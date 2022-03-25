У Бердянську знищений великий десантний корабель "Саратов", а кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження, - уточнена інформація Генштабу ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо знищення військового корабля окупантів у Бердянську.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника"".
Топ коментарі
+59 Филипп Филиппович Преображенск
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+51 ladyar
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Слава ЗСУ.!
а название потопленного корыта, еще и с десантом-танками-боеприпасами-ну не суть. Горите орки в огне все
Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев
Башмачок
Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы
СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02
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Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
Сообщения: 505Репутация: 47
Їв 4 штуку
І якщо я правильно зрозумів саме він і стояв десь на ремонті
Якщо так, то той рашистський пропагандист, що на його фоні знімався, навмисно назву переплутав?
Чи сюжет знімався на фоні справжнього "Опська", але в якомусь рашистському порту?
Сьогодні свято!
був призваний як політпрацівник, при першій висадці, він був замполітом їх здорово артою побили і він очолив десант,правда одну його частину. Недовго командував, Льоні Бровастий його не застав, коли там був, два дні правда.
А хто это сделал ???
- як цей корабель називався до перейменування;
- кому цей корабель належав і хто міг влаштувати такий подарунок... 🙂