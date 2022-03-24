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Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європа не дозволить російським нафтовим та газовим компаніям вимагати плату за паливо у рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов Угоди. Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили", - зазначила вона.
За словами Ляєн, Росія більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів.
Топ коментарі
+19 Сергій Осадчий
показати весь коментар24.03.2022 22:55
+17 Elena Zhmariova
показати весь коментар24.03.2022 22:50
+8 Robert Bodnar
показати весь коментар24.03.2022 22:54
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Будь ласка, зачекайте...
По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
механизм же этого всего-Европе нужны нефть и газ-ну минимум на месяцы-иначе плохо экономике . Ну реально плохо. Поэтому эмбарго на нефть и газ-держат в рукаве-и по раше удар очень сильный-это сдерживающий момент против применения в Украине оружия массового поражения. Но и Европе плохо.
Но и покупка этих нефти-газа за рубли-это же очень хитрый финт ушами-чтоб оплатить рублями-эти рубли нужно иметь. А чтоб их иметь-для этого в рф нужно дохрена всего продать за рубли. И потом на эти рубли купить нефть и газ. вооот.. А если за Евро-доллары-то продавать ничего не нужно туда..
Послали? НАдеюсь все пошлют однозначно-ну и тогда или пуйло отменит свое распоряжение "продавать только за рубли"-ну или -сами себе ввели эмбарго.
Но вообще-это 3я мировая на марше. Силы добра победят
Шишки, ягель и брюкву мочёную...
Якщо когось тягне проблюватися, - то прошу...
Дядя Вова, ты дурак ?
Мы не для того разбиваем кацпаское рассействующее рыло , что-бы оно сопротивлялось и отворачивалось