Генерал поліції Аброськін запропонував російським окупантам обміняти себе на дітей, які залишилися в Маріуполі
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Колишній перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін публічно звернувся до російських окупантів і запропонував обміняти себе на виїзд усіх дітей з Маріуполя.
Відповідне звернення Аброськін розмістив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор. НЕТ.
"Ще до початку війни я обіцяв жителям міста, що у разі війни разом із "Азовом" захищатиму Маріуполь. Так вийшло, що війну я зустрів в Одесі, чомусь був упевнений, що саме цей напрямок важливий для російських окупантів, але я помилився, - пише він. - Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час уже йде на години.
Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивезти дітей із Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе.
Так, я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення. Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон.
Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині.
Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників були затримані за моєї участі.
Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов".
Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", - йдеться у дописі
Будь ласка, зачекайте...
uvi.
Но не верю что из этого хоть что-то получится...
Якщо за цю гниду звільнять дітей, то най так і буде
йому нікуди втікати, тільки в рашку
благотворець, мля
йому нікуди втікати, тільки в рашку
благотворець, мля
Прочитайте повідомленя.а потім коментуйте.А інакше ви не з України.
Приємно бачити назад.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi