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Маріуполь благає про допомогу: Все більше смертей від голоду, окупанти блокують порятунок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Жителі блокадного Маріуполя благають про допомогу. Російські окупанти не дозволяють розпочати гуманітарну операцію з порятунку мешканців міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міськраду.

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію росії", - зазначається в повідомленні.

В міськраді закликали до вдесятеро жорсткіших санкцій.

"Закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу!" - підсумували там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал поліції Аброськін запропонував російським окупантам обміняти себе на дітей, які залишилися в Маріуполі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Це просто жах... 2022 рік - люди в містах заблоковані і помирають від голоду, наче ну як таке можливо??? 🥺
Ну чому, чому нічого не робиться по Маріуполю? 🙄
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24.03.2022 22:37
+27
Жесть...
Кацапи знову голодомор влаштували
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24.03.2022 22:39
+22
Бл#дь, 21 век, Украина. Центр Европы. Люди умирают с голоду из-за конечного диктатора.
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24.03.2022 22:40
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Це просто жах... 2022 рік - люди в містах заблоковані і помирають від голоду, наче ну як таке можливо??? 🥺
Ну чому, чому нічого не робиться по Маріуполю? 🙄
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24.03.2022 22:37 Відповісти
я чомусь згадав, колись давно дуже давно ми сиділи і слухали про нещасних морячків АПЛ Курськ і в мене було питання, ну чому? чому їм ніхто не може допомогти?
Але тоді для себе воно якось логічно пов"язувалося: морок, глибина, тиск...
Але ж зараз...
Я розумію, що стратегічні пріорітети... Але маючи 250 тисячне військо, маючи танки, маючи союзників могутніх. Невже ніяк не можна стерти з лиця землі тих проклятих кацапських тварин, аби дати людям останнє, що змушує їх жити - надію...
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24.03.2022 22:44 Відповісти
мені навіть соромно, що колись давно я навіть співчував кацапським підводникам. А ці тварини не варті того впринципі. це біосміття. бо почуття людяності у них, як і у змій чи нижчих тварин - відсутнє.
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24.03.2022 22:45 Відповісти
питання дуже спокусливе: я розумію бійців, що вирішили покласти своє життя за місто. Та чи готові до цього діти й мами в облозі в підвалах? Чи варто їм вмирати будь-що з голоду? Чи все ж є надія вистояти місто до того, як дуже багато нещасних мешканців загинуть від голоду?
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24.03.2022 22:48 Відповісти
По-перше 250 тисяне військо начеб-то звучить вагомо, але це все військо з підрозділами що забезпечують роботу у тилу, ти ж самі зенитники, ти самі підрозділи забезпечення тощо. Реально у боєзітненнях задіяна менша кількість. По-друге, щоб наступати треба зібрати чисельність втричи більшу ніж у супротивника, прикрити це все бронею, та штурмовою авіацією. о наприклад в тих самих степах під Маріупоем на протязі 130 км без цього можна легко покласти усіх так нічого і недосягши. По-друге, як показали саміти наші західні партнери броню та літаки нам надавати не налаштовані. Тому світить нам напвпартизанська війна. А щоб її розпочать щонайменше треа дочекатися "зеленки", а до того по максимуму намагатися роздовбувати агресора. Отака муйня виходить.
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24.03.2022 22:51 Відповісти
їм хотіло допомогти норвезьке судно. Росія відмовилась тоді
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24.03.2022 22:54 Відповісти
Снять отовсюду все 250 тыс? Ну допустим собрали в Запорожье 50 тыс и пошли в Мариуполь. По полям... голым полям... Через 10-20 км от 50000 не останется ни одного живого. В полях их градами и ракетами раскатают под ноль. С моря подойти тоже невозможно.
А все из-за тупости руководства, которое вот так легко позволило окружить город. Все силы кинули на защиту Киева... Кличко сегодня сообщил, что за месяц в Киеве погибло аж 72 человека... Зато дороги хорошие...
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24.03.2022 23:15 Відповісти
Відповідь шукайте в промовах наших західних партнерів партнерів на усіляких сьогодняшніх міжнародних самитів. Підсумувати можу коротко - поки що нічим робити. На данний момент військового вирішення проблеми немає. Контрнаступ могли б вже розпочати. Але нам партнери визначили напівпартизанську війну. За таких умов швидко це не вийде зробити. Війна затягнеться щонайменше до кінця липня - середини серпня. І це щонайменше.
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24.03.2022 22:44 Відповісти
Ні, це брехня!!! відповідь шукати треба у заявах найвеличнішого бетмена та його оточення з ОПи упродовдж січня 2022 - "не сійте паніку, москалі не нападуть" !!
а НАТО та союзникам треба сказати ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ за допомогу, бо якщо б не вони - половина міст України вже була б у становищі Маріуполя.
І найголовніще та найщиріше ДЯКУЮ - то нашим ЗСУ!!! бо тепер, завдячуючи їх шаленому характеру та тактиці, в ОПі є час малювати з арахамій та подоляків з верещучками героїв Марвела!
а Маріуполь врятують, план точно є!
Слава ЗСУ!!!
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25.03.2022 01:57 Відповісти
В чому власне брехня?
Щодо "не сійте паніку, москалі не нападуть" !!
Ви вважаете що треба було панікувати, спровокувати хаос у суспільстві? Чи може треба було завозити тишком-нишком зброю, присипляючи ворога начеб-то вірою, що вн не нападе?
От що б дало те, якби Зеленський вийов і сказав - так все погано війна неминуча і от-от станеться?
Ваша думка стосовно розгортання подальших подій.
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25.03.2022 02:29 Відповісти
На жаль, Маріуполь в глибокій облозі...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg

сотні ворожих блокпостів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрито їхніми ППО

шанси на прорив мізерні, на жаль

із-за Маріуполя давно вже пропав сон, від безсилля щось зробити.
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24.03.2022 22:44 Відповісти
Хай ще раз "па приколу" наголосують,то ще й не таке побачимо.
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24.03.2022 22:56 Відповісти
НЕТ СЛОВ …КОГДА же придёт помощь.
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24.03.2022 22:38 Відповісти
Це просто жах! Тримайтесь!
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24.03.2022 22:38 Відповісти
Жесть...
Кацапи знову голодомор влаштували
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24.03.2022 22:39 Відповісти
Турция совместно с Францией планируют гумконвой в Мариуполь.
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24.03.2022 22:39 Відповісти
Щоразу, читаючи про людей в Маріуполі, волосся на голові стає дибки... Господи, будь ласка, допоможи нашим хлопцям визволити маріупольців із цієї пастки.
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24.03.2022 22:39 Відповісти
Ну хіба це можна читати і далі спостерігати, щось же потрібно робити нашому головнокомандувачу, це просто нестерпно і боляче, як страждають люди, це навіть не голодомор, це щось страшніше.
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24.03.2022 22:39 Відповісти
Для вас, повторюсь. При всьому бажанні щось зробити...

На жаль, Маріуполь в глибокій облозі...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg

багато ворожих блокпостів в кілька шарів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрита їхніми ППО

шанси на прорив мізерні, на жаль

із-за Маріуполя давно вже в мене пропав сон, від безсилля щось зробити.
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24.03.2022 22:46 Відповісти
Бл#дь, 21 век, Украина. Центр Европы. Люди умирают с голоду из-за конечного диктатора.
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24.03.2022 22:40 Відповісти
Через кінчену країну з кінченим населенням, а не одного диктатора.
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24.03.2022 22:43 Відповісти
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є"

bljaaadj.......nado hotja by prodovolstvie kak to zakinutj tuda....mozhet estj kakie "levye" prohody v gorod - kotorye kacapy neznajut...
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24.03.2022 22:41 Відповісти
Там два кольца блокады: внутреннее и внешнее. И враг знает, что будем пытаться прорвать и стянул туда очень серьезные силы.
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24.03.2022 22:50 Відповісти
sssuki....a s vozduha razhujaritj paru kilometrov sovsem sovsem nikak?
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24.03.2022 22:53 Відповісти
Авиацию у нас покрошили сильно. Да и не было её изначально в большом количестве.
Кроме того, сейчас уже не первая неделя войны и орки развернули свою, мощную ПВО.
Для прорыва нам не хватает наступательной техники: танков, БМП, РСЗО, гаубиц и т.п. Для успешной обороны хватает, а для контрнаступления или прорыва - пока нет.
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24.03.2022 22:59 Відповісти
bljactvo
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24.03.2022 23:01 Відповісти
Де та падла що розмінувала прохід з Криму ,де та сволота??Най щось робить, бо за це прийдеться відповісти, най навіть не намагається сховатися!
Боже, Боже... як таке можно дозволити,Господи!!!
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24.03.2022 22:43 Відповісти
что там разминировали-чонгарский мост?так основное вторжение пошло через перекоп,а укрепрайон там не создали ни порох,ни зелень.
Думаю там порох что то втихаря подписал в 2014 году,что б не было УР при выходе из крыма.
Хотя укрепрайон там между озерами создается элементарно
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25.03.2022 00:22 Відповісти
авжеж, курво, Порох щось там підписав! ну, звісно, ти, сергі азІров, бачив той документ і знаєш, хто в країні зрадник, та?? ну, не міг жеж найкурвовеличнійший преЗЕдент запороти ті "Нетуни", які б могли стояті у порті Маріуполя, щоб не одна москальска шаланда блище 300 км до нього не підійшла, таким чином даючи можливість нашим кораблям з моря робити доставку бк та продуктів!!?? Нє? то все Порох, на твою думку?? Подоляк нормально за піар в коментах платить??
слава ЗСУ!!!
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25.03.2022 02:04 Відповісти
а теперь выдохнули и без лишних эмоций-где укреп район при выходе из Крыма?
Нету.С 2014 года можно было бы провести хотябы инженерную подготовку перешейка.Не провели.
Причина?Одни догадки ,но в силу подписания каких то минских соглашений,вполне вероятны и секретные статьи ,подписанные потрохом или может завизированы только словами.Все это догадки,но на мысли наводят.
Минирование чонгара без укрепрайона задержало бы вторжение максимум на день-пока не навели переправу рядом,инженерной техники там хватает,или вообще пошли бы только на перекоп
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25.03.2022 17:09 Відповісти
Нехай вже європейські депутати чи посли зважуються і їдуть з гуманітарною колоною, навряд чи кацапи ризикнуть по ним гатити.
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24.03.2022 22:44 Відповісти
Маріуполь на совісті того, хто розмінував проходи з криму за тиждень до війни! А тепер відосить про закрийте нам небо, дайте літаки.
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24.03.2022 23:01 Відповісти
свежая новость. золотые резервы рф всё. еще 400 орков под санкциями. он байден или бандера?
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24.03.2022 22:47 Відповісти
Потрібно прізвища тих , хто дав команду розмінувати перешийок. В цьому вся суть цієї війни. Чорновіл натякнув , що це той ,кого зараз підносять до небес. Прізвище не хочеться писати. Бутусов пообіцяв розібратись якнайшвидше
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24.03.2022 22:51 Відповісти
це неможливо читати i уявити...
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24.03.2022 22:52 Відповісти
Можно ли там использовать беспилотники с помощью которых хотя бы пищу с водой сбрасывать людям.
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24.03.2022 22:54 Відповісти
цих руснявих звірів хто завгодно виплюнув на цей світ, тільки не жінки.
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24.03.2022 22:55 Відповісти
+
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24.03.2022 23:44 Відповісти
Проте червоний хрест відкривається в ростові і дякує москалям за це.А все тому,що в світі керують ліваки,а вони на словах круті,а на ділі,за гроші лояльні до москалів.Гранатомети то дають окремі країни,але ж це не допоможе Маріуполю.Весь захід буде співучасником великого злочину,проти людяності.Я навіть і не знаю,скільки людей помре від голоду і спраги.Звісно сьогоднішня влади також багато в чому винна,бо перед війною не зробила.все що потрібно,ту ж ракетну програму закатала в бетон.Але і лівий і псевдо-ліберальний захід прогнив і здувся.
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24.03.2022 23:00 Відповісти
Вряд ли кто то поможет - своих сил объективно не хватит чтоб снять блокаду - пока формируются резервы и армия воюет от обороны что в принципе правильно исходя от ресурсов. На Запад тоже надежды мизер - по химатакам в сирии тоже была слабенькая реакция хотя тогда погибло немало гражданских и детей в том числе,Алеппо примерно так же ровняли с землей вместе с жителями.Авиация/беспилотники тоже не вариант - ПВО врага там хорошее к сожалению. Так твари только и воевать умеют - фашисты гуманнее были нынешних рашистов
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24.03.2022 23:11 Відповісти
Промелькнула новость, что Макрон и Эрдоган запланировали совместную гуманитарную операцию в Марике.
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24.03.2022 23:42 Відповісти
Шановна Ірадо, як не дуже тяжко - звідки новина?
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25.03.2022 00:03 Відповісти
Сейчас даже не скажу точно, как и обычно по десяткам европейским новостным ресурсам лазила вчера, в том числе по новостям из Брюсселя. Там много что писали про двусторонние встречи, вот в какой-то статье и прочитала. Макрон сейчас из кожи вылезает, у него выборы на носу, а вариант как понимаю там только один - с моря турецкими судами. Параллельно и тут была новость, что Эрдоган продолжает держать связь с орками. Очень надеюсь, что ему удастся договориться и дадут возможность их кораблям зайти, привезти что-то и забрать хоть женщин и детей.
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25.03.2022 10:44 Відповісти
и пошли ботяры писать одно и тоже, мол в Мариупольской трагедии виноват не Путин и рашисты, а ЗСУ и Генштаб... Перекладывают ответственность с убийц и конечно предлагают всем сдаваться...
Город за городом, чтобы мол не гибли гражданские, и вся Украина чтобы сдалась, поскольку ну иначе люди гибнуть будут...
Это Война... и виноват в жертва тот кто её начал... а не те, кто пытаются отбиваться
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24.03.2022 23:11 Відповісти
Не ботяри. Людей шкода, до сліз, до розпачу((
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24.03.2022 23:21 Відповісти
Чё за бред написал? Кто здесь предлагает сдаваться ? Кто здесь вину с кацапов снимает , каждый ответит за свое , кацапы за убийства , пособник снявшие минные заграждения , запретивший взрывать мосты, сдавший юг до Мариуполя за своё .
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24.03.2022 23:26 Відповісти
Собрать всех пленных, выстроить в колонну, в центр колонны грузовики с едой и оружием - и двинуться в Мариуполь. Пускай тысячу своих попробуют расстрелять.
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24.03.2022 23:30 Відповісти
та легко. они под Иловайском своих пленных расстреляли вместе с нашими добробатами. Кацы не ценят жизни даже своих солдат.
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25.03.2022 00:32 Відповісти
Найбільш надійний гуманітарний коридор - це звільнення своєї землі від окупантів.
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25.03.2022 01:31 Відповісти
Прошу Генштаб дати орієнтири - яка кількість путінських загарбників тримає в окупації такі місця:

1. Мелітополь

2. Бердянськ

3. Захід та північ від Маріуполя

4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )

?
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25.03.2022 01:32 Відповісти
де влада , наша українська влада ? чи зараз не на часі про замордований орками Маріуполь? чи нізя і не на часі владу критикувати . Зелене влада такий же ж співучасник злочинів у Маріуполі як і москалі. ГНИДИ ЗЕЛЕНІ.
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25.03.2022 02:17 Відповісти
Это канечно кошмар со всех сторон. Сотни тысяч мирных жителей могут погибнуть, потеря ключевого города на юге, потеря значительной части ВСУ.
Надеюсь в ближайшее время будет принято решение, иначе это все закончится ещё больше трагедией.
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25.03.2022 03:43 Відповісти
Закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі

Яким чином закрити небо, дайте танки та дипломатичні зусилля можуть врятувати людей в Маріуполі?
Це має бути негайна та швидка військова операція, усе інше будо малоефективним.
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25.03.2022 09:39 Відповісти
в плен этих гнид не брать,кончать на месте!
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25.03.2022 15:23 Відповісти
 
 