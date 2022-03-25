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Якби Росія знала, що їх чекає в Україні, то вони б точно побоялись сюди йти, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає кожен день захисту України наближає потрібний мир.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Volodymyr Ye.
показати весь коментар25.03.2022 00:50
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.03.2022 00:42
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.03.2022 00:47
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Будь ласка, зачекайте...
Хоть так хоть сяк кацапы пришли бы
Бараны идут под нож легко, мозг отсутствует
Ну какой еще даун поверит в боевых гусей????
Обращатся к кацапам - это как с червями разговаривать
ghfhg jhjh
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Реєстрація:
07.03.2022
Крім цього, вже зараз зрозуміло, що зброї на всіх не вистачає, навіть стрілецької, не кажучи вже про щось серйозне...
прохання запам'ятати: на нас напали москалі з Московії.
‼️‼️‼️Необходимо на Западе Украины ( Закарпатье, Прикарпатье) разрешить всем собственникам достроить НЕДОСТРОИ.
НЕДОСТРОИ стоят из-за коррупционной деятельности местных князьков , которые боясь конкурентов в судах оспаривали строительство соседей.
Сегодня там необходимы площади для производства и жилых квартир переселенцев
потому нужно решение Кабмина в поддержке , кредитовании и содействии местных властей В БЫСТРОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДАНИЙ
"Пятеро сельских уголовников побили целую дивизию"
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/23937/70273/
1. Історія не має "якби".
2. Якби історія "якби" мала, і кацапи б щось знали, то вони б не заводили наземні війська, а одразу б розпочали нищити геть усе ракетами зі своєї та "біло"-своєї території. Називали б це "високаточнимі ударами" і заперечували б руйнування цивільного. Світ би дуже співчував і обіцяв, що ну ось обов'язково одразу щось зробить у разі наземного вторгнення... Тобто все б було гірше.
зачиститьзащитить наших " братьев от хаоса и гуманитарной катастрофьі. Солдати теж втрачають бойовий дух, коли противник їх атакує, а відповісти нічим. Але вони впороли дурню, народ перший день-два був в шоці, потім второпали, що ВСУ це наше все, воно не зламане, ми праві, нас весь світ підтримує
нападати тільки на слабших себе