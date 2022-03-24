Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн

Європа не дозволить російським нафтовим та газовим компаніям вимагати плату за паливо у рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов Угоди. Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили", - зазначила вона.

За словами Ляєн, Росія більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів.

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