6 осіб, серед них двоє дітей, загинули на Донеччині внаслідок дій російських окупантів, поранень зазнали 11 людей, - ОВА

Російські окупанти на Донеччині вбили шістьох людей, серед них двоє дітей. Поранення отримали 11 людей.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі.



За 24 березня від російських обстрілів загинули 3 людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – 6 людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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