Усі сім "зелених коридорів" спрацювали, евакуювали понад три тисячі людей, - Верещук

3343 людини вдалося евакуювати 24 березня з міст і сіл, де ведуться бої. Спрацювали всі сім гуманітарних коридорів, повідомила Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка заявила на брифінгу.

За її інформацією з Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом дісталися 2 717 людей.

Однак уже третю добу окупанти не пропускають гуманітарну колону до окупованого міста. Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців з міста Бердянськ, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на російському блокпості перед в‘їздом до міста.

Усіх водіїв та працівників ДСНС, яких захопили два дні тому, вдалося визволити. У Запорізькій області з міста Пологи вдалося евакуювати 117 людей, серед яких 35 – діти-сироти.

"Я отримую чимало повідомлень від людей, яким вдалося врятуватись з полону окупантів. Вони повідомляють про масові випадки застосування тортур до полонених", – повідомила міністерка.

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