12 ОМОНівців в Краснодарському краї звільнили після відмови їхати на війну в Україну
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Керівництво Росгвардії в Краснодарському краї звільнило 12 співробітників ОМОНу після того, як вони на самому початку війни відмовилися їхати в Україну.
Про це пише видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
З 6 лютого омоновці перебували на навчаннях в окупованому Криму. На другий день російського вторгнення в Україну, 25 лютого, командир наказав їм перетнути адмінкордон з Україною.
Командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" капітан поліції Фарід Чітав та 11 бійців з його роти відмовилися виконати наказ, вважаючи його незаконним.
"У жодного з них не було ні закордонного паспорта, ні наміру залишити територію Росії, тоді як їхні прямі службові обов'язки обмежувалися територією Російської Федерації", - розповів глава правозахисної організації "Агора" Павло Чиков.
Щодо омоновців провели службову перевірку, після чого звільнили. Вони визнали звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на службі.
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А здесь суровые хлопцы с теробороны этого юмора не поймут)
Тому і мозги включили
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0y92Qn8QA
дерзкие однако