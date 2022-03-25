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Франція збільшує готовність своїх ядерних сил у відповідь на російські загрози, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція

Три французькі атомні ракетні підводні човни були розгорнуті в морі одночасно вперше за три десятиліття як відповідь на російські ядерні погрози.

Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Два з чотирьох французьких підводних човнів з балістичними ракетами класу Triomphant залишили свою базу в Іль-Лонгу на південь від Бреста, підтримуючи єдине судно, яке зазвичай знаходиться на постійному патрулюванні під Атлантикою.

Востаннє одразу три підводні човни були повернуті в море за десять років до закінчення холодної війни під час американо-радянського протистояння через ракети середньої дальності в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету

Автор: Богдан Гуньковський
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Это политическая показуха команды Макрона, выборы скоро.
Дешёвый пиар, блевать уже тянет.
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25.03.2022 00:52 Відповісти
Угу. Пиар. Дешевый, мне это больше всего понравилось. Стоимость выхода таких кораблей - отнюдь не дешевое удовольствие. И просто так это никто не делает.
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25.03.2022 08:31 Відповісти
Показуха - це все що робить ваша кацапська недоармія
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25.03.2022 10:01 Відповісти
Цікаво, як відриагують на zомбі ТВ!
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25.03.2022 00:53 Відповісти
В ответ на мультяшные угрозы х*йла, НАТО в противовес наращивает реальные стратегические вооружения, увеличивает их финансирование.
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25.03.2022 01:05 Відповісти
Ну от! А то все "се ля ві"... "мінські домовленості", "мінські домовленості"...
А тут і говорити не треба - одна дія і готово. Скоро побачимо ефект.
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25.03.2022 01:12 Відповісти
ще раз макрон з ****** все це перетелефонить?
і буде у Франції ґалас - США спасіте!
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25.03.2022 01:14 Відповісти
Ракети потрібні.Навіть якщо це ядерна зброя,а звичайні балістичні,чи крилаті ракети.
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25.03.2022 02:30 Відповісти
Ці човни мають по 16 балістичних ракет.В них стоять ракети,в кожній з яких,по шість термоядерних боєголовок.Потужність кожної боєголовки 150 кілотонн.А в нових ракетах має бути по 12 боєголовок.
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25.03.2022 02:44 Відповісти
********** скоро сдохнет рабсияне, а учитывая его особое человеконенавистничество, постарается забрать с собой побольше своих рабов, ну чтобы в загробном рускам мире было кем управлять...
Отака х.йня кацапята..
"Русская водка, что ты натворила

Русская водка, ты меня сгубила

Русская водка, черный хлеб, селедка

Весело веселье, тяжело похмелье....

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25.03.2022 04:16 Відповісти
Яка ядерна війна від лаптів? У них 40% ракет банально не долітає. З ядерними ще гірше. Воно все їм на голови й попадає.
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25.03.2022 07:22 Відповісти
Ну не очень хотелось бы це перевіряти...
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25.03.2022 08:32 Відповісти
 
 