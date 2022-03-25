ЗСУ захопили 117 танків російських окупантів, тепер на озброєнні України на 43 танки більше, ніж було до початку війни, - Forbes
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Від початку російського вторгнення ЗСУ втратили 74 своїх танків, але захопили 117 танків окупантів .
Про це повідомляють аналітики видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, - і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи залучення старих", - йдеться в повідомленні.
Водночас російські окупанти захопили 37 українських танків, але втратили близько 274 своїх танків.
Аналітики зазначають, що невідповідність захоплених танків говорить про непідготовленість Росії до війни високої інтенсивності.
Росія повинна перекидати сили в Україну на десятки або сотні кілометрів, розширюючи погано захищені лінії постачання і ризикуючи тим, що у передових підрозділів можуть закінчити боєприпаси та пальне. Чимало з танків, які захопили українці, просто стояли без бензину, а їхні екіпажі розбіглися.
Водночас українська армія має перевагу "внутрішніх рубежів". Тобто, ЗСУ борються поруч із великими містами та їхніми базами. Лінії постачання українців перебувають усередині власного оборонного периметра, а не розтягнуті вздовж доріг, що не охороняються, пише видання.
На ФОТО: головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов під Харковом на фоні двох захоплених російських танків Т-80БВМ.
Будь ласка, зачекайте...
це захоплені в полі рашиські танки - бач там спеціально український прапор намальований, щоб свої не підбили.
їх там вже давно немає
- что ві сказалі, дєдушка?
- гаварю пей, пей касатік - водічка цєлєбная!"
а вот стосовно літаків повна хрєнь !
Звичайно, що й вони забирають наше.
Про наших полонених - серце болить.
жодного! жодного фото підбитої або кинутої української техніки!
думаєш якби була то не показали б ?
одного разу показали на фото "брошенные нацистами джавелины"
але то були порожні тубуси з відстріляних ракет, якими наші покрошили танки у цьому ж селі
https://poltava.to/news/65052/
МОГЛА ЛИ МРИЯ УЛЕТЕТЬ В ТОТ ДЕНЬ? - https://www.youtube.com/watch?v=0iyH_6Gt-XI&t=132s&ab_channel=DmytroAntonov
"Британская разведка" и министерство обороны Британии "работают" по общественному мнению про наше ПВО - типа и без истребителей справляются, а американские газеты теперь "работают" по танкам?
Ну-ну.
Просто уже задолбали писать такие статейки, при чём очень "в тему" - как только мы просим истребители, их пресса пишет, что у нас и так неплохо получается сбивать вражеские самолёты, а когда попросили танки - вдруг написали, что у нас и так куча танков. Ни разу до этого не писали о танках, правильно?
Были бы это газеты в рассее - было бы 100% ясно, под чью дудку они пляшут, но тут такое совпадение, что нет-нет да закрадываются сомнения - с чего бы это они.
Що вони брешуть про 270?
барахлато не все так радужно. ну а людейкацапов Хйло не считает, холопы же, если мало - можно ведь еще захватить. правда что с ними потом делать непонятно.
Катина Подружкарасскажите тем кто в 90 был еще слишком мал как я во что вложить не большие но честно заработанные деньги обесценивание которых очень не хочется
Юлия Соловьевау нас встал завод, который производит танки из-за недостатка запчастей)))
АнгмарецНа этой неделе понял что такое ВАТА. На работе женщины обсуждают сколько ещё танков осталось у ВСУ (ведь они убийцы).
Юлия Соловьевавкладывать только в валюту, либо в крипту
Катина Подружкавалюту щас поздно мне кажется