022 22:08 Відповісти
Не все так однозначно.
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.

Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
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24.03.2022 21:44 Відповісти
естественно.
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24.03.2022 21:48 Відповісти
Рюцкiй кораБЛЬ iде на дно
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24.03.2022 21:46 Відповісти
ну от і гарно, тільки не складувати вітрила.
а антінатівці нехай ниють - до, скажемо так, спини.... ))
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24.03.2022 21:46 Відповісти
Constantly applying sanctions instead of doing everything at once has psychological benefits. This creates panic. Businessmen cannot say that the worst is behind them. No, always more and always worse. Bottomless pit. Therefore, the smartest thing for businessmen is to run as fast as possible!
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24.03.2022 21:47 Відповісти
Бажано не тільки "applyings sanctions", але й побільше "doing everything". Та й санкції теж такі потрібно, щоб економіка раші стала мертво назавжди.
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25.03.2022 07:26 Відповісти
І це все завдяки президенту Зеленському. Не втомлюється нагадувати пан Кулєба про основний чинник перемог.
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24.03.2022 21:47 Відповісти
Ахаха на форуме Севастополя бомбит))

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24.03.2022 21:47 Відповісти
санкции ввели но от газа расейского не хотят отказываться
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24.03.2022 21:49 Відповісти
Тобто не потрібно вводити санкції, бо маленьке падіння економіки?
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24.03.2022 21:55 Відповісти
Хрень це все, а не санкції. Навіть не хочу пояснювати, чому. Доки їм самим на голови ті какети не впадуть, вони будуть граться в ці показушні псевдосанкції, та завалювать мордор своїми грошима.
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24.03.2022 22:14 Відповісти
Санкции,которые ввели-это туфта.И второе:не могу понять как мы с беней,ахметовым,фирташем,пинчуком и сумасшедшей коррупцией во всех сферах можем оказаться в ЕС. Кулеба,или кто-либо может объяснить?
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24.03.2022 22:07 Відповісти
и почему Зеленский просит снять санкции с Абрамовича?
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24.03.2022 22:42 Відповісти
Это вопрос к Зе,потому,что у меня очень плохие мысли,учитывая что абрамович-это кошелёк кремлёвского вурдалака.А на фоне заявления родовитого аристократа("козыря"),что Израиль ОПой рассматривается как гарант какой-то там нашей безопасности в будущем(Израиль отменил для нас безвиз,премьер не вылазит с мацквы,а с нашим Лыжником,по дороге к Шольцу,переговорил по телефону)у меня очень плохие предчувствия.Хотя я,как никогда, очень хочу ошибиться
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24.03.2022 23:48 Відповісти
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24.03.2022 22:35 Відповісти
Что посеешь ,то и пожнёшь ..
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24.03.2022 22:41 Відповісти
Шото дуже медленно вона туди йде
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25.03.2022 02:58 Відповісти
 
 