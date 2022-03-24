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Польща (5176) сейм (63)

Ваші жінки та діти мають гарантовану хорошу опіку у нас. Ця війна закінчиться поразкою Росії, - звернення маршалка Сейму Польщі Вітек до українців. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маршалок Сейму Польщі Ельжбєта Вітек виступила із зверненням на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ відео цього звернення розповсюджене в мережі. 

"Ця війна повинна закінчитися поразкою Росію і перемогою України!" - зазначила вона.

"Я дуже хочу, щоб ви знали! Що ваші жінки, матері, ваші діти, у нас в Польщі мають гарантовану дуже хорошу опіку. Ми з вами!" - наголосила Вітек.

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Автор: Роман Свиридович
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24.03.2022 23:56 Відповісти
Убивать всю кацапскую нечисть всех до единого ... НЕ останавливаемся
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25.03.2022 05:08 Відповісти
Сразу видно кто настоящие славяне, и братья для нас. У вонючей орды нет даже нормальных союзников, те что условно поддерживают перебегут к тому кто больше плюшек даст.
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25.03.2022 00:01 Відповісти
Да 100% в отличии от гнилых венгров с разных там претензиями включая территориальные, война всегда раскрывает нутро наций
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25.03.2022 00:42 Відповісти
Венгры страдают ирредентизмом, что доводит только их ущербность.
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25.03.2022 00:50 Відповісти
Да, так и есть. В Польше очень хорошо приняли женщин и детей из Украины.
Бесплатно жильё, одежда, питание. И все очень хорошего уровня.
Я сама в Польше сейчас, из Харькова приехать пришлось.
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25.03.2022 00:19 Відповісти
моя дружина з матір'ю та дитиною зараз у Польщі. прийняли дуже добре, дитину записали у школу на один клас нижче звичайно, дитині під навчання видилили окрему кімнату., ноутбук, дружині поповнюють телефон. Добряче в них домашне господарство і свині і кури, і корови, і землі огого і працюють ще поляки. Дружина їм борщу українського наварила...сметани правда не знайшла - в них вона не дуже поширена. Скуштували борщу - спочатку потроху - а заразнавіть сусіди заходять на борщ!
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25.03.2022 13:16 Відповісти
Dziękuję bardzo Polsko. Ukraina tego nie zapomni.
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25.03.2022 02:41 Відповісти
 
 