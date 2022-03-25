УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14312 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 456 8
авіація (1663) літак (1996) Повітряні сили (1266)

Окупанти зменшили свою активність в небі, збільшують кількість безпілотників. Знищено 1 літак, 1 безпілотник та 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито ворожий винищувач Су-34 та безпілотник на харківському напрямку, - Повітряне командування "Схід"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потому что нет самолетов.
показати весь коментар
25.03.2022 00:24 Відповісти
Ей москальня , що літаків більше немає ?
показати весь коментар
25.03.2022 00:34 Відповісти
Ништяки ППО приехали. Ссут летать хероические русские асы.
показати весь коментар
25.03.2022 00:44 Відповісти
пилоты товар придерживают.
показати весь коментар
25.03.2022 00:44 Відповісти
Видео про 4 вертолета к-52 все-таки фейковое оказалось? Жаль...
показати весь коментар
25.03.2022 00:50 Відповісти
Интенсивность вылетов снизилась только по одной причине: лётчики не вылетают, пока не разберут и снова не соберут катапульту. Только своими руками.
показати весь коментар
25.03.2022 01:17 Відповісти
Що ти мелеш? Жодний льотчик не розбирає катапультне крісло - для цього є спеціальний технік з відповідною освітою.
показати весь коментар
25.03.2022 09:58 Відповісти
У кацапів немає справжніх ударних беспілотників, а особливо ********* озброєння для них, тому це гарна новина, хоч їх і важче збивати
показати весь коментар
25.03.2022 09:57 Відповісти
 
 