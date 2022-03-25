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Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози, - The Times
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Три французькі атомні ракетні підводні човни були розгорнуті в морі одночасно вперше за три десятиліття як відповідь на російські ядерні погрози.
Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ.
Два з чотирьох французьких підводних човнів з балістичними ракетами класу Triomphant залишили свою базу в Іль-Лонгу на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай знаходиться на постійному патрулюванні під Атлантикою.
Востаннє одразу три підводні човни були повернуті в море за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.
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Дешёвый пиар, блевать уже тянет.
А тут і говорити не треба - одна дія і готово. Скоро побачимо ефект.
і буде у Франції ґалас - США спасіте!
Отака х.йня кацапята..
"Русская водка, что ты натворила
Русская водка, ты меня сгубила
Русская водка, черный хлеб, селедка
Весело веселье, тяжело похмелье....