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Необхідно повне енергетичне ембарго щодо РФ, щоб знищити джерела фінансування російської армії, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яценюк

Путін вирішив воювати проти всього вільного світу, проти демократичних країн, проти України, проти НАТО, проти Великої сімки, ЄС – усіх, хто поважає людські права та свободи. Україна - на передньому краї цієї війни.

Це підкреслив під час онлайн дискусії КБФ прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

Політик зазначив, що найбільше зараз Україні необхідні поставки зброї: протитанкової, протиракетної, протикорабельної: "Ми потребуємо додаткових озброєнь та боєприпасів для українських бійців, чоловіків та жінок у формі, які так мужньо борються з ворогом. Вони заслуговують на найбільшу світову повагу".

Яценюк також наголосив на необхідності запровадження вторинних санкцій проти РФ, "аби не дозволити Росії уникнути тих санкцій, які вже були накладені".

"Ми повинні відрізати Росію від головних фінансових джерел, які фактично фінансують російську армію. Йдеться про енергетику. Повинно бути введене енергетичне ембарго. Ми розуміємо всі проблеми і складнощі, які пов’язані з ембарго газу, для певних європейських країн. США, Канада та Велика Британія вже ввели ембарго на енергетичний сектор Росії. Ми звертаємося до наших європейських партнерів зробити те саме. Давно пора ухвалити це рішення", - наголосив він.

Також читайте: Закликаю західних політиків до рішучих та радикальних дій щодо допомоги Україні, - Яценюк

Яценюк підкреслив необхідність фінансової підтримки для України, нагадавши, що на сьогодні половина українців втратили роботу.

"Для всього світу дуже важливо побачити потужне і об’єднане НАТО. Західний світ є набагато сильнішим, ніж будь-який диктаторський режим у світі. І ми доводимо це і маємо доводити це й надалі", - підкреслив політик.

Він також нагадав, що більш ніж 4 мільйони українців уже залишили Україну, а 10 мільйонів - внутрішньо переміщені: "Ми звертаємося до вас допомогти тим, хто найбільше цього потребує, тим, хто залишив Україну. Прийде час, і вони повернуться до України, до вільної, об’єднаної, європейської України. Оскільки ми переможемо у цій війні. Путін ніколи не зможе перемогти".

"Наша боротьба – це боротьба за свободу. Це наше спільне завдання. І я переконаний, що ми переможемо", - наголосив Яценюк.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Повністю погоджуюсь із Яценюком , так як він мудрий і дуже виважений політик !!

Також дуже важливо , це запровадження вторинних санкцій проти РФ, "аби не дозволити Росії уникнути тих санкцій, які вже були накладені"
сказав Яценюк !!
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24.03.2022 23:21
+7
Сєня санкції то добре але русня сама себе не випалить, вони нас вже найсильнішою армією європи після себе називають, хапай свд і в окопи.
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24.03.2022 23:09
+7
Сеня, давай кулю в лоб рашистам.
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24.03.2022 23:10
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Мог бы как в молодые годы с кадыровцами повоевать.
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24.03.2022 23:09 Відповісти
Сєня санкції то добре але русня сама себе не випалить, вони нас вже найсильнішою армією європи після себе називають, хапай свд і в окопи.
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24.03.2022 23:09 Відповісти
А ви , перепрошую , даєте поради шановному Яценюку із окопів ,
чи з дивану ?
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24.03.2022 23:23 Відповісти
а ты?
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24.03.2022 23:41 Відповісти
Не тикай , бо зламаєш 😡
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24.03.2022 23:48 Відповісти
идиот? бывает....
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25.03.2022 00:02 Відповісти
Сеня, давай кулю в лоб рашистам.
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24.03.2022 23:10 Відповісти
********** переход из коррупционера в патриоты.
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Сьогодні на EuroNews показали, що в ЄС нема консенсусу, щоб ввести санкції ембарго на нафту і газ РФ, проти Німеччина...
Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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24.03.2022 23:16 Відповісти
Головне - з розумним виглядом повторювати загальновідомі істини.
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24.03.2022 23:17 Відповісти
Где стена с россией на которую он брал деньги,патриот блин из Америки
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24.03.2022 23:18 Відповісти
А шо це ти здриснула до Польщі і даєш вказівки звідти?
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24.03.2022 23:25 Відповісти
З якої там Польщі, це кацапська криса на VPN
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25.03.2022 09:41 Відповісти
Ты ротик прикрой,я действительно в Польше
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25.03.2022 14:49 Відповісти
Давай координати, свинособака, зараз перевіримо де ти там в Польщі окопалась
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25.03.2022 17:44 Відповісти
посети Чернобаевку...!
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24.03.2022 23:30 Відповісти
всповнив як кулявлоб негативно висказувався про блокування бомбаса. коли люди самостійно різали електропровода в крим, як присилали іллю ківу з орками для розгону людей. це ж в ютубі все є.
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24.03.2022 23:20 Відповісти
Кацати маячню - це не вспомнити, а вигадати
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25.03.2022 09:42 Відповісти
Повністю погоджуюсь із Яценюком , так як він мудрий і дуже виважений політик !!

Також дуже важливо , це запровадження вторинних санкцій проти РФ, "аби не дозволити Росії уникнути тих санкцій, які вже були накладені"
сказав Яценюк !!
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24.03.2022 23:21 Відповісти
Щось я кулювлоба в окопі не бачу , колись воно на майдані, скакало, й до коритця на чужих смертях долізло, щоб ніхера не зробити лиш баблішка хапнути і зїбати...
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24.03.2022 23:23 Відповісти
А ти що, з окопа пишеш?
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24.03.2022 23:50 Відповісти
Я партію "народний фронт" не засновував...
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25.03.2022 00:10 Відповісти
Ти знаєш кращого прем'єр-міністра ніж Яценюк?
Ану давай, слухаю варіанти.
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25.03.2022 09:43 Відповісти
Він таке ж гівно, як і всі інші, різниця лише в тому, для того щоб він став прем'єр-міністром люди заплатили життям на майдані... всі схеми-корупцію, які були при Янику він не знищив, а прилаштував під себе, він зрадник ідеалів людей, які в нього повірили....
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25.03.2022 10:02 Відповісти
Щось я не чув подібних звинувачень від фсьопрапальщікав типу тебе шодо азарових, лазаренків та іншої наволочі, яка заслуговує на смерть. А от різні фейки щодо проукраїнських політиків ви розповсюджуєте з піною на морді
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25.03.2022 10:47 Відповісти
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25.03.2022 11:01 Відповісти
А как же Великая Стена?
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24.03.2022 23:24 Відповісти
Стоїть
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24.03.2022 23:25 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
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24.03.2022 23:31 Відповісти
Я на месте. А где миллиардный проект "Стена" - сенин Европейский вал?
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30.03.2022 23:14 Відповісти
Ти хоч з наєш для чого будувалась та стіна, придурок?
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30.03.2022 23:21 Відповісти
Для чого, придурок?
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30.03.2022 23:23 Відповісти
правильно привязати сеню скотчем до стовпа, і по сраці коромислом щоб не умнічав.
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24.03.2022 23:24 Відповісти
Сеня, тут вже твiй калькулятор як з каДИРIВЦЯМИ не допоможе, зараз потрiбен напалм щоб випалити *********.
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24.03.2022 23:25 Відповісти
Сєня, як там в Канаді зараз ?!
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24.03.2022 23:27 Відповісти
Вінив Києві , а не в Канаді !
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24.03.2022 23:54 Відповісти
О, яцик знайшовся.... калькулятором іх, та рахівницями по яйцях!
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24.03.2022 23:27 Відповісти
ОТкуда оно выпало?
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24.03.2022 23:29 Відповісти
Модеры, вы с чего это посты удвляете? Они не платные?
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24.03.2022 23:31 Відповісти
Й КУЛЮ ЇМ В ЛОБ !)
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24.03.2022 23:33 Відповісти
Великий геній Сєня дає поради. Хай розкаже як він "забор" на кордоні будував і що з того вийшло!
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24.03.2022 23:37 Відповісти
так, пару хатынок в иноземщине
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24.03.2022 23:45 Відповісти
А хто ще окрім нього будував якісь укріплення проти кацапів на кордоні, або навіть обмовився про щось подібне?
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25.03.2022 09:46 Відповісти
О кролик всраний десь взявся.
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24.03.2022 23:44 Відповісти
у этого "борца" такой широкий лоб, что туда не одна куля влезет
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24.03.2022 23:46 Відповісти
Та ну, а може ще одну стіну забабахати?
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24.03.2022 23:50 Відповісти
Колаборанти повилазили і ватні потвори , - бачите ім Яценюк дихати не дає і спокійно спати !

Скоро і вас дістануть ... ))
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24.03.2022 23:52 Відповісти
Я, наприклад, знаю, що він, будучи на посаді, кришував нелегальний ігорний бізнес по всій Україні, і, це змінило моє ставлення до нього.
Не вартоообити ікони з наших можновладців. У кожного з них е свої косяки. У когось менші, у когось такі, що треба давати строк років на 10.
Маю респект перед тими, котрі лишилися в Україні і виконують свою роботу так, як цього вимагає їх посада.
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25.03.2022 02:35 Відповісти
Я, наприклад, знаю, що він, будучи на посаді, кришував нелегальний ігорний бізнес по всій Україні, і, це змінило моє ставлення до нього.
Не вартоообити ікони з наших можновладців. У кожного з них е свої косяки. У когось менші, у когось такі, що треба давати строк років на 10.
Маю респект перед тими, котрі лишилися в Україні і виконують свою роботу так, як цього вимагає їх посада.
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25.03.2022 02:36 Відповісти
Напиши хоч втретє, свинособака запєрєбрікова, а то якось не убідітєльна
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25.03.2022 09:47 Відповісти
Виліз, щоб в черговий раз попіаритися і увірватися собі шматок перемоги.
Гидко дивитися на цю наволоч.
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25.03.2022 00:02 Відповісти
О!Появилось не запилилось.Сеня кролик скажи нам будь ласка як твоя стіна?Всіх москалів зупинила?І ця людина буде казати,що треба робити,як зупиняти ворога.
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25.03.2022 08:21 Відповісти
Ми якось самі розберемося, а ти зі своїм сцарьом ********** розбирайся
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25.03.2022 09:48 Відповісти
Перестаньте йорнічати. Головне, що хлопчик знайшовся. Мабуть, сидів в найбезпечнішому місці - під стіною, яку збудував.
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25.03.2022 08:26 Відповісти
 
 