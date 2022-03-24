"Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО
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Українські оборонці Сум взяли в полон чергову групу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Sumydefense
Топ коментарі
+59 ПравдаЛюбка
показати весь коментар24.03.2022 22:58
+45 kuba
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+31 Шимус
показати весь коментар24.03.2022 23:01
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На аеродромі в Чорнобаївці в десятий раз завдали удару російським військам...
і то як дійде і ЗСУ все те лайно з землею не зрівняє.
Шоб бараны в стадо не сбивались
Папандопалы в шубах из каракУля