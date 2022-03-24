Маріуполь благає про допомогу: Все більше смертей від голоду, окупанти блокують порятунок

Жителі блокадного Маріуполя благають про допомогу. Російські окупанти не дозволяють розпочати гуманітарну операцію з порятунку мешканців міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міськраду.

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію росії", - зазначається в повідомленні.

В міськраді закликали до вдесятеро жорсткіших санкцій.

"Закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу!" - підсумували там.

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