УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13446 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 669 32
війна (56544) діти (4406) Маріуполь (2820) Аброськін (465)

Генерал поліції Аброськін запропонував російським окупантам обміняти себе на дітей, які залишилися в Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аброськін

Колишній перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін публічно звернувся до російських окупантів і запропонував обміняти себе на виїзд усіх дітей з Маріуполя.

Відповідне звернення Аброськін розмістив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор. НЕТ.

"Ще до початку війни я обіцяв жителям міста, що у разі війни разом із "Азовом" захищатиму Маріуполь. Так вийшло, що війну я зустрів в Одесі, чомусь був упевнений, що саме цей напрямок важливий для російських окупантів, але я помилився, - пише він. - Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час уже йде на години.

Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивезти дітей із Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе.

Так, я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення. Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон.

Також читайте: "Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод", - Аброськін про ситуацію в Маріуполі

Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині.

Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників були затримані за моєї участі.

Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов".

Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", - йдеться у дописі

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
І Вас вб'ють, і дітей не випустять, це ж орки
показати весь коментар
24.03.2022 21:58
+23
пане генерал це сильний вчинок,але ж чи варто довіряти оркам, це нелюди.
показати весь коментар
24.03.2022 22:00
+21
Касапский фашист обманет.Лучше пробить коридор в Мариуполь чтобы спасти несчастных людей.
показати весь коментар
24.03.2022 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І Вас вб'ють, і дітей не випустять, це ж орки
показати весь коментар
24.03.2022 21:58 Відповісти
orki neponimajut takie vesshi kak blagarodstva - im nuzhny zalozhniki - deti kak raz ....

uvi.
показати весь коментар
24.03.2022 21:58 Відповісти
Касапский фашист обманет.Лучше пробить коридор в Мариуполь чтобы спасти несчастных людей.
показати весь коментар
24.03.2022 21:59 Відповісти
там не коридор надо, а клещи как минимум. Коридор это удобная мишень
показати весь коментар
24.03.2022 22:16 Відповісти
Випускайте арестовича, хай скаже, що все добре, а Маріуполь... А шо Маріуполь? Які діти?
показати весь коментар
24.03.2022 21:59 Відповісти
пане генерал це сильний вчинок,але ж чи варто довіряти оркам, це нелюди.
показати весь коментар
24.03.2022 22:00 Відповісти
тільки Аброськін ще той "новорос"..
показати весь коментар
24.03.2022 22:14 Відповісти
Пан генерал никому не нужен. Если пан генерал говорит такие речи, то это полный пзд...и этот пан не генерал!
показати весь коментар
24.03.2022 22:19 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi
показати весь коментар
24.03.2022 23:30 Відповісти
Люто плюсую!
Но не верю что из этого хоть что-то получится...
показати весь коментар
24.03.2022 22:01 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi

Якщо за цю гниду звільнять дітей, то най так і буде

йому нікуди втікати, тільки в рашку

благотворець, мля
показати весь коментар
24.03.2022 22:02 Відповісти
Ого! Не знав дякую
показати весь коментар
24.03.2022 22:07 Відповісти
Якщо за цю гниду звільнять дітей, то най так і буде

йому нікуди втікати, тільки в рашку

благотворець, мля

Прочитайте повідомленя.а потім коментуйте.А інакше ви не з України.
показати весь коментар
24.03.2022 22:21 Відповісти
Вони слова не дотримають даю гарантію
показати весь коментар
24.03.2022 22:02 Відповісти
Сміливий поступок мужньоі людини 🙁і це добре , що в нас є такі чоловіки !!
показати весь коментар
24.03.2022 22:03 Відповісти
Варто оцінювати такі вчинки за їх результатами, а не заявами. Не обнадіюйте себе в його великодушності. Якщо не орки, то він сам зірве цю угоду. Такі люди ******* піар.
показати весь коментар
24.03.2022 22:07 Відповісти
Піарщики повилазили. Повспливали як гівно.
показати весь коментар
24.03.2022 22:17 Відповісти
А хто бив та стріляв поверх голів добровольців, які блокували поставки вугля з парашки він уже не пам'ятає? Тварина, зараз смився в Одесу і тільки піариться.
показати весь коментар
24.03.2022 22:26 Відповісти
в час, коли іншого вугілля не було, блокувати постачання донецького вугілля на українські тец - це ще той прояв патріотизму
показати весь коментар
24.03.2022 22:37 Відповісти
Вас давно не було на ресурсі.
Приємно бачити назад.
показати весь коментар
25.03.2022 04:16 Відповісти
дякую
показати весь коментар
25.03.2022 09:22 Відповісти
Війну виграють розумом, а не тиском на жаль - жалю в окупантів немає. А нашим воїнам потрібні розумні командири. Деокуповуйте південний схід
показати весь коментар
24.03.2022 22:34 Відповісти
Такий сміливий бо знає що цього не буде. Хай краще розповість про свої темні справи
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi
показати весь коментар
24.03.2022 23:45 Відповісти
Він ще стане причиной загибелі й себе й дітей! Рашистам вірити НЕ МОЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.03.2022 23:57 Відповісти
Тупий самопіар мєнта з дуже неоднозначним минулим...
показати весь коментар
25.03.2022 09:29 Відповісти
 
 