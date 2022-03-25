ЗСУ захопили 117 танків російських окупантів, тепер на озброєнні України на 43 танки більше, ніж було до початку війни, - Forbes

Від початку російського вторгнення ЗСУ втратили 74 своїх танків, але захопили 117 танків окупантів .

Про це повідомляють аналітики видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, - і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи залучення старих", - йдеться в повідомленні.

Водночас російські окупанти захопили 37 українських танків, але втратили близько 274 своїх танків.

Аналітики зазначають, що невідповідність захоплених танків говорить про непідготовленість Росії до війни високої інтенсивності.

Росія повинна перекидати сили в Україну на десятки або сотні кілометрів, розширюючи погано захищені лінії постачання і ризикуючи тим, що у передових підрозділів можуть закінчити боєприпаси та пальне. Чимало з танків, які захопили українці, просто стояли без бензину, а їхні екіпажі розбіглися.

Водночас українська армія має перевагу "внутрішніх рубежів". Тобто, ЗСУ борються поруч із великими містами та їхніми базами. Лінії постачання українців перебувають усередині власного оборонного периметра, а не розтягнуті вздовж доріг, що не охороняються, пише видання.

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На ФОТО: головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов під Харковом на фоні двох захоплених російських танків Т-80БВМ.