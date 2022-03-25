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Бердянськ (370) корабель (1421) знищення (4127)

У Бердянську знищений великий десантний корабель "Саратов", а кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження, - уточнена інформація Генштабу ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орск,бердянськ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію щодо знищення військового корабля окупантів у Бердянську.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
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25.03.2022 01:34
+51
Главное, что уничтожен. А Орск или Саратов - то таке.
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25.03.2022 01:21
+47
Из Севастопольского форума Королева в восхищении...

Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев

Башмачок

Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы

СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02

0
Ответить с цитатой

Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
Сообщения: 505Репутация: 47
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25.03.2022 01:26
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Главное, что уничтожен. А Орск или Саратов - то таке.
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25.03.2022 01:21 Відповісти
Підбили Орськ і перейменували на оркськ
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25.03.2022 01:24 Відповісти
ОРКс звучить краще.
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25.03.2022 01:25 Відповісти
Так а орск уплыл ранее или как?
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25.03.2022 01:58 Відповісти
Похоже на то. Он стоял под разгрузкой 21.03 (судя по репортажу т.к."звезда") Маловероятно, чтобы он там находился 24.03.
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25.03.2022 08:39 Відповісти
Орськ то помста за Тараса Григоровича.
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25.03.2022 09:20 Відповісти
Потрібно писати довгий, а не великий. А то кацапи можуть не так зрозуміти
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25.03.2022 01:23 Відповісти
саратов так саратов - ***** назва, дно є дно.
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25.03.2022 01:23 Відповісти
ОРКс мені більше подобався, ну нічого ,значить наступний буде саме він.
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25.03.2022 01:24 Відповісти
Ну Засратов так Засратов, теж непогано ..
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25.03.2022 01:24 Відповісти
да с утра с первых сообщений было вроде понятно, что название перепутали. Но в целом-ну не важно же БДК потопили, склад там горел даже не синим, а ярко - оранжевым пламенем.
Слава ЗСУ.!
а название потопленного корыта, еще и с десантом-танками-боеприпасами-ну не суть. Горите орки в огне все
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25.03.2022 01:26 Відповісти
Из Севастопольского форума Королева в восхищении...

Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев

Башмачок

Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы

СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02

0
Ответить с цитатой

Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
Сообщения: 505Репутация: 47
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25.03.2022 01:26 Відповісти
Если с десантом...Это сколько?
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25.03.2022 01:28 Відповісти
Голов 300.
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25.03.2022 01:31 Відповісти
і щюри не спригнули...
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25.03.2022 01:36 Відповісти
Угу, не встигли. Будут жареные оставшейся русне на ужин.
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25.03.2022 01:40 Відповісти
вимочені за смаком...
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25.03.2022 01:44 Відповісти
красивое...)))
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25.03.2022 01:38 Відповісти
Писали до 400 десантников влазит но вроде пишут что там около 40 танков было...
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25.03.2022 01:59 Відповісти
Там і те і інше було.
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25.03.2022 18:13 Відповісти
Про них правильно казати тушок. ))
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25.03.2022 09:26 Відповісти
"все из-за бендеровцев" - все из-за путлера, пославшего тех долбо€бов завоёвывать украинские города. Получается, лилипутин - бендеровец?
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25.03.2022 01:45 Відповісти
Впізнаю кацапське "вялічіе" і таку ж саму безграмотність. Моральні виродки-Бендер це герой Ільфа і і Петрова,не путати з Петровим і Башировим...А Степан БАНДЕРА це наш герой, народний Герой всієї України.Його ще 3 дні назад грозився арештувати герой росії Баран Кадиркин...
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25.03.2022 10:15 Відповісти
На цьому ва ватоспольському форумі рашисти тішать себе ілюзіями, що ніяких прильотів від ЗСУ чи диверсій не було. Що пожежа на їх коритах з наступними вибухами БК сталася "от нарушенія тєхнікі бєзапаснасті".
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25.03.2022 10:35 Відповісти
сподіваюсь ця кацапська залізяка була не розружена
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25.03.2022 01:31 Відповісти
И их осталось только девять негритят.
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25.03.2022 01:31 Відповісти
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25.03.2022 01:34 Відповісти
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25.03.2022 01:37 Відповісти
Еще б и удовольствие получили
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25.03.2022 01:45 Відповісти
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25.03.2022 09:28 Відповісти
"Оркськ" най буде, бо назва дуже символічна. Після нашої перемоги на нього буде завантажено те, що залишиться від особистого складу чорноморського, балтійського і північного флотів разом з їхнім мотлохом - хай вони веслують по завданому курсу російського військового корабля. 🚣↪🚽
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25.03.2022 01:43 Відповісти
Оркська не буде

Їв 4 штуку
І якщо я правильно зрозумів саме він і стояв десь на ремонті
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25.03.2022 02:46 Відповісти
В Бердянську на ремонті?
Якщо так, то той рашистський пропагандист, що на його фоні знімався, навмисно назву переплутав?
Чи сюжет знімався на фоні справжнього "Опська", але в якомусь рашистському порту?
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25.03.2022 06:58 Відповісти
"Саратовскіє страданья" - це так по-кацапські...
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25.03.2022 01:58 Відповісти

Сьогодні свято!
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25.03.2022 02:31 Відповісти
Скоро у звільненому Бердянську будуть ловитися кабанічно розхарчовані краби... 🦀🦀🦀
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25.03.2022 02:55 Відповісти
"Цезарь Куников" - звучить якось аж порнографічно
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25.03.2022 02:56 Відповісти
Радянський військовий єврейського походження
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25.03.2022 06:55 Відповісти
замполіт при першій висадці на малу землю біля Новоросійська.
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25.03.2022 09:10 Відповісти
Віктор,ну ти вже зовсім по кацапськи...Замполітом при висадці десанту на "Малую Землю" був "дорогой Леонід Ілліч Брєжнєв.А Цезарь Кунніков-був командующим висадки десанту. Вс таки треба було хоч історію в школі вчити,неук...
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25.03.2022 10:20 Відповісти
Борис. Цезарь Куников, перед війною був директором НДІ Цвітмашу в Москві (спочатку парторгом)
був призваний як політпрацівник, при першій висадці, він був замполітом їх здорово артою побили і він очолив десант,правда одну його частину. Недовго командував, Льоні Бровастий його не застав, коли там був, два дні правда.
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25.03.2022 11:59 Відповісти
Примерно как Полиграф Шариков.
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25.03.2022 09:08 Відповісти
Я уявив якесь давньоримське порно... Цезарь Калігула, який під час чергової оргії робить кунік якійсь сексапільний гетері... )))))))))))
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25.03.2022 10:55 Відповісти
Це наша вільха їх розхірячила https://youtu.be/NLbQAXUwOw8
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25.03.2022 07:10 Відповісти
вот и ладненько...
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25.03.2022 08:06 Відповісти
Гарні новини, кацапи на дні.
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25.03.2022 08:10 Відповісти
Сратов.
А хто это сделал ???
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25.03.2022 09:06 Відповісти
Великий десантний корабль"Сралвавто"
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25.03.2022 10:37 Відповісти
а куда орск пропал?
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25.03.2022 11:38 Відповісти
орки відкрили новий шлях логістики. Морем. Порт. Курорт. Раз.... і привезли БТГр. А тут раз.... і нема парохода. Тикають пальцями один в одного -хто такий дурацкий наказ віддав, зараз будуть видумувати, що то бойові плавці князя Боргезе постарались, НАТО проклятуще. До цього часу теж саме триндять орки про крейсер Новоросійськ у 1955 році. А там по головотяпству не вичистили бухту від мін.. А тут плотненько поставили красу і гордість і на тобі. Одесса може розслабитись на довго.
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25.03.2022 12:08 Відповісти
Перш ніж говорити про міни в бухті, потрібно з'ясувати:
- як цей корабель називався до перейменування;
- кому цей корабель належав і хто міг влаштувати такий подарунок... 🙂
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25.03.2022 22:49 Відповісти
Яке велике навантаження на кобзона у пеклі, більш ніж 400 кацапапам потрібно дати концерт.
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25.03.2022 18:12 Відповісти
 
 