Впродовж місяця партнери запровадили понад 4 тис. санкцій проти РФ, економіка Росії йде на дно, - Кулеба
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Міжнародні партнери України впродовж місяця запровадили проти Росії понад 4 тис. санкцій.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"За місяць міжнародне співтовариство загалом запровадило більше 4 тис. сакнцій. Російська економіка йде на дно. Щоденна робота президента та всієї дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, в Україні активно працюють над новими санкціями.
"Цей місяць приніс велике горе, але й також нову надію - членство України в ЄС перейшло із розряду далекої мрії у реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу зі стримування загарбників ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, фубль ніби і міцний а толку нуль. Бо купити за нього нехєр
Вона називається: Повна торгова блокада нацистської росії.
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.
Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.
Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
а антінатівці нехай ниють - до, скажемо так, спини.... ))