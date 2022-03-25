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ЗСУ захопили 117 танків російських окупантів, тепер на озброєнні України на 43 танки більше, ніж було до початку війни, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов

Від початку російського вторгнення ЗСУ втратили 74 своїх танків, але захопили 117 танків окупантів .

Про це повідомляють аналітики видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, - і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи залучення старих", - йдеться в повідомленні.

Водночас російські окупанти захопили 37 українських танків, але втратили близько 274 своїх танків.

Аналітики зазначають, що невідповідність захоплених танків говорить про непідготовленість Росії до війни високої інтенсивності.

Росія повинна перекидати сили в Україну на десятки або сотні кілометрів, розширюючи погано захищені лінії постачання і ризикуючи тим, що у передових підрозділів можуть закінчити боєприпаси та пальне. Чимало з танків, які захопили українці, просто стояли без бензину, а їхні екіпажі розбіглися.

Водночас українська армія має перевагу "внутрішніх рубежів". Тобто, ЗСУ борються поруч із великими містами та їхніми базами. Лінії постачання українців перебувають усередині власного оборонного периметра, а не розтягнуті вздовж доріг, що не охороняються, пише видання.

Також дивіться: Якби Росія знала, що їх чекає в Україні, то вони б точно побоялись сюди йти, - Зеленський. ВIДЕО

На ФОТО: головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов під Харковом на фоні двох захоплених російських танків Т-80БВМ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
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25.03.2022 00:47
+18
Здесь скорее даже не халатность а пахнет изменой. Самолет могли специально оставить кацапам как трофей. Кража самолетов кацапами в Украине не впервое. А на Мрию у кацапов давно слюнки текли. Самый большой самолет в мире у каких то *хохлов* ето возмутительно.
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25.03.2022 01:09
+14
НАТО дает команду прессе? Вы в каком мире живете? Это на стране-помойке "пресса" выполняет приказы фюрера.
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25.03.2022 01:07
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25.03.2022 00:47 Відповісти
274?и по офіційних даних більше 500..щось бутусов не то пише
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25.03.2022 00:51 Відповісти
Це по наших даних більше 500, а по даних Форбс - 274.
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25.03.2022 00:55 Відповісти
форбс? фінансовий журнал - пише про підбиты танки?
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25.03.2022 01:02 Відповісти
Ви статтю взагалі читали?
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25.03.2022 12:28 Відповісти
розслабся !

це захоплені в полі рашиські танки - бач там спеціально український прапор намальований, щоб свої не підбили.
їх там вже давно немає
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25.03.2022 01:11 Відповісти
"-Хлопче - ти до криниці ідеш - начувайся - в ній вода отруєна;
- что ві сказалі, дєдушка?
- гаварю пей, пей касатік - водічка цєлєбная!"
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25.03.2022 00:52 Відповісти
тепер ви зрозуміли чому Борис сказав що Україні не дадут танків

а вот стосовно літаків повна хрєнь !
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25.03.2022 01:13 Відповісти
Не зрозуміло відносно танків чому?
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25.03.2022 01:18 Відповісти
Ну літаки складно відловити,а от танки не дуже.
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25.03.2022 01:33 Відповісти
Що Ви маєте на увазі під "відловити"?
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25.03.2022 02:12 Відповісти
Забрати собі.
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25.03.2022 02:41 Відповісти
То й що. Це війна. Таке буває. Ви вважаєте що джавеліни як трофеї до ворога не потрапляють. Потрапляють. Так що не бачу,чому подібне не може бути і до іншої техніки. В полон теж нажаль наші бійці потрапляють. Реалії вйськового життя.
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25.03.2022 02:51 Відповісти
Ні, не про це. Он сіверянин Вам нижче відповів: забрати танк (чи інше, що по землі їздить) легше, ніж літак.

Звичайно, що й вони забирають наше.

Про наших полонених - серце болить.
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25.03.2022 03:44 Відповісти
зайди на рамблер !
жодного! жодного фото підбитої або кинутої української техніки!
думаєш якби була то не показали б ?

одного разу показали на фото "брошенные нацистами джавелины"
але то були порожні тубуси з відстріляних ракет, якими наші покрошили танки у цьому ж селі
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25.03.2022 04:41 Відповісти
А які фото є там взагалі ті що стосуються війни?
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25.03.2022 04:47 Відповісти
Не всё так радужно. Потери есть и это естесственно. И фотоподтверждения есть. Но соотношение... Бутусов указывает достаточно точные цифры. И так - по всей технике. https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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25.03.2022 08:28 Відповісти
Та захопити.Колись я навчався на військовій кафедрі полтавського Строяка.Було це років 45 тому.Але запам*яталось на все життя.Ми були реактивщиками(БМ-21 Град).Читає курс "прєодолєнія мінних полєй" полковник Лисенко і читає таке по конспекту:"Для прєодолєнія мінних полєй можно іспользовать протівоТанковиє трали".Я питаю,так ми будемо танки відловлювати,чи розміновувати загородження?Той на мене визвіряється:"Прі чем тут танки?"Відповідаю що він так прочитав.Аудіторія починає потроху ржати.Він втуплюється в конспект і видає:" Тут так напісано,а значіт правільно:"етот тєкст утвєрділ сам полковнік Іванов(нач.кафедри)."Клас починає ридати.Цей Лисенко спочатку почервонів,потім трохи посинів,схопив мене за руку і потяг в "особий" отдєл(чи то 2-й,чи то 3-й-вже не пам*ятаю) звинувативши мене у антісовєтчінє.Особісту я розповів в чому суть і той відправив мене в клас.В той день більше полковника ми не бачили-прийшла секретарка особіста і відпустила нас по домам і сміючись сказала,що за 10 років ще не чула,щоб начальник "особого" отдєла когось так чехвостив.Історія мала ще продовження-ну то таке.
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25.03.2022 02:46 Відповісти
Я так і незрозумів звʼязку між не надавати нам танки та того, що їх легше відловити.
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25.03.2022 02:52 Відповісти
Ну літака наші ще жодного не захопили,а танків доволі багато-перейшли на самозабезпечення.
https://poltava.to/news/65052/
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25.03.2022 03:21 Відповісти
Та й не так щоб і багато, якщо вірити цій статті. 117 всього. А танків мало не буває.
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25.03.2022 04:50 Відповісти
Гарна новина, але щось не сильно віриться.
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25.03.2022 00:48 Відповісти
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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25.03.2022 08:20 Відповісти
Ну раз НАТО не дає танки, попросимо у кацапів.
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25.03.2022 00:50 Відповісти
Україна втратила 74 танки,а москалі понад 500.Нехай така тенденція і втратах москалів зберігається.
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25.03.2022 00:50 Відповісти
Втекли до Німеччини: екскомандир "Мрії" звинуватив у втраті літака керівників ДП "Антонов" https://suspilne.media/221335-vtekli-do-nimeccini-ekskomandir-mrii-zvinuvativ-u-vtrati-litaka-topmenedzment-dp-antonov/
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25.03.2022 00:51 Відповісти
Здесь скорее даже не халатность а пахнет изменой. Самолет могли специально оставить кацапам как трофей. Кража самолетов кацапами в Украине не впервое. А на Мрию у кацапов давно слюнки текли. Самый большой самолет в мире у каких то *хохлов* ето возмутительно.
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25.03.2022 01:09 Відповісти
Д. Антонов
МОГЛА ЛИ МРИЯ УЛЕТЕТЬ В ТОТ ДЕНЬ? - https://www.youtube.com/watch?v=0iyH_6Gt-XI&t=132s&ab_channel=DmytroAntonov
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25.03.2022 10:23 Відповісти
Опять НАТО даёт команду прессе, чтобы она создавала впечатление у их населения, что нам танки от НАТО на самом деле не нужны?
"Британская разведка" и министерство обороны Британии "работают" по общественному мнению про наше ПВО - типа и без истребителей справляются, а американские газеты теперь "работают" по танкам?
Ну-ну.
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25.03.2022 00:51 Відповісти
НАТО дает команду прессе? Вы в каком мире живете? Это на стране-помойке "пресса" выполняет приказы фюрера.
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25.03.2022 01:07 Відповісти
Та понятно, что маловероятно.
Просто уже задолбали писать такие статейки, при чём очень "в тему" - как только мы просим истребители, их пресса пишет, что у нас и так неплохо получается сбивать вражеские самолёты, а когда попросили танки - вдруг написали, что у нас и так куча танков. Ни разу до этого не писали о танках, правильно?

Были бы это газеты в рассее - было бы 100% ясно, под чью дудку они пляшут, но тут такое совпадение, что нет-нет да закрадываются сомнения - с чего бы это они.
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25.03.2022 02:06 Відповісти
Це добре , в хозяйстві все пригодиться
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25.03.2022 00:55 Відповісти
Херсонеские цыгане укрепили у кацапов зенитку
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25.03.2022 00:55 Відповісти
Я видел это видео, стырили с какого то музея/постамента, это зенитка С-60. Хотя, повоевать против конвоев с ней еще как можно, вот только б/к негде взять.
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25.03.2022 01:19 Відповісти
Так, снарядів для неї в Україні не залишилося, але по безпілотниках і вертольотах файно працювати. В 60 роках після появи реактивної авіації втратила актуальність, але життя циклічне і з появою безпілотників дуже актуальна штуку.
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25.03.2022 09:39 Відповісти
Да всі бачили ті російські танки половина з яких якісь драндулєти.
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25.03.2022 00:57 Відповісти
Якусь хєрню накрутили, ці аналітики самі ходили і рахували? Є офіційні дані зсу. А всі ці аналітикі форбс можуть іти за карабльом.
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25.03.2022 01:00 Відповісти
Та я тільки тут на цензорі за місяць на фотках бачив мінімум сотню танків орків, якщо не більше.
Що вони брешуть про 270?
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25.03.2022 01:15 Відповісти
Це данні з джерела. Перевірені відео та фото, що є неповною картиною і в самому джерелі про це також написано.
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25.03.2022 01:21 Відповісти
Forbes типу все знає.
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25.03.2022 01:00 Відповісти
А скільки в наших з'явиться танків, коли їх гнати почнемо...!
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25.03.2022 01:28 Відповісти
если подсчитать сколько осталось в Крыму и т.п. барахла то не все так радужно. ну а людей кацапов Хйло не считает, холопы же, если мало - можно ведь еще захватить. правда что с ними потом делать непонятно.
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25.03.2022 01:53 Відповісти
Аж ось що обговорюють на просторах ютуба тайги:

Катина Подружка​расскажите тем кто в 90 был еще слишком мал как я во что вложить не большие но честно заработанные деньги обесценивание которых очень не хочется





Юлия Соловьева​у нас встал завод, который производит танки из-за недостатка запчастей)))





Ангмарец​На этой неделе понял что такое ВАТА. На работе женщины обсуждают сколько ещё танков осталось у ВСУ (ведь они убийцы).





Юлия Соловьева​вкладывать только в валюту, либо в крипту





Катина Подружка​валюту щас поздно мне кажется
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25.03.2022 03:25 Відповісти
Це добра новина ,смерть рашиським окупантам.
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25.03.2022 08:52 Відповісти
Якщо це правда, то це дуже гарна новина і показник низької ефективності кацапських вертольотів.
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25.03.2022 10:03 Відповісти
 
 