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Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Європа не дозволить російським нафтовим та газовим компаніям вимагати плату за паливо у рублях, оскільки це буде фактичним порушенням санкційного режиму.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Таке рішення стало б одностороннім, що є порушенням умов Угоди. Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили", - зазначила вона.

За словами Ляєн, Росія більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Для позитиву на ніч. На днях попалось. Був у 2014му на Майдані, але не чув (може пропустив):

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24.03.2022 22:55
+17
Урсула просто валькирия!
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24.03.2022 22:50
+8
Треба таку позицію висловлювати:
По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
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24.03.2022 22:54
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Урсула просто валькирия!
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24.03.2022 22:50 Відповісти
Бажано "операція Валькірія"
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24.03.2022 22:56 Відповісти
в Европе никто деревянного и на картинке не видывал не то что вживую в руках держал
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24.03.2022 22:52 Відповісти
Рашисты все больше вне закона.
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24.03.2022 22:53 Відповісти
Треба таку позицію висловлювати:
По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
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24.03.2022 22:54 Відповісти
Для позитиву на ніч. На днях попалось. Був у 2014му на Майдані, але не чув (може пропустив):

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24.03.2022 22:55 Відповісти
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24.03.2022 22:57 Відповісти
Бандерчата. Бандерчада. Бандерчатки. Бандерики....
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24.03.2022 22:59 Відповісти
Интересно, шо стоит дороже - срубль или та бумажка, на которой его напечатали?
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24.03.2022 23:01 Відповісти
Краска дороже обоих.
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24.03.2022 23:39 Відповісти
До Европы похоже таки дошло.
механизм же этого всего-Европе нужны нефть и газ-ну минимум на месяцы-иначе плохо экономике . Ну реально плохо. Поэтому эмбарго на нефть и газ-держат в рукаве-и по раше удар очень сильный-это сдерживающий момент против применения в Украине оружия массового поражения. Но и Европе плохо.
Но и покупка этих нефти-газа за рубли-это же очень хитрый финт ушами-чтоб оплатить рублями-эти рубли нужно иметь. А чтоб их иметь-для этого в рф нужно дохрена всего продать за рубли. И потом на эти рубли купить нефть и газ. вооот.. А если за Евро-доллары-то продавать ничего не нужно туда..
Послали? НАдеюсь все пошлют однозначно-ну и тогда или пуйло отменит свое распоряжение "продавать только за рубли"-ну или -сами себе ввели эмбарго.
Но вообще-это 3я мировая на марше. Силы добра победят
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24.03.2022 23:03 Відповісти
Европа пока не вводит новые санкции. но.. договорились отказаться от 2/3 рос.газа и заменить его газом из США. Шольц там сильно напрягался. говорит. что так быстро отказаться сложно. Это в греческой прессе. Завтра объявят. За рубли даже не обсуждалось. в начальных договорах все прописано
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24.03.2022 23:15 Відповісти
тепер Фуйло буде вимагати сплату у монгольських тугриках
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24.03.2022 23:05 Відповісти
Так и сказали "Российские рубли, идите на х..."
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24.03.2022 23:06 Відповісти
Европа подождёт, пока они за еду не начнут его отдавать...
Шишки, ягель и брюкву мочёную...
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Уже позволила требовать.
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24.03.2022 23:43 Відповісти
В ответ на требование платить в рублях говорите "путин - х у й л о", это как пароль, чтобы кацапы дружно взошли на борт русского военного корабля, а куда он идёт - им уже известно.
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24.03.2022 23:45 Відповісти
Росія обійшлася за повною програмою
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24.03.2022 23:47 Відповісти
Яка огидна ********** пика!
Якщо когось тягне проблюватися, - то прошу...

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25.03.2022 02:05 Відповісти
Ну будут принимать оплату в валюте. Вы эмбарго когда введёте?
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25.03.2022 03:50 Відповісти
Вообще-то зима уже прошла.
Дядя Вова, ты дурак ?
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25.03.2022 04:34 Відповісти
Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили

Мы не для того разбиваем кацпаское рассействующее рыло , что-бы оно сопротивлялось и отворачивалось
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25.03.2022 09:25 Відповісти
сраку пусть подотрут своими деревянными!
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25.03.2022 14:55 Відповісти
 
 