Маріуполь благає про допомогу: Все більше смертей від голоду, окупанти блокують порятунок
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Жителі блокадного Маріуполя благають про допомогу. Російські окупанти не дозволяють розпочати гуманітарну операцію з порятунку мешканців міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міськраду.
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію росії", - зазначається в повідомленні.
В міськраді закликали до вдесятеро жорсткіших санкцій.
"Закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу!" - підсумували там.
Будь ласка, зачекайте...
Ну чому, чому нічого не робиться по Маріуполю? 🙄
Але тоді для себе воно якось логічно пов"язувалося: морок, глибина, тиск...
Але ж зараз...
Я розумію, що стратегічні пріорітети... Але маючи 250 тисячне військо, маючи танки, маючи союзників могутніх. Невже ніяк не можна стерти з лиця землі тих проклятих кацапських тварин, аби дати людям останнє, що змушує їх жити - надію...
А все из-за тупости руководства, которое вот так легко позволило окружить город. Все силы кинули на защиту Киева... Кличко сегодня сообщил, что за месяц в Киеве погибло аж 72 человека... Зато дороги хорошие...
а НАТО та союзникам треба сказати ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ за допомогу, бо якщо б не вони - половина міст України вже була б у становищі Маріуполя.
І найголовніще та найщиріше ДЯКУЮ - то нашим ЗСУ!!! бо тепер, завдячуючи їх шаленому характеру та тактиці, в ОПі є час малювати з арахамій та подоляків з верещучками героїв Марвела!
а Маріуполь врятують, план точно є!
Слава ЗСУ!!!
Щодо "не сійте паніку, москалі не нападуть" !!
Ви вважаете що треба було панікувати, спровокувати хаос у суспільстві? Чи може треба було завозити тишком-нишком зброю, присипляючи ворога начеб-то вірою, що вн не нападе?
От що б дало те, якби Зеленський вийов і сказав - так все погано війна неминуча і от-от станеться?
Ваша думка стосовно розгортання подальших подій.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
сотні ворожих блокпостів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрито їхніми ППО
шанси на прорив мізерні, на жаль
із-за Маріуполя давно вже пропав сон, від безсилля щось зробити.
Кацапи знову голодомор влаштували
На жаль, Маріуполь в глибокій облозі...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
багато ворожих блокпостів в кілька шарів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрита їхніми ППО
шанси на прорив мізерні, на жаль
із-за Маріуполя давно вже в мене пропав сон, від безсилля щось зробити.
bljaaadj.......nado hotja by prodovolstvie kak to zakinutj tuda....mozhet estj kakie "levye" prohody v gorod - kotorye kacapy neznajut...
Кроме того, сейчас уже не первая неделя войны и орки развернули свою, мощную ПВО.
Для прорыва нам не хватает наступательной техники: танков, БМП, РСЗО, гаубиц и т.п. Для успешной обороны хватает, а для контрнаступления или прорыва - пока нет.
Боже, Боже... як таке можно дозволити,Господи!!!
Думаю там порох что то втихаря подписал в 2014 году,что б не было УР при выходе из крыма.
Хотя укрепрайон там между озерами создается элементарно
слава ЗСУ!!!
Нету.С 2014 года можно было бы провести хотябы инженерную подготовку перешейка.Не провели.
Причина?Одни догадки ,но в силу подписания каких то минских соглашений,вполне вероятны и секретные статьи ,подписанные потрохом или может завизированы только словами.Все это догадки,но на мысли наводят.
Минирование чонгара без укрепрайона задержало бы вторжение максимум на день-пока не навели переправу рядом,инженерной техники там хватает,или вообще пошли бы только на перекоп
Город за городом, чтобы мол не гибли гражданские, и вся Украина чтобы сдалась, поскольку ну иначе люди гибнуть будут...
Это Война... и виноват в жертва тот кто её начал... а не те, кто пытаются отбиваться
1. Мелітополь
2. Бердянськ
3. Захід та північ від Маріуполя
4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )
?
Надеюсь в ближайшее время будет принято решение, иначе это все закончится ещё больше трагедией.
Яким чином закрити небо, дайте танки та дипломатичні зусилля можуть врятувати людей в Маріуполі?
Це має бути негайна та швидка військова операція, усе інше будо малоефективним.