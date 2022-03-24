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12 ОМОНівців в Краснодарському краї звільнили після відмови їхати на війну в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

омон

Керівництво Росгвардії в Краснодарському краї звільнило 12 співробітників ОМОНу після того, як вони на самому початку війни відмовилися їхати в Україну.

Про це пише видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

З 6 лютого омоновці перебували на навчаннях в окупованому Криму. На другий день російського вторгнення в Україну, 25 лютого, командир наказав їм перетнути адмінкордон з Україною.

Командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" капітан поліції Фарід Чітав та 11 бійців з його роти відмовилися виконати наказ, вважаючи його незаконним.

"У жодного з них не було ні закордонного паспорта, ні наміру залишити територію Росії, тоді як їхні прямі службові обов'язки обмежувалися територією Російської Федерації", - розповів глава правозахисної організації "Агора" Павло Чиков.

Щодо омоновців провели службову перевірку, після чого звільнили. Вони визнали звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на службі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Какие-то умные омоновцы. Даже странно
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24.03.2022 23:04
+11
Лучше бабушек палками бить чем в Украине червей кормить.
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24.03.2022 23:05
+10
Угу. Лучше безработным на стране-помойке, чем разорванным в клочки в Украине.
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24.03.2022 23:08
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Какие-то умные омоновцы. Даже странно
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24.03.2022 23:04 Відповісти
Так оно же только палками ******* лаптей научено.
А здесь суровые хлопцы с теробороны этого юмора не поймут)
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24.03.2022 23:08 Відповісти
Омоновцы как и казачки были всегда принципиальны в этом вопросе - они всегда за тех кто побеждает!
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24.03.2022 23:09 Відповісти
Да, но каким-то образом они это поняли еще месяц назад, когда им рассказывали, что встречать будут с цветами. Что-то не сходится.
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25.03.2022 00:01 Відповісти
краснодарский край, еще не полностью окацапились видимо. В Сибири еще могут быть экземпляры. хотя за партизанщину наверное надо забыть.
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24.03.2022 23:21 Відповісти
Это ошибочное мнение. Кубанцы хохлов ненавидят, как евреи-выкресты своих бывших соплеменников и единоверцев. Считают что украинцы им генеалогию подпортили и из-за это они не чистые кацапоарийцы.
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24.03.2022 23:41 Відповісти
обычный синдром жертвы. при большом старании можно попробовать вылечить, имхо.
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24.03.2022 23:55 Відповісти
Хахлы и украинцы это совершенно разные люди, а ты , "знаток" путаешься в показаниях. Так же, кто такие "Кубанцы" , как определить и кто их опрашивал, где данные , в процентах, или ты сам опросил ?? "Кубанец" это что , национальность , есть запись в паспорте ??
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25.03.2022 03:17 Відповісти
Лучше бабушек палками бить чем в Украине червей кормить.
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24.03.2022 23:05 Відповісти
Отримали шансь не закінчити життя в пластиковому пакеті.
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24.03.2022 23:07 Відповісти
а тут ничего интересного. не хотят в мешках ехать домой.
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24.03.2022 23:07 Відповісти
Угу. Лучше безработным на стране-помойке, чем разорванным в клочки в Украине.
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24.03.2022 23:08 Відповісти
Ну, Краснодар це ж Україна
Тому і мозги включили
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24.03.2022 23:08 Відповісти
Дураки, щас бы в чернобаевке отдыхали... в кульках
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24.03.2022 23:17 Відповісти
Пацаны с мозгами дружат... Лучше без работы, чем украинский чернозем удобрять.
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24.03.2022 23:17 Відповісти
Толпа Россиян убегает от 1 ОМОНовца

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0y92Qn8QA
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24.03.2022 23:19 Відповісти
Зато потом шепотом на кухнях они хвастаются как этому омоновцу они на бегу дули в карманах крутили. Герои, куле.
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24.03.2022 23:43 Відповісти
хм... дивно, чому вони не застрелились від "сорому"
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24.03.2022 23:25 Відповісти
Еще хорошо отделались - лишь увольнением. Могли бы статью впаять, что-то вроде невыполнения приказа.
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24.03.2022 23:32 Відповісти
Надо что бы вы всей своей нацисткой помойкой срались только при слове,,Украина,,
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24.03.2022 23:56 Відповісти
Кубанська Народна Республіка, нє?
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25.03.2022 02:01 Відповісти
Вони визнали звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на службі. Джерело: https://censor.net/ua/n3328389

дерзкие однако
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25.03.2022 08:03 Відповісти
 
 