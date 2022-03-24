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Киян просять зачинити вікна - через пожежу в області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

киев,смог,туман

Киян просять зачинити вікна через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

У повідомленні зазначається: "Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі.

За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Лівого берега Києва краще не відкривати вікна, - КМДА

Автор: Роман Свиридович
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ЗС Азербайджану перейшли в наступ у Карабасі, скориставшись відправленням солдатів РФ в Україну - ЗМІ


Дар'я Дурова
Світ
14 хвилин тому
2 хвилини

2,8 т.
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24.03.2022 22:14 Відповісти
За попередніми даними, на такий крок Азербайджан наважився, оскільки російських військових-"миротворців" (які зайшли на спірні території у 2020 році) відправили на війну в Україні. Інформацію про наступ підтвердили кілька інтернет-ресурсів, серед яких і російський rusarminfo.ru.

Наприклад, "Інформаційний центр Нагірного Карабаху" повідомив, що лінію зіткнення Збройні сили Азербайджану перетнули в четвер, 24 березня, о 16:00 у напрямку села Парух Аскеранського району.
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24.03.2022 22:15 Відповісти
Кацапи палять щось?
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24.03.2022 22:18 Відповісти
их палят
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24.03.2022 22:24 Відповісти
Чорнобаївка +1 !!!!!
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24.03.2022 22:18 Відповісти
Черная дыра.
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24.03.2022 22:38 Відповісти
не йода с водой лучше выпить и красного винца потому что Украина сообщала МАГАТЕ о горение леса в зоне отчуждения. Пока нечего страшного но все же. Береженного Бог бережет.
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24.03.2022 23:20 Відповісти
П чому Святошинський та Голосіївський? Зона відчуження на північ від Києва. Якщо там горить - то дим звідти має накрити зовсім інші (північні) райони Києва. Очевидно, щось горить в іншому місці
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25.03.2022 06:40 Відповісти
Та ладно.. сегодня и дождик прибил все эти результаты касапской деятельности.. и вообще - самое чистое утро за последние 4дня..
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25.03.2022 07:19 Відповісти
Я б взагалі не радив відчиняти вікна будь-коли і будь-де, бо на відміну від дохтура камаровскава освоїв курс фізики середньої школи.
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25.03.2022 09:34 Відповісти
 
 