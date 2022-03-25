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війна (56544) нацизм (136) свастика (13) Фукс (35)

Перед вторгненням РФ до України олігарх Фукс платив людям у Харкові за малювання свастики на стінах, - Rolling Stone

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фукс

За кілька місяців до вторгнення Путіна в Україну олігарх Павло Фукс платив жителям Харкова за малювання свастик в місті.

Про це повідомляє видання Rolling Stone із посиланням на декілька джерел, включаючи американську розвідку, інформує Цензор.НЕТ.

Так, через посередників Фукс нібито пропонував вуличним злочинцям від 500 до 1500 доларів за графіті свастики в українських містах.

Все це, повідомляє видання, відбувалось за дорученням ФСБ РФ. Таким чином в РФ планували підкріпити свої розповіді про "страшний нацизм в Україні".

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Сам Фукс у своєму телеграм-каналі назвав подібні заяви "маячнею".

"Журналісти питають, як я можу прокоментувати публікацію про нібито "свастику у Харкові"? Прокоментувати можу тільки так: це маячня. Використовувати людську трагедію, яку принесла ця війна моєму Харкову та всій Україні, у спробі дискредитувати мене - це злочин", - заявмв він.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
До речі,за нацизм в Україні завжди кричать офіційні представники Ізраїлю.Хоч би сказали,скільки в Україні вбили євреїв за 30 років і скільки в інших країнах.Я вважаю це по підлому і сама країна Ізраїль,нам не друг.
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24.03.2022 23:28
+40
Потвора рашиська
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24.03.2022 23:24
+26
Єврей Фукс просив намалювати антисемітську свастику, щоб фашистська росія звинуватила в цьому Україну, яка обрала президентом єврея. Все правильно?
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24.03.2022 23:37
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Потвора рашиська
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24.03.2022 23:24 Відповісти
Я надіюсь, його вже ліквідували?
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25.03.2022 00:23 Відповісти
eto v ruskojazichnom Harkove ....svastika i nacysti ? debyli blja
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24.03.2022 23:25 Відповісти
$500 за малювання будь де
$1500 за малювання на уліце маршала жукава, яку харківяни так захищали від зазіхань "бєндєравскіх нацикав"мабуть?
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24.03.2022 23:39 Відповісти
то напевне сінагога попросила його позначити свою територію... чи він на увазі мав скоре вторгнення раша-фашистів?
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24.03.2022 23:26 Відповісти
До речі,за нацизм в Україні завжди кричать офіційні представники Ізраїлю.Хоч би сказали,скільки в Україні вбили євреїв за 30 років і скільки в інших країнах.Я вважаю це по підлому і сама країна Ізраїль,нам не друг.
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24.03.2022 23:28 Відповісти
Ізраіль як країна нам ніколи не був другом. Лише окремі люди.
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25.03.2022 00:02 Відповісти
Проте вони перед москалями стеляться.бо там бабло.Але то бабло може вилізти їм боком.Та й не тільки їм.
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25.03.2022 00:12 Відповісти
Гуляет такая версия в инете что Украину(особенно южную) зачищают под Израиль,может это бред.
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25.03.2022 15:30 Відповісти
ото треба знайти тих "художників", намалювати свастику на лобі паяльником і втопити в болоті!
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24.03.2022 23:31 Відповісти
А я думаю надо Фуксу.
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24.03.2022 23:35 Відповісти
...это уже будет антисемитизьм, закон про который специально для таких случаев проголосовал моносброд
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25.03.2022 00:42 Відповісти
Зробив скрін цієї нечисті, щоб не забути
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24.03.2022 23:33 Відповісти
Он картежник Фукс, мрак в его душе...
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24.03.2022 23:34 Відповісти
Ну хоть не Коломойский, а всего лишь его друг Фукс,
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24.03.2022 23:34 Відповісти
"Так вам нужен Зиц-Председатель или нет? Если нет, не морочьте мне голову!" (с)
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24.03.2022 23:35 Відповісти
Фукс переехал в Украину в 2014 году. Видимо тогда он же завел отношения с Коломойским и перевербовал его на сторону России. Также он имеет общий бизнес Хомутынником. Хомутыник сейчас двигает своего кума Прытулу. Вот такой вот пасьянс.
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24.03.2022 23:36 Відповісти
У Бени кремлевская жена (дочка министра еще СССР). Его не надо вербовать, он из той тусовки изначально
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25.03.2022 00:43 Відповісти
Єврей Фукс просив намалювати антисемітську свастику, щоб фашистська росія звинуватила в цьому Україну, яка обрала президентом єврея. Все правильно?
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24.03.2022 23:37 Відповісти
Фукс имеет активные связи с Януковичем, Россией и продвигал идею того самого скандального комплекса Бабий Яр. Короче, бинго. Новость чистый жир.
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24.03.2022 23:39 Відповісти
Головний куратор і дружбан Гєпи.
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25.03.2022 00:12 Відповісти
Фукс имеет активные связи с Януковичем, Россией
*********
Актівні, чи пасівні, - це ше треба розбиратися...
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25.03.2022 02:22 Відповісти
У фуксы был план, но его поимели. Холокостовец....
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24.03.2022 23:38 Відповісти
А еще Фукс финансировал тот самый памятник Бабьему Яру по которому украинцы убивали евреев. Так что я думаю всё понятно, да?
Я еще погуглил. Фукс по сути унаследовал империю Януковича. Короче, интересная фигура, правда?
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24.03.2022 23:38 Відповісти
І де ця потвора рашистська сьогодні , десь на росіі , чи в Лондоні ?
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24.03.2022 23:39 Відповісти
Он скорее завербован ФСБ. В России его прижали, вот спихнули в Украину присматривать за активами Януковича и устраивать тут какие-то планы на будущее. Типа, Абрамовича, только не в Лондоне, а в Украине.
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24.03.2022 23:43 Відповісти
Я про Фокса или Фукса ничего не знаю. Но понимаю одно: кто в Кацапии около больших денег (олЫгарх) тот работает только с отмашки ФСБ. Это АКСИОМА... другого варианта нет... То же самое касается так называемых "Воров в Законе" на россии...
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24.03.2022 23:43 Відповісти
Большие олигархи, те кто сделал деньги в 90ые не работают на ФСБ. Они сами по себе ФСБ. Но те кто помельче, те действительно скорее давно на ниточках российских спецслужб. Вот как наш Рабинович, который вдруг стал ОПЗЖистом.
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24.03.2022 23:48 Відповісти
100% и теперь весь сам в зажопье
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24.03.2022 23:57 Відповісти
я и не удивлен даже. весь этот антисимитизм живет только в головах евреев. и как только про них начинают забывать, та сразу появляются свастики на стенах синагог.
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24.03.2022 23:46 Відповісти
умные евреи говорят, что антисемитизмом рулят из синагоги, чтоб стоять у руля антисемитизма, тем самым контролировать его.
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25.03.2022 00:02 Відповісти
У воєнний час це-розстріл.Без вагань!!!
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24.03.2022 23:57 Відповісти
Обычное дело. Называется - акция под чужим флагом. Также на россии дома гексогеном взрывали под видом "кавказцев", также сейчас действуют дрг по всей Украине. Это - классический метод работы ФСБ. Недавнее- укроиноязычные фсбшники пытались создать украинскую народную республику в западных областях. Классика!!!
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25.03.2022 00:02 Відповісти
Українське громадянство Фуксу надав Порошенко,отака пуйня малята любі хлопчики й дівчатка.І практично нікому з іноземців,які воювали за Україну.А,забув,ще Воронєнкову.А на моїй Полтавщині йому було віддано кучу нафтогазових ділянок і ЖОДНОЇ начебто державному Нафтогазу і це за 5 років.І тільки не кричіть,що я зеленобот-не знайдете жодного мого позитивного відгуку за ту істоту.Вони обидва грабували Україну.Різниця між ними тільки в одному-У Порошенка є мізки,але налаштовані вони більше всього лише на власну кишеню,а у Зеленського з цим сутужно(з мізками).Знову мабуть мене забанять тут-ну й путін з ними.
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25.03.2022 00:06 Відповісти
До всього що в нас відбувалось, відношення і дії По... на 95% визначалось власними бізнесовими інтересами.
По оцінкам багатьох часто такі дії дуже шкодили країні.
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25.03.2022 01:01 Відповісти
І ще. Треба перемогти і вигнати орків, а потім розібратись в шкідливості кожного політика і олігарха.
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25.03.2022 01:08 Відповісти
Погоджуюсь.Головне-нічого і ні про кого не забути.
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25.03.2022 02:03 Відповісти
не пройшло і 8 років як розібралися в шкідливості тих хто влаштував Іловайськ та Дебальцево
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25.03.2022 06:54 Відповісти
Тот,кто дал ему гражданство должен быть арестован и посажен.
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25.03.2022 06:06 Відповісти
Найти и уничтожить.
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25.03.2022 08:07 Відповісти
дружбан жмурика гепи
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25.03.2022 08:23 Відповісти
Та там уся місцева мерія тим займалася, яка зараз гєраічєскі абараняєт свой руцкій горад
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25.03.2022 09:50 Відповісти
 
 