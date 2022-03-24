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6 осіб, серед них двоє дітей, загинули на Донеччині внаслідок дій російських окупантів, поранень зазнали 11 людей, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти на Донеччині вбили шістьох людей, серед них двоє дітей. Поранення отримали 11 людей.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі.
За 24 березня від російських обстрілів загинули 3 людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – 6 людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2022 22:27 Відповісти Мені подобається 2
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар24.03.2022 22:57 Відповісти Мені подобається 0
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