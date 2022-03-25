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Якби Росія знала, що їх чекає в Україні, то вони б точно побоялись сюди йти, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає кожен день захисту України наближає потрібний мир.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 106 воїнів, 18 з них - посмертно

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
На совісті цього лицеміра вихід рашистів із Криму й відповідно трагедія Маріуполя ((
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25.03.2022 00:50
+14
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25.03.2022 00:42
+14
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25.03.2022 00:47
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25.03.2022 00:42 Відповісти
Чуть не так...
Хоть так хоть сяк кацапы пришли бы
Бараны идут под нож легко, мозг отсутствует
Ну какой еще даун поверит в боевых гусей????
Обращатся к кацапам - это как с червями разговаривать
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25.03.2022 00:45 Відповісти
А так?

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25.03.2022 00:51 Відповісти
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25.03.2022 00:52 Відповісти
На совісті цього лицеміра вихід рашистів із Криму й відповідно трагедія Маріуполя ((
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25.03.2022 00:50 Відповісти
Где ты был когда 24 они пошли с крыма? Автомат в зубы и на Мариуполь, воин.
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25.03.2022 07:21 Відповісти
До речі, як орки так швидко пройшли з Криму? Хто дав указ розмінували підходи? Чому не взірвали перехід і не перетворили півострів на острів?
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25.03.2022 07:26 Відповісти
Хто небудь, затулить йому пельку!!!
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25.03.2022 00:47 Відповісти
ну ти піди й затули, може тоді на одного довбня тут буде менше
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25.03.2022 01:17 Відповісти
Його язик не має права щось казати щодо нападу! Бо він (власник язика) і є ПРИЧИНОЮ нападу! Тому так боляче його сприймати, наче тролінг нації, наших страждань ((
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25.03.2022 01:27 Відповісти
Вас вже послали. Вам уточнити напрям?
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25.03.2022 02:14 Відповісти
о бачу і ти з тих ДОЛБОЙОБІВ
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25.03.2022 01:44 Відповісти
Я це просто тут залишу з Вашого профіля. Форумчани зрозуміють хто Ви є:
ghfhg jhjh

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Реєстрація:
07.03.2022
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25.03.2022 02:16 Відповісти
От що таке Україна, навіть під час війни права і свободи обмежують мінімально, свою думку висказати може всякий,і навіть коли їх , наші права ,поділити на двоє, на росія і білорусів, то ще і останеться
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25.03.2022 02:29 Відповісти
Залишається тільки сподіватись, що люди в нас більшістю свідомі громадяни та самі розберуться що до чого.
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25.03.2022 02:55 Відповісти
гавно под свынячым прапором, пшлонах.й
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25.03.2022 06:56 Відповісти
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25.03.2022 00:47 Відповісти
А тебе під Маріуполь на визволення. Ти сто відсотків талановитий вояка-полководець.
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25.03.2022 07:23 Відповісти
Не думаю..Армией раши правит -больной,маньяк ,который преследует одну цель-уничтожение Украины..поэтому ему все равно сколько жизней своей армии он уложит в землю.,главное достигнуть свою цель..Даже сейчас ,после стольких потерь в живой силе и технике ,он мог бы остановится и с остатком достоинства покинуть поле боя..Он мог бы многое сделать..,но он этого не сделает…потому.что в нем нет ничего человеческого.. он дьявол …
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25.03.2022 00:55 Відповісти
А разве ВСУ не освобождают родную землю???Каждый день они освобождают какие то пункты..целый день писали в цензоре ,что они освобождают и какая обстановка на фронте..Да на фронте тяжело и ведутся ожесточённые бои ,но если понаблюдать за защитниками Мариуполя,Чернигова ,Харькова,Николаева и других городов -НИ один воин не сказал ,что у них нет сил ..НАОБОРОТ они полны сил идти в наступление ,просто всему свое время :время обороняться и время наступать…и не прыжками ,а малыми шагами..И если сейчас Украинская армия находится в частичной обороне,т .к на некоторых направлениях они уже наступают ,освобождают ,то это не означает что они постоянно будут только обороняться ..Командование знает ,что делает..и рашисты не будут долго сидеть в Украине..они уйдут с поджатыми хвостами..И что касается заводов ,которые клепают ракеты ,наоборот многие заводы в раше остановились ,т.к из за санкций они не могут получить необходимые детали для военной техники..ракет Читайте -цензор.(смотрите его в YouTube )в нем очень много статей,которые освещают обстановку на фронте ,победы и поражения..Украина обязательно победит и вернёт свои территории.Просто «освобождение»-это процесс,на на который нужно много времени..и оптимизм ,Вера в Бога
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25.03.2022 01:34 Відповісти
Мобілізація то якраз є, просто забирають до війська недосвідчених людей без бойового досвіду, тоді як є інформація, що сотні колишніх військових з таким досвідом хочуть об'єднуватися у нові добровольчі батальони, але влада всіляко заважає їм це робити (хм... цікаво чому б це? )
Крім цього, вже зараз зрозуміло, що зброї на всіх не вистачає, навіть стрілецької, не кажучи вже про щось серйозне...
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25.03.2022 08:23 Відповісти
Лише коли керівники країни второпають, що агресором є не Росія, а Московія, то тоді можна буде очікувати на відродження України. Корені слів "рус" та "рос" наші власні. Росія - це басейн ріки Рось, а росіянин - це мешканець поросся.
прохання запам'ятати: на нас напали москалі з Московії.
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25.03.2022 00:58 Відповісти
та ні на нас напала іменно рашка з усіма своїми колоніями
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25.03.2022 01:45 Відповісти
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

‼️‼️‼️Необходимо на Западе Украины ( Закарпатье, Прикарпатье) разрешить всем собственникам достроить НЕДОСТРОИ.
НЕДОСТРОИ стоят из-за коррупционной деятельности местных князьков , которые боясь конкурентов в судах оспаривали строительство соседей.
Сегодня там необходимы площади для производства и жилых квартир переселенцев
потому нужно решение Кабмина в поддержке , кредитовании и содействии местных властей В БЫСТРОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДАНИЙ
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25.03.2022 01:05 Відповісти
Ей, що за зрада? Коли великий гєній з банкової ще не почав велике крадівництво 2 ??? Не можна!
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25.03.2022 05:14 Відповісти
І цих придурків відправили в Україну)))

"Пятеро сельских уголовников побили целую дивизию"
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/23937/70273/
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25.03.2022 01:05 Відповісти
Невже Вова Зеленський досі не зрозумів що московитам плювати скільки вони покладуть у землю своїх Ванєк - рабів у формі? ***** й його кодла сподівання мають що Джавелінів в Україні меньше ніж на рашисстії рабів Ванєк..... вибачте але іноді Зеленський краще б мовчав.
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25.03.2022 01:19 Відповісти
іноді? поки говорить вивчену промову а далі хай мовчить,бо "отсєбятина" у нього не дуже...
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25.03.2022 01:47 Відповісти
Іноді видається, що той хто пише йому промови, той реально і керує державою.
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25.03.2022 08:35 Відповісти
Краще б замовк назавжди(((
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25.03.2022 05:15 Відповісти
Ні.
1. Історія не має "якби".
2. Якби історія "якби" мала, і кацапи б щось знали, то вони б не заводили наземні війська, а одразу б розпочали нищити геть усе ракетами зі своєї та "біло"-своєї території. Називали б це "високаточнимі ударами" і заперечували б руйнування цивільного. Світ би дуже співчував і обіцяв, що ну ось обов'язково одразу щось зробить у разі наземного вторгнення... Тобто все б було гірше.
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25.03.2022 01:36 Відповісти
Це точно, крім того, це б мало гнітуще значення на наш бойовий дух. Расеянское ТВ могло бьі вволю испражняться, что єто мол бендеревцьі и нацистьі специально так сами себя обстреливают, чтоб обвинить расьян---" а ведь "нас там нет" Потом , через месяц, сказали бьі, что идем зачистить защитить наших " братьев от хаоса и гуманитарной катастрофьі. Солдати теж втрачають бойовий дух, коли противник їх атакує, а відповісти нічим. Але вони впороли дурню, народ перший день-два був в шоці, потім второпали, що ВСУ це наше все, воно не зламане, ми праві, нас весь світ підтримує
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25.03.2022 02:18 Відповісти
Могли б ще більш цинічно робити-для них це норма, це стріляти з території Білорусі і казати, мовляв , не знаємо хто там стріляє, точно не наші. А Лука б казав, що точно не Білоруські війська, можливо ЗСУ, яке навмисно забігло на територію Білорусі і мобілізовувати на пошуки всіх і все
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25.03.2022 02:24 Відповісти
Слава ЗСУ та всім підрозділам, а також усьому небайдужому народу України! Це і є справжні Герої. Щодо Зе, то він зараз тримається мужньо та відповідно до ситуації, але не у приклад минулих 3 років, коли наплодив колаборантів.
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25.03.2022 07:05 Відповісти
Як би зелене чмо займалось обороною країни, а не великим крадівнициво, може орки дійсно побоялись наступати. Але вони бачили яке убоге чмо президент(дайтє хоть глазком заглянуть в очко путлєру) , то й подумали карт-бланш - або зараз, або ніколи!
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25.03.2022 07:30 Відповісти
Як би Мацква знала що в Україні укріплюються ЗСУ, йде ракетна програма і новітня зброя, а не закатуються в асфальт міліарди, то вона б звісна не напала, бо менталітет кацапів дуже простий -
нападати тільки на слабших себе
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25.03.2022 08:16 Відповісти
Путлер не побоявся би, бо йому начхать на життя своїх солдат. Все одно відправив би на убій. Просто тактика могла би бути іншою
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25.03.2022 08:19 Відповісти
 
 